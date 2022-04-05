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Новости Война в Украине
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Зеленский отвергает силовой сценарий возвращения Донбасса и Крыма: Это будет стоить тысяч человеческих жизней

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецк,луганск,донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не следует привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны и выводу российских войск из тех территорий нашего государства, куда они зашли с 24 февраля.

Об этом глава государства заявил в интервью представителям украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он убежден, что решать пакетно все вопросы и, таким образом, заканчивать войну с Россией – сложно и маловероятно. Особенно когда на нашей территории стоят танки, к нам прилетают ракеты, когда есть сложные ситуации в заблокированных городах, например в Мариуполе.

"У России есть свое видение относительно Донбасса, а в  Украины – свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно, даже если у нас будут переговоры", – отметил Зеленский.

Отвечая на призывы по освобождению военным путем всех временно оккупированных территорий, президент подчеркнул, что на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, воюют одни из самых мощных группировок украинских войск. Они противостоят противнику, значительно превосходящему по количеству. И если сейчас дать им команду идти в наступление, это будет стоить тысяч человеческих жизней.

"Нашему государству нужна крепкая армия. И если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что "я сейчас хочу", мы должны понять, что к нам вернутся (вражеские силы. – Ред.), и уже не через два-три года, а в тот же месяц. Все военные об этом знают и думают. Это очень серьезная история", – объяснил он.

Зеленский отметил, что на Донбассе действительно наблюдается скопление российских войск, и Украина прекрасно понимает цель и возможные планы РФ.

Глава государства также исключил возможность возвращения оккупированного Крыма силовым путем. Президент пояснил, что предложения Украины на переговорах с Россией по Крыму не означают, что 10-15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути.

"Предлагается формат – не решать это сейчас, но решить это хоть завтра, в течение этого срока. Я считаю, что это решение неплохое. Но я так сейчас считаю. На сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я считаю, что это – победа Украины", – сказал президент.
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Топ комментарии
+126
Зебилоид плять слов нет.
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05.04.2022 14:30
+94
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05.04.2022 14:40
+81
Думаю після всього що сталось це вже не йому рішати.
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05.04.2022 14:31
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Да,и какими силами и вооружением вы это предлагаете делать?
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06.04.2022 13:12 Ответить
е-бабусями і асфальтом
кажуть що сильно смертоносні за такі гроші
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10.04.2022 11:33 Ответить
Остановка на полпути даст ***** передышку и он снова ударит. Разве Украина не остановилась ранее на границах ОРДЛО и Крыма, и к чему это привело сейчас? Его лживый пацифизм приведет еще к большим жертвам. Та он уже и сейчас бы рад остановиться и дать оркам второй шанс. Зеленский это не тот человек который во время войны может принимать такие решения.
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06.04.2022 01:07 Ответить
та який силовий....Люся вже сказала,що кремлівська мафія здає Херсон (в обмін на що?)...тупадика арахамія хіба даром літала до фірташа????ренигатбєня вже все порішав (ще після Оману).....так ось для чого вбито скільки людей (?!) для видовища....зацініть гру пройдисвіта......це вам не танчики в компі...тут все наяву,все живе!!!
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06.04.2022 01:08 Ответить
відповім.здають території за можливість оприходувати можливий план маршала
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10.04.2022 11:34 Ответить
Жах. Знову біжить попереду поїзда ЗСУ та ще старається встигнути нагадити і тут.

По-перше, такі заяви є деморалізацією суспільства та українських військових (тобто шкода від такої заяви вже є, а жодної користі не вийде придумати),
теж такі заяви дозволяють ворогу краще зосередитися на своїх атаках (виділити для них більші сили), адже ворог менш боятиметься можливої відповіді ЗСУ, якщо знає що ЗЕ пробує зв"язати руки ЗСУ !

по-друге, ЗЕ просто некомпетентний у військових справах, і його оцінка втрат тут стільки ж важить, як і думка його кухарки... а може навіть й менше, якщо врахувати схильність ЗЕ до капітулянства

по-третє, тут треба рахувати не тільки втрачені життя військових під час гіпотетичної операції, але й життя збережені під час наступної війни з Ерефією (бо якщо Україна не відіб"є своїх земель під час цієї війни - така війна неминуча, в значно гірших умовах! ще й дуже ймовірно, що в перспективі року-двох ), теж слід враховувати життя українських громадян (як тих, що зараз під ворожою окупацією, так і решти, котрі теж втрачають економічно від окупації українських земель);

по-четверте,
цілі треба ставити високі (! для підняття духу війська, і для спрямовування спільних зусиль в одному напрямку), а наші генерали НЕ діють за принципом "баби наражают" (!), і дивитимуться за ситуацією - чи вдасться вже Крим відбити з прийнятними втратами, чи ні;
тут політик ЗЕ пробує втручатися в роботу ГШ !

по-п"яте, не можна відмовлятися від СВОЄЇ землі та СВОЇХ громадян навіть на короткий час.
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06.04.2022 01:33 Ответить
З.І. Нарешті, Україні дуже шкодить саме проходження "переговорного процесу" в умовах, коли перемир"я буде на руку виключно Ерефії, яка зможе
- віджити економічно,
- трохи виправити свою токсичну репутацію,
- перебудувати свою скорумповану та застарілу армію,
- стабілізувати владу.

Бо сам факт таких переговорів вже
- знеохочує наших союзників до коштовних кроків в нашу користь (навіщо старатися і втрачати гроші, якщо ЗЕ дуже хоче ті зусилля злити в унітаз на корсить пуйла? );
- підсилює капітулянські настрої в суспільстві ( що під час війни можна прирівняти до злочину );
- підсилює недовіру українського суспільства і військових до власної влади;
- підсилює бойовий дух ворогів ( кацапи тішаться, що ЗЕ від імені України хоче миру - можна обіцяти своїм військам, що "патєрпітє єшьчьо нєдєлю-двє, укри вот-вот сдадуцца! сматрі заявлєнія ЗЕ !"
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06.04.2022 01:44 Ответить
а іншого шляху немає. Зараз найкращий момент для повернення своїх територій. Всіх. Витіснити ворога і зупинитись на лінії розмежування від 23.02.2022 - це визнати "риспубліки" та заявити про відмову від Криму. Іншого разу нам ніхто не допоможе. Тепер ми захищаємось і нам для цього дають зброю. Після зупинки на лінії розмежування продовжувати військові дії означатиме, тіпа, агресію і всі "друзі" вмить припинять нам допомагати, а то і дійде до санкцій проти України з боку Америки та Європи як до агресора. І в цьому вони не стануть баритись як на початку широкомасштабного вторгнення московії в Україну.
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06.04.2022 02:27 Ответить
потужним ударом звільняємо дамбас, швиденько ставимо на східному кордоні миротворців НАТО чи/та ООН. А самі, залучившись підтримкою гарантів відновлюємо територіяльну цілістність в Криму
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06.04.2022 02:31 Ответить
Тільки в іншому порядку: спочатку звільнити Крим (а резервних військ у Росії і так вже нема), а коли це буде зроблено, то в Донецку і Луганську навіть останні дебіли зрозуміють, що у Росії вже немає сил навіть на себе, а не те, що на її найманців (а деякі з них мають довгий бойовий досвід, однак зброю і ********** "народжувати" вони ще не навчились)...
І тоді воювати на Донбасі не доведеться.
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06.04.2022 03:04 Ответить
Цитата: "Відповідно до норм міжнародного права, відповідальність за агресію несе не тільки та держава, яка безпосередньо її здійснює, а й ті держави, які нададуть свою територію для того, щоб третя держава здійснювала агресію." Джерело: https://censor.net/ua/n3331717

Президент Зеленський сказав, що він не планує звільняти від окупантів окуповані ними території України Крим.

Як не парадоксально, але це означає, що Україна - це країна агресор проти України,
тому що агресор здійснює агресію в т.ч. з території України, та й не тільки з території, але ще й масово примусово мобілізує населення окупованих зон для того, щоб ті люди воювали проти України.
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06.04.2022 02:55 Ответить
Цитата: "... президент наголосив, що на Донбасі, в зоні проведення Операції об'єднаних сил, воюють одні з найпотужніших угруповань українських військ. Вони протистоять супротивнику, який значно переважає за кількістю. І якщо зараз дати їм команду йти в наступ, це коштуватиме тисяч людських життів." Джерело: https://censor.net/ua/n3331541

Є ще такий варіант:

1. Залишити наші існуючі лінії оборони і сили на них на Донбасі на місці, не рухати їх. А наступ для звільнення окупованих територій на Донбасі проводити іншими Силами оборони України, тобто, без участі сил ООС, які продовжать тримати оборону.

2. Але перед звільненням Донбасу обов'язково спочатку звільнити Крим! - Тому що:
2.1. Резервних сил у Росії все одно немає - вона вже всі сили, які може знайти.
2.2. Звільнення Криму стане таким сигналом, внаслідок якого на Донбасі воювати не буде потреби, тому що перемога України буде очевидною для всіх.
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06.04.2022 03:14 Ответить
Чи є потреба тримати у Києві величезні сили оборони після відступу ворога на цьому напрямку при тому, що на інших напрямках бажано створити локальну перевагу?
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06.04.2022 03:20 Ответить
зеля, если ты так думаешь, то читай по губам, - Ты поц!
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06.04.2022 06:04 Ответить
Ясно...знову в очі дивитися..тільки що він за 8 метрів побачить? Що ще здасть Земля з Єрмаком? Вагнеровців ніхто не забув. Вагнеровців яких злив цей дует теж перемога?
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06.04.2022 06:09 Ответить
Хто здав Херсон без жодного пострілу?Хто дав наказ за день до вторгення розмінувати дороги на підступу до Херсону?Чому тероборона Херсону не отримала ЖОДНОГО автомату?Чому Азов гине в Маріуполі без їжі,води і ***********?Ці та інші питання суспільство обовязково поставить перед владою після війни
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06.04.2022 07:11 Ответить
Вже не той час, щоб воно щось вирішувало(і взагалі, воно щось "рішає").
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06.04.2022 07:13 Ответить
Народ запитує хто і чому здав Херсон?Чому за день до вторгнення були розміновані всі підступи до міста?Чому на кордоні взагалі були відсутні військові підрозділи?Чому тероборона не отримала жодного автомату?На ці питання владі прийдеться дати відповіді
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06.04.2022 08:13 Ответить
Зрадник!!!!
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06.04.2022 20:56 Ответить
правильно. атаковать крым донбасс нечем.
чтоб разбить там кацапов в хорошей обороне нужна армия США, или Китая.
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07.04.2022 01:11 Ответить
Що воно хню несе? Ніхто і ніколи ха все існування людства не повернув свої землі дипломатичним шляхлм. Тількии військовим. Іншої нагоди не буде. Я вже вдруге переселенець. Мені ніхто не чого не компенсував і не компенсуєє. Мені вже набридло дебілів слухати.Тьху!
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10.04.2022 15:22 Ответить
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