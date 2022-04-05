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Части военнослужащих одной из боевых бригад не платят деньги: требуют личного присутствия в "Укрсиббанке" в Днепре для оформления карты, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кредит,гроші

Минобороны и "Укрсиббанк" должны немедленно решить этот вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно на фронте и произвести надлежащие выплаты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В одной из наших боевых бригад с самого начала войны многим военнослужащим не платят деньги. Счета бригады оформлены в Укрсиббанке, и открыть карту возможно только при личном присутствии в Днепре. Ехать с фронта в Днепр возможности у бойцов нет. Поэтому очень большое количество бойцов, которые зашли с 24 февраля на службу, не могут перечислить своим семьям ни копейки, и могут обеспечить свои нужды за те деньги, которые взяли из дома. Прошу Минобороны, банк и всех причастных к этой ситуации немедленно решить вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно фронте и произвести надлежащие выплаты. Это ваша работа в тылу, потому что воины держат фронт", - сообщил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
"Дєвочкам" із банку підняти сраку релігія не дозволяє, вони ж привикли, що до них треба йти, три рази "ку" казати.
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05.04.2022 14:14
+19
девачкам з державного привату релігія не заважає по військоматах та інших установах ходити та видавати військовим картки. А тут скоріше САБОТАЖ
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05.04.2022 14:18
+18
п. Рєзніков..., пані Маляр...це ПРАВДА?!

почалося ЗНОВУ велике крадівництво?...
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05.04.2022 14:16
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Думаю таких випадків буде більшати...
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05.04.2022 14:13 Ответить
Криси з ОПи стараються,схоже на то.
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05.04.2022 14:22 Ответить
Конечно, это же ОП выбрало этот чмошный банк)) у нас в бригаде Приват и даже если нет счета в Привате- доверенность на ЛЮБОГО человека у которого есть карточка Привата..пишется она на коленке, фоткается, пересылается бугалтерше, все..деньги заходят на карточку Привата человеку, которого выбрал боец..это же рабочие моменты..
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05.04.2022 16:20 Ответить
секюрность так себе ...
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05.04.2022 16:58 Ответить
Резнікову немає коли, він "дагаваривается"
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05.04.2022 14:47 Ответить
не мешай те людям давать интервью телеканалам, они и так разрываются...
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05.04.2022 14:14 Ответить
"Дєвочкам" із банку підняти сраку релігія не дозволяє, вони ж привикли, що до них треба йти, три рази "ку" казати.
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05.04.2022 14:14 Ответить
девачкам з державного привату релігія не заважає по військоматах та інших установах ходити та видавати військовим картки. А тут скоріше САБОТАЖ
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05.04.2022 14:18 Ответить
Причем тут Приват? Чукча не читатель?
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05.04.2022 16:21 Ответить
Це питання вирішується заявою в банк від довіреної особи і чудово вона може на всіх отримати картки. Компанія співробітникам всім видала з/п картки, які отримав співробітник за довіреністю компанії. Взагалі не проблема, якщо люди займаються вирішенням питань і знаходяться на своєму місці.
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05.04.2022 16:07 Ответить
"Укрсиббанку"? А чому якраз
"Укрсиббанк".

Може спеціально така схема для того щоб... система ніпель на війні для фронтовиків ?
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05.04.2022 14:15 Ответить
Отличный вопрос!
К вопросу о том : Кто и как там у нас рулит в тылу.
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05.04.2022 17:16 Ответить
дермак-овцы свои фубли не zря получают..(
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05.04.2022 14:15 Ответить
п. Рєзніков..., пані Маляр...це ПРАВДА?!

почалося ЗНОВУ велике крадівництво?...
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05.04.2022 14:16 Ответить
А хіба воно зупинялось?
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05.04.2022 14:18 Ответить
ну ппц, що одна дві-пані з любого відділення укрсибу не може віддалено від офісу на місці дислокації бригади видати всім картки ?
а зачекайте то не той банк де в головному офісі журналюг били часом
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05.04.2022 14:16 Ответить
Дивне співпадіння, правда ж?
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05.04.2022 14:19 Ответить
може бути, не гуглив про той випадок.
яке в дупу технічне непорозуміння, коли зараз у будь-якому місці співробітник з планшетом(де є покриття моб.мережею) може видати картку. Якщо у них люди привязані до роб місця, то це піздец звісно.
Хоча так людину мають ідентифікувати особисто, а не по копії паспорту.
п.с. МОНО(Універсал) взагалі ідентифікує віддалено через застосунок. Але то таке.
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05.04.2022 15:14 Ответить
А хто там власник банку? Як що не держава, то чому там відкривали рахунки?
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05.04.2022 14:17 Ответить
а може укрсіббанк хоче їхати до сибіру, щоб там картками місцевих забезпечувати?
там явка буде точно.
у них, у сибіру з розрахунками трабли, черга буде стояти тих, хто захоче віза або мпстеркард...
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05.04.2022 14:17 Ответить
Вибачте, але ж укрсиббанк не є державним. А з 2015 року всі силові структури, згідно постанови уряду, мають обслуговуватися тільки в державних банках .
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05.04.2022 14:19 Ответить
Не заважайте розганяти зраду!
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05.04.2022 15:26 Ответить
Повторю зеленому дебілу: з 2015 року всі силові структури, згідно постанови уряду, мають обслуговуватися тільки в державних банках
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05.04.2022 15:54 Ответить
Виявити чинушу , який таке "правило" вигадав й як мародера прив"язати його скочем до стовпу причьому не в Дніпрі , а десь в районі Охтирки !
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05.04.2022 14:20 Ответить
В зеленої мразоти перший переляк пройшов. Ну тепер воно і відіб`ється, то ж скільки їм компенсувати собі потрібно...
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05.04.2022 14:20 Ответить
Потрібно тоді думаю за згодою військових кому не платять щоб вони дали дозвіл платити на іншу картку наприклад дружині,батькам поки не буде можливості зробити картку.
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05.04.2022 14:25 Ответить
Та ти не Гал - ти повний прибитий баран,якому б тільки випорожнитись в бік ОП.Тобі ж люди пояснюють,що власник банку французька фірма чи банк,і гарант ще й ****.Що може бути краще ?І якщо такі власники будуть платити нашим захисникам,то велике їм спасибі.А на політику банку ОП не може впливати,від слова ніяк.Бутусову великий респект,що знайшов час поцікавитися і більш тривіальними речами, які для наших захисників є другорядними.Велика їм шана і повага.
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05.04.2022 15:52 Ответить
Та ні, баран, а точніше, зелений баран то ти, бо відповідальність грошового забезпечення армії і силових структур не на приватних банках, а на ДЕРЖАВІ. А тому, з 2015 року всі силові структури, згідно постанови уряду, мають обслуговуватися тільки в державних банках. Тим більше, під час війни. Держава відповідальна за те, щоб її захисники вчасно і в повному обсязі отримували їм належне. І зброю, і грошове забезпечення. То не солдати на передовій і навіть не Бутусов тим мають займатись, а ті сучища, що у владних кабінетах, точніше, в бункерах, сраки гріють. Не, шашлички, пілять, не відосіки, а відповідальність. Зрозуміло, курво зелена?
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05.04.2022 16:03 Ответить
Щось порохоботи в останній час дуже нервують
Я так розумію, що політична мумія лише обіцяє їм зарплатню, а на обіцянках далеко не поїдеш
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05.04.2022 16:55 Ответить
Що, шмаркля зелена, переляк таки пройшов, і пішло, поперло? І ніяких сумнівів, ніяких засторог. Хоча, ненаситність і жадоба можуть і всі ваші страхи пересилити. Головне розчистити все під себе і загрібати, поки є можливість. Взагалі-то те, чим ви, гниди зелені, продовжуєте займатись називається мародерство, а за таке вам голови позносять. Не сумнівайся, прийде час і позносять, так що дихай, поки-що.
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05.04.2022 17:06 Ответить
І як саме ти будеш зносити теперішню владу?
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05.04.2022 17:36 Ответить
Ти про закон і суд колись щось чуло? Чи в трускавецькому університеті про таке не розказували? А коли не працює закон, ну тоді є інші методи. Ти Януковича запитай, він пояснить. Вже занадто ви перебрали, всі межі перейшли, щоб то все вам минулось, не надійся.
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05.04.2022 17:45 Ответить
На, ознайомся, як то буде. Так що думай, хоча...
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05.04.2022 18:23 Ответить
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05.04.2022 19:08 Ответить
Вроде ж как навязывания банков под зарплатный проект уже запретили давно. Любой человек может указать свой счёт в любом банке для получения зарплаты. Или я не прав?

https://hromadske.ua/ru/posts/konec-zarplatnomu-rabstvu-nacbank-razreshil-ukraincam-samostoyatelno-vybirat-bank-dlya-polucheniya-zarplaty

https://finclub.net/news/ukraintsy-ne-speshat-osvobozhdatsya-ot-zarplatnogo-rabstva.html
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05.04.2022 14:22 Ответить
Ви праві.Але не в країні,де схємки ОПи крутять кацапи при владі.
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05.04.2022 14:25 Ответить
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 14:22 Ответить
Ну, нехай хтось з бригади зайде в офіс. І пояснить де в козла голова, а де хвіст. )) Буде принциндєнт.
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05.04.2022 14:23 Ответить
От якраз там Венедіктова крис ловить,направте її туди..
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05.04.2022 14:29 Ответить
Почались "схемки" з 90-х... На рахунки банк зарплату військомим отримує але зацікавлений в тому щоб якомога довше ці гроші знаходились в банку і працювали на банк. Те що армія може перетворитися на мародерів або жебраків залежних від волонтерів та місцевого населення їх мабуть тішить... От суки... Позбавити ліцензії і перевести виплати в інші банки.
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05.04.2022 14:38 Ответить
всіх перевести в державний приват з видачей карток
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05.04.2022 14:49 Ответить
маєчня якась чи дурня,- сибирський банк проти всу,- викинути його з країни,- є державні банки які охоче обслуговують всу
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05.04.2022 15:12 Ответить
Десь я таке вже бачив, коли за гроші можна і придумати новину
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05.04.2022 15:29 Ответить
треба поїхати ********** їх так само як бандюків які руки на військовослужбовця підняли
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05.04.2022 15:30 Ответить
Этих сотрудников банка на передовую и пусть там в блиндажах и оформляют эти карты.
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05.04.2022 15:38 Ответить
Плять, у меня как назло укрсиббанк и агриколь карты. От обоих придется отказываться. Печаль.
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05.04.2022 16:14 Ответить
Всех уродов с укрсиббанку на передовую на личных авто оформлять пацанам карты.Вас ****** научат страну любить.
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05.04.2022 17:22 Ответить
Испуг проходит понемногу?
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05.04.2022 17:42 Ответить
зебилы поднимают опять голову.За не выплату денежного довольствия фронтовикам,
высшая мера наказания - повесить всех,банк закрыть,выплату перевести в другие банки.
За 24 часа порядок будет востановлен.
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05.04.2022 18:54 Ответить
Помню учень давно были скандалы про выдачу зп через "свои" банки.... Потом был закон что зп выдавать на любую зп карту любого банка.
Почему Укрсиб? А не приват или ощад?
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05.04.2022 23:47 Ответить
На сегодня это самый главный вопрос. Воин ВСУ должен быть обеспечен всем в том числе и денежным довольствием.
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06.04.2022 09:30 Ответить
 
 