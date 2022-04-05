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У меня есть список агентов российских спецслужб в Украине. Это известные фамилии, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грозєв

Группа Bellingcat составляет список российских агентов в Украине, но пока не решила, как опубликовать эти данные.

Об этом рассказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что западные спецслужбы каким-то образом раздобыли список агентов российских спецслужб и вообще агентов влияния России на ключевых постах в Украине. Вам об этом что-то известно?" – спросил Гордон.

"Я слышал эту информацию, но списка не видел, – ответил Грозев. – Но для меня не очень это удивительно. Тем более что до начала войны увеличились добровольные шпионажи в пользу Запада из российский источников, потому что многие из них понимали абсурдность этой войны для России".

Он предположил, что западные спецслужбы могли получить список российских агентов в Украине "по тем же каналам, по которым ЦРУ [США] и [британская внешняя разведка] MI6 получали информацию о грядущей войне".

"Я этот список не видел, но я знаю о другом списке, который сам составляю на основе фээсбэшных и гээрушных расследований. Сейчас мы готовим расследование. Мы видим не всю картину, не всех, кого они курируют и завербовали, но видим подвыборку, 20–30 человек, и понятно, какие люди им были нужны. Они вообще [действовали] по полному диапазону – от политиков, при этом не только пророссийского склада, но и националистического и даже социал-демократического, то есть по полной программе, до журналистов, к сожалению, блогеров и так далее", – сказал Грозев.

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"Можно ли сказать, что у вас в руках есть определенный список агентов российских спецслужб в Украине?" – спросил Гордон.

"Да, – ответил Грозев. – Но я могу назвать только тех, кто уже был обвинен [в работе на Россию], могу подтвердить, что они были в этом списке. Это [сбежавший из Украины нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Тарас Козак. А относительно всех остальных... Мы думаем, как их описать в нашем расследовании, чтобы все-таки не вызвать какую-то реакцию Линча. Это ведь тоже нехорошо".

Расследователь уточнил, что в этом списке – "известные фамилии", при этом людей, которые входят в руководство Украины, в нем нет.

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"Такие люди вряд ли были на кураторской нитке 5-го отдела [ФСБ РФ]. Если такие люди есть (а я считаю, что они есть), то они курировались на более высоком уровне", – сказал Грозев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Выкладывайте немедленно, как раз сейчас наиболее актуально, заодно и посмотрим, как наши штирлицы работают, на пару с прокурорами и судьями, ну теми кто естестественно ещё не сбежал
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05.04.2022 14:04
+25
Цікаво, є в цьому списку члени переговорної групи нового супер-будапештського меморандуму Зеленського-пуйла?

Можливо, це такий товстий натяк саме цим особинам, що про них все відомо західним спецслужбам?
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05.04.2022 14:07
+25
Єрмак там?
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05.04.2022 14:08
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Русский мир!
https://www.youtube.com/watch?v=EVD8OZsIgnY
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05.04.2022 14:02 Ответить
Їх агресія , що вони створювали останні 8 років повинна вийти. Навіть якщо це будуть свої. Нічого дивного нема. расія - країна психопатів.
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05.04.2022 14:08 Ответить
Выкладывайте немедленно, как раз сейчас наиболее актуально, заодно и посмотрим, как наши штирлицы работают, на пару с прокурорами и судьями, ну теми кто естестественно ещё не сбежал
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05.04.2022 14:04 Ответить
Та виклали списки. Нашим спецслужбами і керівництву держави в тому числі. Так званої політичної волі нема щось з цим робити. Бо рейтин посиплеться. Тому когось тихо відсторонили, когось звання позбавили, когось усунули, але козирних не рухали. Нагадаю, під час Другої світової війни в США всіх!!!! японців і ромадян СґША японського позодження без розбору помістили у спеціальні табори, де утримували до закінчення війни. У нас навіть у вищому керівництві є не лише люд, які громадянство набули вже після 2014 року, а й родичі дібчих ФСБшників і ГРУшників. Держава лише тоді готова до перемоги, коли вміє і хоче захищатися. А щодо поданих західними розвідками списків, то нагадаю, що Захід навіть детальні плани вторгнення подавав. І як на це відреагувало керівництво держави? Отож!
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05.04.2022 14:12 Ответить
Огласите весь список пожалуйста
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05.04.2022 14:33 Ответить
Грозев-это элементарный мудак! который зарабатывает на подобных фейках.
кино о вагнерах мы так и не посмотрели,а шуму то было ах-еть!
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05.04.2022 14:05 Ответить
Саме так - багато шуму і смороду. А результат - немає ніякої інформації.
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05.04.2022 14:08 Ответить
гівенЗЕ розворушили
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05.04.2022 14:10 Ответить
мудак і пустозвон то ти.платний.
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05.04.2022 14:11 Ответить
А що, сцикотно стало? Шапка горить?
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05.04.2022 14:12 Ответить
очко ж то не залізне? Жим, жим?
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06.04.2022 10:33 Ответить
Балабол. Я знаю хто, але не скажу... То нафіг взагалі цю тему піднімати? Укранці вже 20 років знають хто... А толку, як вони всі у владних і силових структурах.
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05.04.2022 14:06 Ответить
Сейчас вся путлеровская сволота у нас во власти, в виду очевидного начнет в воздухе переобуваться, носить вышиванки, а некоторые наиболее радикальные, даже попытаются исправить обрезание
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05.04.2022 14:07 Ответить
Там уже ленка бондаренко **** вшивая расказывает на рос тв что руские приперлись в её страну, а её там *уями закидывают* типо это не твоя страна, это наша страна...
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05.04.2022 14:09 Ответить
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05.04.2022 15:52 Ответить
Саме сумне, що хоч 100500 разів публікуй в тих списках усіх замазаних в "справі Вагнерівців", зелена пліснява - зараз при владі. А щоб не отримати свій перший строк - вони почали усувати опозиційні медіа під час війни (!!!). В зв'язку з цим можливо наступне тихе намагання знову притягнути за надуманними звинуваченнями лідерів опозиції.
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05.04.2022 14:07 Ответить
Пам'ятайте правила воєнного стану:
-опозиційні медіа заборонені;
-проведення національного референдуму зі зміни Конституції - дозволено...
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05.04.2022 14:12 Ответить
порохобот detected
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05.04.2022 14:12 Ответить
Цікаво, є в цьому списку члени переговорної групи нового супер-будапештського меморандуму Зеленського-пуйла?

Можливо, це такий товстий натяк саме цим особинам, що про них все відомо західним спецслужбам?
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05.04.2022 14:07 Ответить
Грозєв вважає, що агенти пуйла присутні на вищих щаблях влади України.

"Розслідувач уточнив, що у цьому списку - "відомі прізвища", водночас людей, які входять до керівництва України, у ньому немає.

"Такі люди навряд чи були на кураторській нитці 5-го відділу [ФСБ РФ].
Якщо такі люди є (а я вважаю, що вони є), то їх курували на вищому рівні", - сказав Грозєв."

Джерело: https://censor.net/ua/n3331528
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05.04.2022 14:10 Ответить
Непонятно, какой смысл в том, чтобы не выкладывать эти данные.
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05.04.2022 14:07 Ответить
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05.04.2022 15:56 Ответить
За життя", який утік з України] Тарас Козак. А щодо всіх інших... Ми думаємо, як їх описати в нашому розслідуванні, щоб таки не викликати якусь реакцію Лінча. Це ж теж недобре". Джерело: https://censor.net/ua/n3331528
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05.04.2022 16:26 Ответить
Я скажу даже больше !!! Все ОПЗЖ это российская агентура !!! Это я узнал от своих источников в ЦРУ, МИ-6, Моссаде !!!
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05.04.2022 14:08 Ответить
Єрмак там?
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05.04.2022 14:08 Ответить
Если Ермака нет в списке агентов ... значит список не полный.
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05.04.2022 19:31 Ответить
Как печатать?! Не стесняясь!
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05.04.2022 14:09 Ответить
Цікаво, 73 відсотковий там присутній?
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05.04.2022 14:09 Ответить
вся зелена мразота. ми це знаємо. якби не народ вже давно злили Україну.
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05.04.2022 14:10 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...
видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
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05.04.2022 14:10 Ответить
без публічної публікації це просто балабольство!!!! бла бла бла.
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05.04.2022 14:13 Ответить
Мы можем не знать всего того, что известно властям, СБУ или Грозеву. Я бы не спешила с выводами
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05.04.2022 15:23 Ответить
Ми також знаїм хто це 100 відсотково д,єрмак ну а інші можна здогадуватись, ахренія мабуть просто крадій і дурачок
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05.04.2022 14:14 Ответить
Публікуй Христо-саме "Лінча" вони й заслуговують! Публікуй поки не пізно,поки не вибухнули "переговори",поки,в Україні,ще не "порізали" незалежні ЗМІ-передавати цію інформацію, таємно-нікому,вона згине!
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05.04.2022 14:14 Ответить
73% не прозріють. Ніколи.
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05.04.2022 14:15 Ответить
думаю, не надо стесняться, сейчас не время...
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05.04.2022 14:16 Ответить
Зе... Зеле... Єрмак?
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05.04.2022 14:17 Ответить
Якнайшвидше потрібно публікувати, ці агенти вже роблять свої чорні справи і вже намагаються завадити повній перемозі України над росією, вони вже сіють розбрат всередині українського суспільства і підміняють справжніх героїв підставними особами. Будь ласка, публікуйте, вони мають бути викриті і ізольовані, лише тоді перемога буде можлива!
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05.04.2022 14:18 Ответить
Да, не поспішай, ми тобі ще за фільм про "вагнергейт" не подякували!
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05.04.2022 14:19 Ответить
Та вчора наша влада сама оголосила той список, всі хто залучений до мирних переговорів з кацапією є в тому списку
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05.04.2022 14:21 Ответить
Майте терпіння. Все випливе. Буде весело. 73% будуть в гівні назавжди.
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05.04.2022 14:24 Ответить
Не треба оприлюднювати списки, бо криси одразу повтікають. Спочатку всіх затримати. Хоча з нашою "фемідою", наприклад справа медведчука, це все до сраки.
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05.04.2022 14:27 Ответить
Дивіться хто що робить, а не говорить і буде вам щастя. Впізнаєте їх по справах їхніх, сказано в Біблії.
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05.04.2022 14:28 Ответить
в 1991 році в Москві зносили памятник Феліксу. Керував цим дійством на хвилі загального ажіотажу Станкевич. Після цього він попав в оточення Бориса. А кегебісти, які спостерігали за цим, впевнено сказали, що Станкевич як агент пятірочки, класно на льоту перевзувся. А потім Станкевич єтнічний поляк разом з Бурбулісом втиснули вічно пяному Єльцину мелодію застольної пісні польських жолнежів з опери "Іван Сусанін"" яка стала гімном Росії, правда на пять років. Станкевича потім "ловили", він переховувався у Польщі, за банальну крадіжку грошей.
А Грозев набиває собі ціну, бач, роздумує, чи публікувати їх чи ні. Вважає, що вони не повні. Останній голова КДБ Муха вивіз все, що тільки можна було, а потім став при Пилипу Бобкову секретарем КДБ - архіважлива посада. Та і керівники 5 служби ФСБ родом з України. Назвав тільки Козака. По моєму саме голосом Козака звучав спіч -пане Ющенко, ваша жінка американка. А резидент Соколовский, кум Козака?
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05.04.2022 14:29 Ответить
или опубликуй, или молчи. Игра "Знаю, но не скажу"
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05.04.2022 14:31 Ответить
Иногда это делается для того чтобы вызвать реакцию контрагентов. Мы не имеем полноценной инфы.
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05.04.2022 15:25 Ответить
грозєв дуже мутний тип, він і по боїнгу говорить має звіт і навіть анонсував оприлюднення але все відкладає. І тут щось схоже. Таке враження - просто торгується. Щоб дали грошей за мовчання.
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05.04.2022 14:32 Ответить
Заем трепаться без фамилий? гуманист, херовъ(((
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05.04.2022 14:35 Ответить
Христо посоромився сказати Гордону, так це ж ти падло і є агент.
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05.04.2022 14:39 Ответить
Боинг, вагнергейт, а теперь шпионы. И ни разу дело не сделано до конца. Напоминает дразнилово, но нахуа? Не надо его больше публиковать, дурогонит чересчур.
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05.04.2022 14:40 Ответить
Як для пересічного споживача інф. новин, Грозєв, дуже гучні заяви а на виході, пшик. Мож це він агент так званої РФ????
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05.04.2022 14:44 Ответить
дЄрмак?
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05.04.2022 14:46 Ответить
Без конкретных имен все это трёп, выеденного яйца не стоит. Более того, просто назвать недостаточно, нужны доказательства, чтобы они получили срок. К сожалению, только у мафии обвинения "все знают" достаточно, а в "цивилизованном мире" существует презумпция невиновности. Например, все знают пророссийские действия Рабиновича, Бойко, Добкина, Ермака и прочих, но никто из них к ответственности не привлечен и не будет. Пусть даже не верхушка: из сотрудников медведчуковских телеканалов хоть кто-то привлечен к ответственности?
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05.04.2022 14:47 Ответить
"Група Bellingcat складає список російських агентів в Україні, але поки що не вирішила, як опублікувати ці дані". - Що там вирішувати - просто опублікуй.
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05.04.2022 14:48 Ответить
Если он скажет сейчас то пуйло точно не победит. А возможно он этого не хочет.
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05.04.2022 14:48 Ответить
Поїздка ЗЕ з Єрмаком в Оман на зустріч з Патрушевим... Патрушев це "вищий рівень"?
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05.04.2022 14:49 Ответить
Можна подумати без Грозева невідомо хто здає Україну останні з роки.
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05.04.2022 14:51 Ответить
У мене є список агентів російських спецслужб в Україні. І треба бути обережним, щоб випадково не видать Єрмака...
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05.04.2022 14:52 Ответить
У тебя могут быть списки и ты можешь без доказательно утверждать все что угодно. Беллингкат себе такого позволить не может. Грозев понимает всю ответственность, поэтому и не публикует то, в чем ещё не до конца уверен или может достоверно доказать. Иначе это был бы не Беллингкат. Репутация у них безупречная.
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05.04.2022 15:21 Ответить
Викласти мовчки й швидко !
Бо ці ж агенти з відомими прізвищами, через тортури самі все у тебе заберуть, а твою голову не знайдуть
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05.04.2022 14:54 Ответить
Ай яй яй Бенедиктовій з цим тепер треба щось робити бо вони три роки збираются а тут нате вам на блюдочці
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05.04.2022 14:56 Ответить
Что вы сразу накинулись на Грозева? Он же сказал, что все ещё работает над списками. Сейчас, видимо, пока ещё неготовы публиковать официально эти данные, может быть по разным причинам. Нежелание выдавать свои источники на данный момент, невозможность полноценного расследования, недостаточность доказательств, или какая-то другая причина. А вы сразу набрасываетесь на него как дикари…Грлзев работает аккуратно и скрупулёзно. Это не тот человек, который будет просто лялякать.
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05.04.2022 15:19 Ответить
Женіть цього провокатора в шию.
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05.04.2022 15:37 Ответить
Знаю но не скажу, составил списки но не покажу. Парень, ты определись, с кем ты.
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05.04.2022 15:42 Ответить
Мі 6, ЦРУ, Грозєв, белінгкет тощо,будь ласка, зараз саме той час викласти ці списки! Злийте їх ббс чи комусь з журналістів світових топових медіа! Громадяни України в такий складний час мають нарешті знати ці прізвища а не лише здогадуватися і помилятися!!! Ми не хочемо капітуляції, ми не хочемо цього турецького договору! Допоможіть!
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05.04.2022 15:49 Ответить
Бомба! Давно цього чекав. Не покидала думка, що розвідки світу точно знають нашу завербовану кацапами сволоту.
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05.04.2022 15:50 Ответить
Ермак!!! Баканов!!!
А ЗЕ, как и в случае с отмыванием краденых денег, соучастник.
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05.04.2022 16:36 Ответить
Це натяк бубочці, або сам розбиратись, або разом із ними катапультують. Та чи дійде?
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05.04.2022 18:03 Ответить
А толку? Буде, як з тим міністром МНС, показово арештують, а потім відпустять і ще й компенсацію заплатять.
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05.04.2022 18:47 Ответить
Презерватив переобулся в воздухе, разоделся в цвета и штопает "репутацию". Шёл бы и далее брать интервью у Гиркиных-Мильчаковых
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05.04.2022 20:46 Ответить
 
 