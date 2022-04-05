Части военнослужащих одной из боевых бригад не платят деньги: требуют личного присутствия в "Укрсиббанке" в Днепре для оформления карты, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны и "Укрсиббанк" должны немедленно решить этот вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно на фронте и произвести надлежащие выплаты.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В одной из наших боевых бригад с самого начала войны многим военнослужащим не платят деньги. Счета бригады оформлены в Укрсиббанке, и открыть карту возможно только при личном присутствии в Днепре. Ехать с фронта в Днепр возможности у бойцов нет. Поэтому очень большое количество бойцов, которые зашли с 24 февраля на службу, не могут перечислить своим семьям ни копейки, и могут обеспечить свои нужды за те деньги, которые взяли из дома. Прошу Минобороны, банк и всех причастных к этой ситуации немедленно решить вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно фронте и произвести надлежащие выплаты. Это ваша работа в тылу, потому что воины держат фронт", - сообщил журналист.
Пожалуйста, подождите...
"Укрсиббанк".
Може спеціально така схема для того щоб... система ніпель на війні для фронтовиків ?
К вопросу о том : Кто и как там у нас рулит в тылу.
почалося ЗНОВУ велике крадівництво?...
а зачекайте то не той банк де в головному офісі журналюг били часом
яке в дупу технічне непорозуміння, коли зараз у будь-якому місці співробітник з планшетом(де є покриття моб.мережею) може видати картку. Якщо у них люди привязані до роб місця, то це піздец звісно.
Хоча так людину мають ідентифікувати особисто, а не по копії паспорту.
п.с. МОНО(Універсал) взагалі ідентифікує віддалено через застосунок. Але то таке.
там явка буде точно.
у них, у сибіру з розрахунками трабли, черга буде стояти тих, хто захоче віза або мпстеркард...
Я так розумію, що політична мумія лише обіцяє їм зарплатню, а на обіцянках далеко не поїдеш
https://hromadske.ua/ru/posts/konec-zarplatnomu-rabstvu-nacbank-razreshil-ukraincam-samostoyatelno-vybirat-bank-dlya-polucheniya-zarplaty
https://finclub.net/news/ukraintsy-ne-speshat-osvobozhdatsya-ot-zarplatnogo-rabstva.html
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
высшая мера наказания - повесить всех,банк закрыть,выплату перевести в другие банки.
За 24 часа порядок будет востановлен.
Почему Укрсиб? А не приват или ощад?