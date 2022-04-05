Давление на проукраинскую оппозицию во время войны приближает нас к России, - Егор Соболев о блокировании "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"
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Бывший нардеп, ныне защищающий Украину от российских оккупантов, Егор Соболев заявил, что блокировка телеканалов, подконтрольных Петру Порошенко, не способствует победе и вызывает вопросы у украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Владимир Зеленский, мы бьемся за Украину, где, кроме всего, есть свобода слова и медиа".
Отключение от эфира телеканалов, контролируемых Петром Порошенко никак не помогает выиграть войну за Независимость. Напротив, это порождает в части общества, в том числе воинов, вопрос, Президент и Верховный главнокомандующий не занимается политической цензурой и ослаблением оппозиции под прикрытием войны. Эта оппозиция занимает проукраинскую позицию, за нее проголосовало много людей и относиться к ней надо, как у нашего союзника Британии, а не как у нашего врага России.
Если бы Вы сейчас приказали вернуть телеканал "Эспрессо Телеканал", "5 канал" и "Прямой" в общенациональный эфир, это было бы решением настоящего руководителя свободной и демократической Украины", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
.." преуменьшая большинство, которое высказало своё недовольство по поводу желания договориться с путиным даже после всех жертв. Он очень удивлён "как это люди недовольны" - надо изменить их мнение- читайте между строк заставить. Для этого Интер и 1+1, всякие успокаивающее арестовичи, обнимающие россиян на переговорах подоляки - для них ни чести, ни справедливости, ни национальных интересов не существует - только ширма "я слуга народа", а вспомните мажора с погонами заместителя министра внутренних дел - грузина - он начальник, а мы быдло подчиненные. Подобный ставить себе подобных - в тайне любящих россиюшку, мечтающих выстроить что-то подобное здесь!
так звана "народна влада" України: треба розмовляти і домовлятися з "росією"
Новини » Політика
вт, 07/28/2020 - 08:30
Автор: АСПІ - інформаційне агентство ASPI
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https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0
https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0
Кому це вигідно? Кацапам.
Хто це влаштовує, посіпаки бабломойського і уйла.
Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п'ятницю.
Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.
"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.
Порошенко вже немає жодного каналу і це Є факт !
А Зелю и так поддерживают только мутные и недалекие личности - но их мало, вот и закрывают свободу слова.
Нагайно дайте команду включити опозиційні канали - це
,, Прямий", 5-й , та Еспрессо , інакше ми прийдемо до Вас !
І з яких пір Цензор став роками порошенківським, якщо Бутусов був одним із перших, хто в 2019 про Свинарчуків написав???
І військовий стан до нагадування історичних фактів з новітнього соціально-політичного життя ніяким боком. запам'ятай.
Крім того, це в тебе новини з фронту йдуть із запізненням 2-3 доби. в нормальних українців вони так не запізнюються