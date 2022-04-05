У меня есть список агентов российских спецслужб в Украине. Это известные фамилии, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа Bellingcat составляет список российских агентов в Украине, но пока не решила, как опубликовать эти данные.
Об этом рассказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что западные спецслужбы каким-то образом раздобыли список агентов российских спецслужб и вообще агентов влияния России на ключевых постах в Украине. Вам об этом что-то известно?" – спросил Гордон.
"Я слышал эту информацию, но списка не видел, – ответил Грозев. – Но для меня не очень это удивительно. Тем более что до начала войны увеличились добровольные шпионажи в пользу Запада из российский источников, потому что многие из них понимали абсурдность этой войны для России".
Он предположил, что западные спецслужбы могли получить список российских агентов в Украине "по тем же каналам, по которым ЦРУ [США] и [британская внешняя разведка] MI6 получали информацию о грядущей войне".
"Я этот список не видел, но я знаю о другом списке, который сам составляю на основе фээсбэшных и гээрушных расследований. Сейчас мы готовим расследование. Мы видим не всю картину, не всех, кого они курируют и завербовали, но видим подвыборку, 20–30 человек, и понятно, какие люди им были нужны. Они вообще [действовали] по полному диапазону – от политиков, при этом не только пророссийского склада, но и националистического и даже социал-демократического, то есть по полной программе, до журналистов, к сожалению, блогеров и так далее", – сказал Грозев.
"Можно ли сказать, что у вас в руках есть определенный список агентов российских спецслужб в Украине?" – спросил Гордон.
"Да, – ответил Грозев. – Но я могу назвать только тех, кто уже был обвинен [в работе на Россию], могу подтвердить, что они были в этом списке. Это [сбежавший из Украины нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Тарас Козак. А относительно всех остальных... Мы думаем, как их описать в нашем расследовании, чтобы все-таки не вызвать какую-то реакцию Линча. Это ведь тоже нехорошо".
Расследователь уточнил, что в этом списке – "известные фамилии", при этом людей, которые входят в руководство Украины, в нем нет.
"Такие люди вряд ли были на кураторской нитке 5-го отдела [ФСБ РФ]. Если такие люди есть (а я считаю, что они есть), то они курировались на более высоком уровне", – сказал Грозев.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=EVD8OZsIgnY
кино о вагнерах мы так и не посмотрели,а шуму то было ах-еть!
-опозиційні медіа заборонені;
-проведення національного референдуму зі зміни Конституції - дозволено...
Можливо, це такий товстий натяк саме цим особинам, що про них все відомо західним спецслужбам?
"Розслідувач уточнив, що у цьому списку - "відомі прізвища", водночас людей, які входять до керівництва України, у ньому немає.
"Такі люди навряд чи були на кураторській нитці 5-го відділу [ФСБ РФ].
Якщо такі люди є (а я вважаю, що вони є), то їх курували на вищому рівні", - сказав Грозєв."
Джерело: https://censor.net/ua/n3331528
видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
А Грозев набиває собі ціну, бач, роздумує, чи публікувати їх чи ні. Вважає, що вони не повні. Останній голова КДБ Муха вивіз все, що тільки можна було, а потім став при Пилипу Бобкову секретарем КДБ - архіважлива посада. Та і керівники 5 служби ФСБ родом з України. Назвав тільки Козака. По моєму саме голосом Козака звучав спіч -пане Ющенко, ваша жінка американка. А резидент Соколовский, кум Козака?
Бо ці ж агенти з відомими прізвищами, через тортури самі все у тебе заберуть, а твою голову не знайдуть
А ЗЕ, как и в случае с отмыванием краденых денег, соучастник.