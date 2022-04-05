Зеленский отвергает силовой сценарий возвращения Донбасса и Крыма: Это будет стоить тысяч человеческих жизней
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не следует привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны и выводу российских войск из тех территорий нашего государства, куда они зашли с 24 февраля.
Об этом глава государства заявил в интервью представителям украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Он убежден, что решать пакетно все вопросы и, таким образом, заканчивать войну с Россией – сложно и маловероятно. Особенно когда на нашей территории стоят танки, к нам прилетают ракеты, когда есть сложные ситуации в заблокированных городах, например в Мариуполе.
"У России есть свое видение относительно Донбасса, а в Украины – свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно, даже если у нас будут переговоры", – отметил Зеленский.
Отвечая на призывы по освобождению военным путем всех временно оккупированных территорий, президент подчеркнул, что на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, воюют одни из самых мощных группировок украинских войск. Они противостоят противнику, значительно превосходящему по количеству. И если сейчас дать им команду идти в наступление, это будет стоить тысяч человеческих жизней.
"Нашему государству нужна крепкая армия. И если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что "я сейчас хочу", мы должны понять, что к нам вернутся (вражеские силы. – Ред.), и уже не через два-три года, а в тот же месяц. Все военные об этом знают и думают. Это очень серьезная история", – объяснил он.
Зеленский отметил, что на Донбассе действительно наблюдается скопление российских войск, и Украина прекрасно понимает цель и возможные планы РФ.
Глава государства также исключил возможность возвращения оккупированного Крыма силовым путем. Президент пояснил, что предложения Украины на переговорах с Россией по Крыму не означают, что 10-15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути.
"Предлагается формат – не решать это сейчас, но решить это хоть завтра, в течение этого срока. Я считаю, что это решение неплохое. Но я так сейчас считаю. На сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я считаю, что это – победа Украины", – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
кажуть що сильно смертоносні за такі гроші
По-перше, такі заяви є деморалізацією суспільства та українських військових (тобто шкода від такої заяви вже є, а жодної користі не вийде придумати),
теж такі заяви дозволяють ворогу краще зосередитися на своїх атаках (виділити для них більші сили), адже ворог менш боятиметься можливої відповіді ЗСУ, якщо знає що ЗЕ пробує зв"язати руки ЗСУ !
по-друге, ЗЕ просто некомпетентний у військових справах, і його оцінка втрат тут стільки ж важить, як і думка його кухарки... а може навіть й менше, якщо врахувати схильність ЗЕ до капітулянства
по-третє, тут треба рахувати не тільки втрачені життя військових під час гіпотетичної операції, але й життя збережені під час наступної війни з Ерефією (бо якщо Україна не відіб"є своїх земель під час цієї війни - така війна неминуча, в значно гірших умовах! ще й дуже ймовірно, що в перспективі року-двох ), теж слід враховувати життя українських громадян (як тих, що зараз під ворожою окупацією, так і решти, котрі теж втрачають економічно від окупації українських земель);
по-четверте,
цілі треба ставити високі (! для підняття духу війська, і для спрямовування спільних зусиль в одному напрямку), а наші генерали НЕ діють за принципом "баби наражают" (!), і дивитимуться за ситуацією - чи вдасться вже Крим відбити з прийнятними втратами, чи ні;
тут політик ЗЕ пробує втручатися в роботу ГШ !
по-п"яте, не можна відмовлятися від СВОЄЇ землі та СВОЇХ громадян навіть на короткий час.
- віджити економічно,
- трохи виправити свою токсичну репутацію,
- перебудувати свою скорумповану та застарілу армію,
- стабілізувати владу.
Бо сам факт таких переговорів вже
- знеохочує наших союзників до коштовних кроків в нашу користь (навіщо старатися і втрачати гроші, якщо ЗЕ дуже хоче ті зусилля злити в унітаз на корсить пуйла? );
- підсилює капітулянські настрої в суспільстві ( що під час війни можна прирівняти до злочину );
- підсилює недовіру українського суспільства і військових до власної влади;
- підсилює бойовий дух ворогів ( кацапи тішаться, що ЗЕ від імені України хоче миру - можна обіцяти своїм військам, що "патєрпітє єшьчьо нєдєлю-двє, укри вот-вот сдадуцца! сматрі заявлєнія ЗЕ !"
І тоді воювати на Донбасі не доведеться.
Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим.
Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
Є ще такий варіант:
1. Залишити наші існуючі лінії оборони і сили на них на Донбасі на місці, не рухати їх. А наступ для звільнення окупованих територій на Донбасі проводити іншими Силами оборони України, тобто, без участі сил ООС, які продовжать тримати оборону.
2. Але перед звільненням Донбасу обов'язково спочатку звільнити Крим! - Тому що:
2.1. Резервних сил у Росії все одно немає - вона вже всі сили, які може знайти.
2.2. Звільнення Криму стане таким сигналом, внаслідок якого на Донбасі воювати не буде потреби, тому що перемога України буде очевидною для всіх.
чтоб разбить там кацапов в хорошей обороне нужна армия США, или Китая.