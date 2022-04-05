РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14586 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
11 236 84
Зеленский (16621) СМИ (3786) цензура (1317) Соболев Егор (466)

Давление на проукраинскую оппозицию во время войны приближает нас к России, - Егор Соболев о блокировании "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

цензура,інтернет

Бывший нардеп, ныне защищающий Украину от российских оккупантов, Егор Соболев заявил, что блокировка телеканалов, подконтрольных Петру Порошенко, не способствует победе и вызывает вопросы у украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Владимир Зеленский, мы бьемся за Украину, где, кроме всего, есть свобода слова и медиа".

Отключение от эфира телеканалов, контролируемых Петром Порошенко никак не помогает выиграть войну за Независимость. Напротив, это порождает в части общества, в том числе воинов, вопрос, Президент и Верховный главнокомандующий не занимается политической цензурой и ослаблением оппозиции под прикрытием войны. Эта оппозиция занимает проукраинскую позицию, за нее проголосовало много людей и относиться к ней надо, как у нашего союзника Британии, а не как у нашего врага России.

Читайте также: Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"

Если бы Вы сейчас приказали вернуть телеканал "Эспрессо Телеканал", "5 канал" и "Прямой" в общенациональный эфир, это было бы решением настоящего руководителя свободной и демократической Украины", - написал он.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+78
Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
показать весь комментарий
05.04.2022 14:16
+51
і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:23
+50
Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
показать весь комментарий
05.04.2022 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
показать весь комментарий
05.04.2022 14:16 Ответить
і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:23 Ответить
Вова,Вова, так у Порошенка вже ж давно нема ніяких каналів,чи не так?Нема Рошена-це сина,нема Кузні на Рибальській."Гол как сокол".І він вже давно сказав,що тільки те і робить що підтримує Зеленського.Впевнений,що рішення по каналах вони приймали разом.Про що говорить Соболєв,Шабунін ? Ці опозиційні канали ще здуру спитають,а де той "Європейський вал",стіна Яценюка , на кордоні з кацапами? І на скільки місяців,днів,годин та стіна затримала орків?Воно їм треба,цим каналам?
показать весь комментарий
05.04.2022 16:54 Ответить
Зеленский демонстрирует свою трусливую и подлую натуру, закрывая оппозиционные каналы. Украина не Россия, здесь у него это не получится.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:23 Ответить
Деяким і досі не може дійти, що Україні не перемогти, доки при владі п'ята колона кремля. Ситуація в цьому напрямку буде лише погіршуватись. Наобирали - отримали.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:27 Ответить
Слідуючий крок вже капітуіляція.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:42 Ответить
Наверное потому что военное время, и сейчас нефиг политикам рейтинги набивать на горе людей. А так я не понимаю что тут за боты пишут. Людям сейчас не до 5го канала
показать весь комментарий
05.04.2022 15:46 Ответить
ну так! рєйтінг може набивати лише один зелений піарас!
показать весь комментарий
05.04.2022 18:05 Ответить
людям січас нє до 5 канала, кажеш? А до мертвечуківської шавки тіграна пєтрасяна їм є діло? а до кацапської нечисті васі голованова? а до шлюхи мосійчучки?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:07 Ответить
Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
показать весь комментарий
05.04.2022 14:18 Ответить
Та це ж не воно, це Дермак з Коломойским а йому зараз пишуть промову яку воно виразно зачитае по відосику.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:20 Ответить
А чего ожидать от человека у которого "комплекс Наполеона". Он и выстраивает свой культ личности - " Я Величайший Лидер целой планеты", по кирпичику начинает выкладывать диктатуру, даже про людей он говорит " некоторые в соц. сетях говорят.
.." преуменьшая большинство, которое высказало своё недовольство по поводу желания договориться с путиным даже после всех жертв. Он очень удивлён "как это люди недовольны" - надо изменить их мнение- читайте между строк заставить. Для этого Интер и 1+1, всякие успокаивающее арестовичи, обнимающие россиян на переговорах подоляки - для них ни чести, ни справедливости, ни национальных интересов не существует - только ширма "я слуга народа", а вспомните мажора с погонами заместителя министра внутренних дел - грузина - он начальник, а мы быдло подчиненные. Подобный ставить себе подобных - в тайне любящих россиюшку, мечтающих выстроить что-то подобное здесь!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:20 Ответить
Не даремно Арахамія, Корнієнко і монобільшість вихваляли компартію Китаю (це було десь в грудні - січні). Ідеологія компартії Китаю близька по духу партії монобільшості. Вони самі про це відкрито говорили. Отже будемо мати через 1-2 роки "маленького Мао Цзедуна, або Ким Чин Ина, Ким Ир Сена, можливо Сталіна." Для того і потрібен один телеканал з однією лінією партії. Ми це вже проходили в Радянському Союзі. Монобільшість про це або забула, або вони занадто молоді і не жили при культі Сталіна, або їхні діди були в НКВД, або вони просто безграмотні. Я думаю, що наші захисники гинуть не за культ особистості, а за європейське майбутнє наших дітей. ЗСУ буде з народом і не допустить ніяких культів.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:56 Ответить
Це спроба узурпувати владу і не допустити перемоги над вором, посіяти розбрат у суспільстві і злити частину території України
показать весь комментарий
05.04.2022 14:21 Ответить
В тиші без контролю та критики зручніше договорняки організовувати
показать весь комментарий
05.04.2022 14:21 Ответить
так звана "росія": України не існувало і не існує, всіх українців потрібно знищити

так звана "народна влада" України: треба розмовляти і домовлятися з "росією"

показать весь комментарий
05.04.2022 14:21 Ответить
зелена мразота думає що так можна знищити думаючих людей чи людей які хотять знати правду!!! х... вам. ми не параша!!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:22 Ответить
В "слугах урода", практично всі какаяразніца- пристосуванці- колаборанти.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:25 Ответить
Лерос опублікував "компромат" на Верещук, заявивши про її проросійські погляди
Новини » Політика

вт, 07/28/2020 - 08:30
Автор: АСПІ - інформаційне агентство ASPI

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0

https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0
показать весь комментарий
05.04.2022 14:26 Ответить
слова кожного зберігаються в меркжі. розбкркмось з кацапами - пригадаєм усім
показать весь комментарий
05.04.2022 14:30 Ответить
від неї смердить "сташинським". Фууууууууууууу...
показать весь комментарий
05.04.2022 15:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
05.04.2022 14:23 Ответить
О, вилізло лайно ватне. Давно вами на сайті не смерділо. З чого це ти страх втратило?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:27 Ответить
Иди *****, ***** дырявый! Твой день - 8-е марта!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:34 Ответить
Після війни займуться твоїм сраним - Зе , і його дружками дЕрьмаком і татаровим . . Все розкажуть гниди , а найперше - чому замість готуватись до війни ,про яку їх попереджали , закатували гроші в асфальт .
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
І хто ж займеться?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:05 Ответить
смішно,да? Народ займеться!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:09 Ответить
Ну.Порошенко теж не мій ідеальний кандидат. Але Зараз воює армія,яку створив він і Зеленський потім 2 роки знищував. 2019-2022 - Зруйновані оборонні закази ,закрита ракетна програма . Половину льотчиків в цей період звільнилось. Зарплата в ці роки не збільшувалась. Давайте по фактам.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:33 Ответить
потому шо по всім каналам повинна бути одна перемога і пряма предвиборча агітація, такого піару ніхто уявити не міг навіть.... а закрили оппозицію щоб не тявкали про ганебні закони які не стосуються війни але стосуються грабунку країни та мовчали, мовчали про купу запитать до влади про злитий південь, злиті матеріали від розвідки... а полковнік нам розкаже, що у нас немає цензури та ніякого "вагнергейту не існує".....
показать весь комментарий
05.04.2022 14:25 Ответить
Уже Шабунін чи Соболєв (які не є і близько порохоботами) кажуть, що це ідіотське і шкідливе рішення...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:26 Ответить
Це рішення, для внутрішньої заворухи і відштовхування Заходу.
Кому це вигідно? Кацапам.
Хто це влаштовує, посіпаки бабломойського і уйла.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:29 Ответить
Зеленський це спадковий жидобільшовик. Всим що він та його родина має він завдячує ідеології жидобільшовизму. І тому застосовує методи цього ганебного ідеологічного напрямку "на автоматі" - ну не вміє, не знає, і навіть не здогадується що можна діяти інакше. Від слова "демократія" таких чортів починає ковбасити. Згадайте його постійні зашквари з якимись підкилимними, чисто змовницькими та гешефтно-корупційними "ініціативами" - від поїздки в Оман до Патрушева до маніакального прагнення по-тіхому "сєсть і всьо порєшать с ******" в час коли країна воює за те щоб раз і назавжди зупинити імперські амбіції сусідів...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:26 Ответить
Ну його ростив і виховував батько упоротий совок, 'аполітичний'( це його батька цитата), досить хитрий до речі....пересікалися якось з ним....мало приємна людина.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:35 Ответить
Має бути публічне звернення керівників каналів, журналістів до народу, а не тільки до "президента". Також необхідно звернутись до посольств країн ЄС та США. Байдену час пояснити ситуацію нашему маленькому ЗЕпутіну і його оточенню, про що йдеться, і Зеленский має обрати, на чиєму він боці. Подальші ігрищі в "занадто розумного" неприпустимі. Взагалі, в чию хвору голову прийшла ідея поновити боротьбу проти Пороха: самого Зеленського, Єрмака чи Тимошенка(К.)? І чим вони краще мокшанских вбивць в такому випадку...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:27 Ответить
П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022, 17:33

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п'ятницю.

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.

"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.


Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:35 Ответить
Я не фанат пороха, абсолютно, скорее наоборот,но подобные выкрутасы от слуг и Зе абсолютно не поддерживаю. Банить украинские каналы, с проукранским контентом это или идиотизм или фсбшная рука. И к слову Порошенко, к его чести, забыл во время войны про разногласия с Зеленским. Зеленский вроде тоже забыл, а потом бац и прилетает такое: отвратительно. Каналы надо вернуть в эфир.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:27 Ответить
До чого тут Порошенко і ваш фанатизм ?

Порошенко вже немає жодного каналу і це Є факт !
показать весь комментарий
05.04.2022 14:37 Ответить
Да тем более, мне лично наплевать чей канал, если он проукранский.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:46 Ответить
Все дуже просто. Гундосий читає завчений текст, він - звичайна маріонетка. І те, що воно не тявкало на Пороха, було лише питанням часу. Кацапи не змогли зламати Україну нахрапом, то ж тепер руйнуватимуть Україну зсередини через свою агентуру, яка сіятиме хаос і розбрат.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:39 Ответить
Досить використовувати тупе слово ' ПРОукраїнська' позиція!! Все що є справжнім українським і все що є добрим для України в цілому ( а не для окремих груп і особин) і є єдина українська позиція!!!! Все що НЕ є українським ( наприклад тоталітаризм рашизм цензура тощо ) є ворожою позицією ( і не важливо звідки ця позиція нам нав'язується- з центру Києва чи зі сходу чи із заходу)!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:31 Ответить
Может выскочить Майдан и тогда посмотрим кому будет "лучше".
А Зелю и так поддерживают только мутные и недалекие личности - но их мало, вот и закрывают свободу слова.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:33 Ответить
Зеленський , - коротко :
Нагайно дайте команду включити опозиційні канали - це
,, Прямий", 5-й , та Еспрессо , інакше ми прийдемо до Вас !
показать весь комментарий
05.04.2022 14:34 Ответить
На каналі Еспресо дуже багато цікавої різноманітної правдивої інформації від усього цивілізованого світу та від наших європейських друзів: ВВС, Голос Америки, Франсе 24 і інші. Це як ковток джерельної води, в цей важкий темний період. Нам закривають європейські новини, і насильницьким варварським методом заставляють дивитись непрофесійних, а часто навіть з ворожими не проукраїнськими поглядами журналістів Україна 24, Інтер, Рада, 1+1 та спікерів Арахамію, Корнієнка, Гетьманцева, Арестовича, Єрмака і Ко...
показать весь комментарий
05.04.2022 15:18 Ответить
Услужливые идиоты в оффисе президента хуже врагов. Хотя, они могут быть и врагами, мимикрирующими под услужливых идиотов.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:34 Ответить
Дятел подоляцкий, где ты там углядел нападки...? Вам, кретинам, абы бздонуть...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:44 Ответить
З яких це пір Соболєв став порохоботом?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:09 Ответить
Порохоботи спамлять правдиві коментарі. Бояться втратити годівницю.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:09 Ответить
Емм, ну я не порохобот, але мене цікавить просте питання - чому відімкнули лише канали Порошенка? Фірташ, Коломойський і Пінчук перестали бути олігархами?

І з яких пір Цензор став роками порошенківським, якщо Бутусов був одним із перших, хто в 2019 про Свинарчуків написав???
показать весь комментарий
05.04.2022 15:32 Ответить
Ну так хай відрубають тоді канали Бєні, Пінчука і особливо прокацапського Фірташа!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:10 Ответить
Я не прихильник названих створінь, але хоч не піаряться.
показать весь комментарий
06.04.2022 00:18 Ответить
Хто не піариться? Фонд Пінчукя от на камери гуманітарку везе...
показать весь комментарий
06.04.2022 08:52 Ответить
А чоку Беня разом з 95 Кварталом такого не робить?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:11 Ответить
Очевидно, що маріонетковий режим колабораціоністів почав інформаційну підготовку до перемовин з ворогом, задля чого всі опозиційні телеканали мають замовчати. На реакцію західних партнерів знадобиться деякий час, протягом якого державні зрадники планують підписати капітуляцію перед Москвою.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43 Ответить
Ага, пойдут вслед за русским военным кораблём.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:48 Ответить
Это просто напросто еще один пунктик из огромного списка, который после войны Зеле предъявит украинский народ.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:58 Ответить
Вони вирубають ці канали щоб не говорили правду про те що вони збираються підписувати з рашистами--а всїі ті хто звав сюди Росію спокійно сидять в ефірах та облизують цю владу яка хотіла дивитись в очі путіну
показать весь комментарий
05.04.2022 15:05 Ответить
Зараз всі ми повинні бути єдині. А розбиратись, як вело себе керівництво країни, будемо після перемоги. Знаємо, що не місце сольським, лагутам та іншим... баригам - колаборантам, знеснмо, очистимось!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:05 Ответить
З таким керівництвом перемоги не буде...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:42 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 15:07 Ответить
Милевич,а ти чого цю кацапську свастику вписуєш в прізвище президента?Гроші не пахнуть? Ти своєю тупою головою можеш уявити 2000 км кордону з кацапами? І відсутність авіації?Де ви такі войовничі беретесь? Президенту що,як кацапи,кричати що ОРДЛО заберем за 3 дні ?"Перестать стрелять" це з під якої пронафталінової шафи витягли?Те шщо всі новини,в тому числі і з фронту,у нас ідуть із запізненням на 2-3 дні нікого не дивує? В умовах воєнного стану може так і треба?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:38 Ответить
беремося там, де зарито майже 100 млрд грн. в землю. А можна було озброїти на них армію. Зрозумів де ми беремося? У нас все добре з пам'яттю - ми нічого не забули і тебе такого патріотичного не забудемо.
І військовий стан до нагадування історичних фактів з новітнього соціально-політичного життя ніяким боком. запам'ятай.
Крім того, це в тебе новини з фронту йдуть із запізненням 2-3 доби. в нормальних українців вони так не запізнюються
показать весь комментарий
05.04.2022 17:22 Ответить
Опозиція? Під час війни? Ну-ну...
показать весь комментарий
05.04.2022 15:18 Ответить
Киев,кабельный оператор триолан ,каналы работают без проблем,не зеленобот на оборот
показать весь комментарий
05.04.2022 15:29 Ответить
Під час війни не має бути ні політики, ні опозиції, а ці ще цього не зрозуміли.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:31 Ответить
Єгор Соболєв здається починає прозрівати, а його дружина продовжує працювати на каналі Г+Г зеленого бариги.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:34 Ответить
По-моему всё очень просто.Зеленский с Ермаком собираются сдать значительные территории Украины.В этом случае ему не видать второго президентского срока без уничтожения оппозиции
показать весь комментарий
05.04.2022 15:36 Ответить
Во время войны не должно быть оппозиции, это ослабление страны. После победы думаю все восстановится.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:46 Ответить
Під час війни не повинно бути агентів ворога у владі, яких навколо себе зібрав зелений барига.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:51 Ответить
Яке ж воно недолуге. Знайшло час. Буде сюрпризом справжне ставлення військових.
показать весь комментарий
05.04.2022 16:28 Ответить
Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди
показать весь комментарий
05.04.2022 16:53 Ответить
Наш верховний пи*дюк дуже злопам'ятний, це було питання часу, коли канали вимкнуть. А тут така нагода з'явилась...
показать весь комментарий
05.04.2022 17:03 Ответить
О#УЕТЬ. ЕРМАК ПОЧАВ ДІЯТИ. ДО СТРАТИ ЄРМАКА.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:55 Ответить
 
 