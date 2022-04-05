РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32386 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
12 592 39
армия РФ (8272) мародерство (299) Россия (83685) Яндекс (31)

Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яндекс,маркет

Российский ретейлер "Яндекс.Маркет" начал продажу товаров, бывших в употреблении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новость из российского пропагандистского ресурса "Риа Новости" перепостил нардеп Гео Лерос.

Также читайте: Мы выведем на чистую воду "крыс" в любых органах, - Венедиктова

"Быдло-страна, теперь понятно, почему 2 дня назад уволилась гендиректор Яндекса", - написал он.

Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Харьковщины депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

В комментариях люди предположили, что речь идет прежде всего о вещах, которые российская армия награбила в Украине.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+33
А подержанных мародеров из целофановых пакетов еще не продают?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:37
+22
aviasales


@aviasales

·
2 ч



Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве

показать весь комментарий
05.04.2022 14:39
+22
Одна нацистська мерзота вкрала, інша купить. Різниці між ними ніякої.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С#ки...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:36 Ответить
рассеянє так боялись 90-х.

плохо боялісь....
показать весь комментарий
05.04.2022 14:37 Ответить
А подержанных мародеров из целофановых пакетов еще не продают?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:37 Ответить
На бурые пятна скидки.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:38 Ответить
Ублюдки...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:38 Ответить
Касапьё конченное открыло марадербазар. Правда это ещё не дно.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:38 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:44 Ответить
aviasales


@aviasales

·
2 ч



Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве

показать весь комментарий
05.04.2022 14:39 Ответить
але всі рейси через Чорнобаївку
показать весь комментарий
05.04.2022 14:50 Ответить
А на борту кормить пирожками из Харьковщины!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:55 Ответить
або косячка чи водочки щоб вже надійно полетіли тільки не у свою країну а .......
показать весь комментарий
05.04.2022 15:26 Ответить
Одна нацистська мерзота вкрала, інша купить. Різниці між ними ніякої.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:39 Ответить
приустили .... то це ясно як божий День, що це подаватиметься награбоване в Україні
показать весь комментарий
05.04.2022 14:39 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:40 Ответить
Надо им туда рекламного видео подкинуть, анонимусы, сделайте. Как детские вещи снимаются с убитого украинского мальчика и выкладываются в Яндекс.Маркет
показать весь комментарий
05.04.2022 14:40 Ответить
Есть видео, где у убитого орка с кармана, с женскими украшениями, военные вытягивают маленький детский крестик, он наверняка его не просто так украл в доме
показать весь комментарий
05.04.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
Страна спиж...ых смартфонов и подержанного ,, величия ,, . Банда мародеров .
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
И побитой молью моли.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:56 Ответить
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
2 ч



У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения как самого посольства, так и жилищ дипломатов.
Ирландские нефтяные компании отказываются доставлять груз.
Банк Ирландии приостановил обслуживание счетов.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
ой, напевно їх там не дуже зручно, ага?
і не досить приємно, так?
так жеж хочеться поспівчувати...

вони ж починають жити так, як примусили жити людей у багатьох населених пунктах України, ога?

тільки їм жерти та пити не забороняють, уродам!

розідрала б як мавпа газету, вони ще й скаржаться, скоти
показать весь комментарий
05.04.2022 14:45 Ответить
Та на помочь мішешбратьям от украинских нацистов, каждому пленному раздать по использованному памперсу, ну чтоб не с пустыми руками к маме.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
нічо, скоро продаватимете гамбургери та картоплю фрі б/у, суки
показать весь комментарий
05.04.2022 14:41 Ответить
и мясо бесплатное есть, зачем же зря закапывать
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43 Ответить
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
3 ч



Не вывезенные из Украины трупы 15.000 российских солдат экономят для бюджета России 105.000.000.000 рублей (нет трупов, нет выплат).
Вопрос: Сколько надо трупов, чтоб сэкономить 1 трлн?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43 Ответить
Треба ? Будуть !
показать весь комментарий
05.04.2022 14:51 Ответить
А тут і "припускати, що це награбоване майно" не треба: там ще, мабуть, є БУ презервативи, використані жіночі прокладки, щербаті чашки та каструлі з відбитою емаллю...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:47 Ответить
Допомагає реалізації награбованого в Україні?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:47 Ответить
Незабаром лапті продаватимуть. Подєржаниї.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:48 Ответить
тампакси та прокладки
показать весь комментарий
05.04.2022 14:51 Ответить
Б/У ЖИНОЧІ ПРОКЛАДКИ ?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:57 Ответить
сРИА новости ))) опозорилось с новым видео о своих говно/военных

https://t.me/oleksiihoncharenko/18663



в сети появилось видео, на котором россмедиа демонстрируют "работу" своих саперов.
Вроде бы ничего необычного, однако, если рассмотреть кадры повнимательнее, можно заметить показательный абсурд и откровенную ложь, которым руководство россии продолжает забивать головы своего населения - российские парни-саперы "работают", а бесстрашный оператор, снимающий это чудо-действо, идет перед ними, даже не боясь подорваться на минах.

показать весь комментарий
05.04.2022 14:59 Ответить
ну, новые вещи на яндексмаркете тоже можно будет купить. В следующем году анонсируют продажу новой конской упряжи, новых телег и спортивных дрожек, а к зиме - розвальней тольятинского завода.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:13 Ответить
Золотые коронки и сережки с оторваными ушами будут?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:18 Ответить
Яндекс еду, взломали, надо ещё и яндекс маркет
желательно с мылами паролями
показать весь комментарий
05.04.2022 15:24 Ответить
Яндекс.Маркет:
"Товары со следами крови и пулевыми отверстиями - возврату или обмену НЕ ПОДЛЕЖАТ. Это неотъемлемая "дизайнерская" часть данной категории товаров".
показать весь комментарий
05.04.2022 15:25 Ответить
Помойка Яндекс участвует в мародерстве и военных преступлениях.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:38 Ответить
поддержка войны-мародёрства в действии.
показать весь комментарий
07.04.2022 01:13 Ответить
 
 