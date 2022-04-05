12 592 39
Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский ретейлер "Яндекс.Маркет" начал продажу товаров, бывших в употреблении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, новость из российского пропагандистского ресурса "Риа Новости" перепостил нардеп Гео Лерос.
"Быдло-страна, теперь понятно, почему 2 дня назад уволилась гендиректор Яндекса", - написал он.
В комментариях люди предположили, что речь идет прежде всего о вещах, которые российская армия награбила в Украине.
Топ комментарии
+33 Перехватчик
показать весь комментарий05.04.2022 14:37
+22 Перехватчик
показать весь комментарий05.04.2022 14:39
+22 Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий05.04.2022 14:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
плохо боялісь....
@aviasales
·
2 ч
Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве
@Segozavr
·
2 ч
У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения как самого посольства, так и жилищ дипломатов.
Ирландские нефтяные компании отказываются доставлять груз.
Банк Ирландии приостановил обслуживание счетов.
і не досить приємно, так?
так жеж хочеться поспівчувати...
вони ж починають жити так, як примусили жити людей у багатьох населених пунктах України, ога?
тільки їм жерти та пити не забороняють, уродам!
розідрала б як мавпа газету, вони ще й скаржаться, скоти
@Segozavr
·
3 ч
Не вывезенные из Украины трупы 15.000 российских солдат экономят для бюджета России 105.000.000.000 рублей (нет трупов, нет выплат).
Вопрос: Сколько надо трупов, чтоб сэкономить 1 трлн?
https://t.me/oleksiihoncharenko/18663
в сети появилось видео, на котором россмедиа демонстрируют "работу" своих саперов.
Вроде бы ничего необычного, однако, если рассмотреть кадры повнимательнее, можно заметить показательный абсурд и откровенную ложь, которым руководство россии продолжает забивать головы своего населения - российские парни-саперы "работают", а бесстрашный оператор, снимающий это чудо-действо, идет перед ними, даже не боясь подорваться на минах.
желательно с мылами паролями
"Товары со следами крови и пулевыми отверстиями - возврату или обмену НЕ ПОДЛЕЖАТ. Это неотъемлемая "дизайнерская" часть данной категории товаров".