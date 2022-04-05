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Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия не исключает возможность проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не исключаем возможности встречи для нашего президента", – сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал заявление Зеленского, что, может быть, этой встречи не будет.
"Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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показать весь комментарий05.04.2022 14:43
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Пожалуйста, подождите...
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Тому не важливо хто що скаже в телефоні.
Що для Зеленського переважить, інтереси України чи бажання зазирнути в очі пуйлу?
ПОВНА 100% ДЕОКУПАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ...!!!
І УСІХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, які БУЛИ ОКУПОВАНІ ТА ПРИВЛАСНЕНІ РАШКОЮ З 1919-2014 рокі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
а дотоді може бути лише договір про припинення вогню
йоршик, вали за воєнним кораблем
Це той хто на передодні війни казало що нічого не буде всі ви нагнітають що США та інші гірше Скабаевої тепер він очільник переговорів??? Реально??? Чому не послати Огризко,Зеркаль,вже як що Вова так боїться Порошенко то про нього мовчу але інших дипломатів а не дурнів ватних
Волк:
- Заяц, посмотри мне в глаза.
Заяц выкавыривая глаза:
- Вот в эти что ли?