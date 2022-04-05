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В Ирпене обнаружены тела детей в возрасте до 10 лет с признаками изнасилований и пыток, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

насильство,згвалтування

На освобожденных от российских оккупантов территориях фиксируются массовые случаи пыток мирного населения. В городе Ирпене обнаружены убитые дети в возрасте до 10 лет с признаками изнасилования и пыток.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Она также напоминает, что в детском лагере "Пролісок" в Киевской области три недели была база подразделения армии РФ. В подвале корпуса найдено 5 трупов мужчин с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших разможили череп ударами приклада с особой жестокостью. Остальные были застрелены в затылок или грудь.

"В селе Викторовка на Черниговщине, которое было в оккупации 25 дней, решисты держали людей в подвале как заложников - от пожилых людей до новорожденных детей. Чтобы набрать хотя бы ведро воды, селян отправляли под конвоем. Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Человек, который болел астмой - умер, его тело похоронили рядом в лесу", - отмечает Денисова.

Также она сообщает, что в Конотопском районе Сумской области на местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере троих мирных украинцев, которых пытали.

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Кроме того, как информирует омбудсмен, из-за бесчеловечных условий жизни и принесенных оккупантами инфекций распространился ряд болезней, среди которых – ветряная оспа.

"Пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, за которые рашистов ожидает Международный военный трибунал", - отметила Денисова.

Она также обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

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Топ комментарии
+43
розмовляйте російською, розмовляйте діалектом "братушек" і далі, виправдовуйте свою тупість.
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05.04.2022 13:54
+32
Интересно что ещё должно случиться чтобы Зеленский и ко перестали маниакально договариваться о мире и делать россиюшку нашими гарантами?!
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05.04.2022 13:57
+25
То, что кацапов надо только уничтожать уже поняли все. Но так же нельзя оставлять в живых другехрюске, у которых "не все так однозначно".
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05.04.2022 13:58
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Хтось здивований?
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05.04.2022 13:53 Ответить
розмовляйте російською, розмовляйте діалектом "братушек" і далі, виправдовуйте свою тупість.
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05.04.2022 13:54 Ответить
Ось знайша в їх джерелах . Так вони і роблять Язык - один из столпов национальной идентичности. Так, авторы концепции «Русский мир» проводят линию: говорить по-русски - думать по-русски - действовать по-русски.
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06.04.2022 03:32 Ответить
не дадуть вже йому здати.
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05.04.2022 14:10 Ответить
что Украине мешает одной рукой договариваться, а другой делать то что нужно? нельзя просто взять и сказать "мы не будем ни с кем договариваться" - рососисия первая же побежит орать что Украина не хочет договариваться, а хочет воевать и хз как на это отреагирует запад который в этой войне играет очень важную роль
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05.04.2022 14:40 Ответить
Хрюсский, идешнах вслед за кораблем ,договариваться с вами будут черти в аду
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05.04.2022 14:59 Ответить
тебе аргументация ***** лишь бы зраду разогнать?

как думаешь что та же Турция которая организовывает переговоры что ответит если мы в одностороннем порядке из них выйдем?
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05.04.2022 16:43 Ответить
Ничего Турция не ответит,а даст еще байрактаров,баран рашистский
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05.04.2022 17:50 Ответить
к счастью у нас во власти люди поумнее тебя и не полагаются на "та ничего Турция не ответит". ты же первый потом побежишь орать "что эти долбоёбы просрали союзника"
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05.04.2022 18:32 Ответить
а все 8 лет делали то, что нужно? вроде делали только то, что хотели и к чему привыкли. бабло шло куда угодно только не куда надо.
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05.04.2022 17:13 Ответить
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:54 Ответить
По требованию роскомпозора Яндекс удалил из поисковой выдачи все что связанно с Бучей, Ирпенью, Гостомелем и другими городами.
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05.04.2022 13:57 Ответить
Интересно что ещё должно случиться чтобы Зеленский и ко перестали маниакально договариваться о мире и делать россиюшку нашими гарантами?!
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05.04.2022 13:57 Ответить
Треба спалити Москву, тоді кловану не буде перед ким капітулювати.
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05.04.2022 14:05 Ответить
Альтернатива яка, тільки без пустопорожніх гасел? ( за Зе не голосував ящо що...)
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05.04.2022 14:12 Ответить
Думаю надо воевать и выставлять свои условия - оружия нам дают - примеры его использования есть, деньги тоже, дипломатически тоже поддерживают, включая санкции. ДРУГОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ СЕЙЧАС САМИ ЗДАДИМСЯ!
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05.04.2022 14:17 Ответить
Та нібито про здачу мова й близько не йде.
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05.04.2022 14:22 Ответить
Почитай текст переговоров в Стамбуле.Если не сдача интересов Украны,тогда что?
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05.04.2022 14:41 Ответить
І у чому саме там зрада, якщо у двох словах?
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05.04.2022 15:04 Ответить
Отрабатует деньги.
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05.04.2022 14:39 Ответить
Поки не отримають своє по "договорнякам" з кацапами. Зараз можна достатньо "прибарахлитись".
Як приклад , Абрамович (ні чого не вирішує по факту, але типу перемовник) якого Зеленський вивів з під санкцій США для порятунку бізнесу і думаю ще багато чого....

23 березня "The Wall Street Journal" повідомив, що президент України Володимир Зеленський попросив президента США Джо Байдена не вводити санкції проти бізнесмена Романа Абрамовича, оскільки він сприяє мирним переговорам між Україною та Росією.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334157/
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05.04.2022 17:12 Ответить
Бідні дітки....що з вами зробили...
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05.04.2022 13:57 Ответить
То, что кацапов надо только уничтожать уже поняли все. Но так же нельзя оставлять в живых другехрюске, у которых "не все так однозначно".
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05.04.2022 13:58 Ответить
Після цього всього жахіття виникає питання чого Римський Статут не ратифікований Україною до цих пір, чинна влада щось не каже нічого про це, ще при Порошенку це пропонувалось, але бажання не було.
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05.04.2022 14:00 Ответить
Бажання було , але у ВР не було більшості 😠
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05.04.2022 14:17 Ответить
Просто миру москалями не буде.Наші військові не захочуть.
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05.04.2022 14:01 Ответить
таємні директиви !!! зелена мразота вас будуть вішати найблищим часом. не перейдіть межі сучі ********. кацапи дітей гвалтували а ви з ними переговори та гарантії. вимога одна нах..й з України та покарання всієї параші від ще ненароджених до літніх рашистів.
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05.04.2022 14:03 Ответить
Немедленно создать петицию о роспуске переговорного процесса.
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05.04.2022 14:04 Ответить
Є мрія в мене що цей день прийде
Знов буде квітнути прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожний окупант
Але спочатку ... вся його родина
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05.04.2022 14:05 Ответить
Якщо це підтвердиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вибачте, нешановні людофіли з гомоєвропи, але ніхто українці з будь-якою зброєю не зупинить. Ніяка гуманність!
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05.04.2022 14:05 Ответить
А Зеленский договариваться будет ? О чем? О том что бы не насиловали детей до 10 лет? Или о том что бы вазелин использовали?! Как можно договариваться с такой страной?
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05.04.2022 14:11 Ответить
Зе заклинився-хачу і фсьо,а то "через месяц в расии будед хуже чем в 90-х",або путін "відкинеться",що ж тоді -а?
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05.04.2022 14:19 Ответить
дотепер не розумію як переселенці зі сходу мають совість звертатись російською... мало їм руского міра... пздц
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05.04.2022 14:23 Ответить
Зараз ще не вистачає всередині країни срача і не дай боже чогось гіршого, думаю вони ці люди поступово адаптуються і перейдуть на українську мову, неприпустимо у важкий час нагнітати і сіяти ворожнечу всередині країни, нас і так ворог намагається розколоти і всіх знищити Україні, для перемоги точно необхідне важке озброєння та ППО, а воїни не підведуть
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05.04.2022 14:55 Ответить
а мєнти вилучають у добровольців трофейну зброю
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05.04.2022 14:27 Ответить
Смерть рашиським варварам ,смерть рашиській росі,і цього ніхто не забуде.
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05.04.2022 15:23 Ответить
я проти перемовин,Раша прийде знову 1 знову,допоки житеме 1 матиме грош1 з енергоресурс1в. 1х рабська душонка н1коли не збагне нашо1 см1ливост1т1 вол1.я буду зневажати Владу за ц1 перемовини,як зневажаю Порошенко за задачу Криму 1 донбасу,за ганьбу,що тянуться зт2013року ,Зеленськтм продовжить цю ганьбу????!
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05.04.2022 16:36 Ответить
 
 