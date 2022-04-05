РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14308 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 442 53
война (47275) Зеленский (16621) переговоры (4648) Песков (1740) путин (29870)

Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

Россия не исключает возможность проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не исключаем возможности встречи для нашего президента", – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление Зеленского, что, может быть, этой встречи не будет.

"Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах после разоблачения зверств рашистов в Буче: Хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
показать весь комментарий
05.04.2022 14:52
+28
Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43
+24
мацкавіти, ідіте в жопу
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
показать весь комментарий
05.04.2022 14:52 Ответить
Цієї зустрічі не буде. хутін клав на зеленського і його влаштовує лише капітуляція.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:00 Ответить
Та яка зустріч, яки перемовини?????? Після всього що наробили ці потвори!!!! Під час другої світової війни хтось хотів перемовин з гітлером????? Отож!!!!!!!! Нищити всю цю наволоч до кінця!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:59 Ответить
У задньому отворі ***** для когось сяє мир і згода.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:29 Ответить
мацкавіти, ідіте в жопу
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43 Ответить
Кацапи ідіть на ***,да і бубочка може піти слідом за всі свої шашличкі на першотравень,треба їм нагадувати .Герої не дороблені.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:49 Ответить
Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
показать весь комментарий
05.04.2022 14:43 Ответить
Малювати "результат референдуму" будуть в Офісі презедента.
Тому не важливо хто що скаже в телефоні.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:46 Ответить
а під час війни референдум хиба позволено проводити? Як зможуть проголосувати на приклад мешканці Маріуполя в концтаборах на території рашки?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:51 Ответить
По закону не можна голосувати. Здається навіть під час воєнного стану не можна.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:08 Ответить
Тільки в тому випадку, якщо ця угода буде влаштовувати пуйла.
Що для Зеленського переважить, інтереси України чи бажання зазирнути в очі пуйлу?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:45 Ответить
а шо не ясно?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:52 Ответить
мирна угода це капiтуляцiя расеi та виплати репарацiй
показать весь комментарий
05.04.2022 14:45 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:46 Ответить
З цією потворою можна зустрітися, лише щоб придушити!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:48 Ответить
Чогог то тоді Агрохімія катається?
показать весь комментарий
05.04.2022 14:48 Ответить
А как агент араХАМия ещё будет выходить на связь?"Юстас - Алексу"?Время радисток и шифровок прошло - новое слово в агентурной работе
показать весь комментарий
05.04.2022 14:55 Ответить
зустріч неможлива.Жертви рашистського"м'ясника" волають і до Бога і до правителів світу про помству для їхнього рашистського вбивці.Не варто плювати на невинно вбиті душі ,
показать весь комментарий
05.04.2022 14:48 Ответить
зустрічатися з военним злочинцем да репарації з боку росіїї я так розумію не буде в документах-"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ."
показать весь комментарий
05.04.2022 14:49 Ответить
На переговорах ху.ло должен быть только дохлым.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:49 Ответить
ПЄСКОВ ІДИ НАХ*Й....!!!
ПОВНА 100% ДЕОКУПАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ...!!!
І УСІХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, які БУЛИ ОКУПОВАНІ ТА ПРИВЛАСНЕНІ РАШКОЮ З 1919-2014 рокі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:50 Ответить
Кордони України міжнародно визнані станом на 1991 рік. І розганяти тут "імперську хвилю" "від Сяну до Дону" абсолютно безперспективно. Кацапів за поребрик, ізоляція і виплата репарацій.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:00 Ответить
Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:50 Ответить
В Ростові ще наспілкуються, якщо доживуть.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:50 Ответить
миру хлопи не буде взагалі, допоки не буде відновлена повна цілісність України

а дотоді може бути лише договір про припинення вогню

йоршик, вали за воєнним кораблем
показать весь комментарий
05.04.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 14:51 Ответить
Ніякої мирної угоди з терористами тільки обговорення гуманітарних питань.Мирна угода дасть Росії шанс уникати виплати всіх збитків.Тільки переговори за столом з нашими гарантами безпеки по Будапештському меморандуму хоть такюА це США і Великобританію мінімум.Ніяких Архамандібуль не допускати до переговорів туди бо в нього нема мізків.
Це той хто на передодні війни казало що нічого не буде всі ви нагнітають що США та інші гірше Скабаевої тепер він очільник переговорів??? Реально??? Чому не послати Огризко,Зеркаль,вже як що Вова так боїться Порошенко то про нього мовчу але інших дипломатів а не дурнів ватних
показать весь комментарий
05.04.2022 14:52 Ответить
ну дак Вофка і його гімно-команда активно працюють над текстом. тільки цим і займаються.
показать весь комментарий
05.04.2022 14:56 Ответить
только в Гааге... иначе получим следующую войну, а до этого - хер на палочке вместо репараций и помощи США, Европы и всех желающих...
показать весь комментарий
05.04.2022 14:56 Ответить
Агрохімія з Чалим вже пишуть текст капітуляції не підгоняйте .
показать весь комментарий
05.04.2022 14:56 Ответить
Лобковые усы идут *****!
показать весь комментарий
05.04.2022 14:59 Ответить
Из всего что я прочитал в комментах, ваш самый конструктивный и по делу.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:58 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2022 15:00 Ответить
Ну вы поняли. ***** вылезет из Бункера когда капитуляция фактически будет подписана Украиной. И то не факт что ***** вылезет с бункера.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:16 Ответить
Какой идиот
показать весь комментарий
05.04.2022 15:20 Ответить
ЗЕ ВЫ ЧТО ВРАЧ? НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:20 Ответить
Усе вірно, вони хочуть письмових гарантій нашої капітуляції.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:26 Ответить
ВОЗМОЖНО ОН ХОЧЕТ ВЫТАЩИТЬ КОГО ТО ДЛЯ ГААГИ? СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:27 Ответить
Про що можна домовлятися з серійним і масовим убивцею, соціопатом і патологічним брехуном? Чого варте його слово? Вова, ти ДОСІ хочеш заглянути йому в о̶ч̶к̶о̶ очі?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:33 Ответить
Можно как в детском анекдоте.
Волк:
- Заяц, посмотри мне в глаза.
Заяц выкавыривая глаза:
- Вот в эти что ли?
показать весь комментарий
05.04.2022 15:40 Ответить
Йди ти на куй вусатий фашист зі своєю мирною угодою. Тварюка *****.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:39 Ответить
ИДИ НХ@Й!
показать весь комментарий
05.04.2022 15:44 Ответить
Іди на х#й, сатана.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:44 Ответить
Так текст уже дано утверждён! "ПТН ПНХ" - народный референдум :ЗА единогласно.
показать весь комментарий
05.04.2022 15:46 Ответить
Пшел нах пес
показать весь комментарий
05.04.2022 15:55 Ответить
Текст мирного договора. 1- фуйло и пару тысяч соратников на дыбу. 2-разделение кацапии на 20-30 улусов. 3-нигде нет армии, только полицеские силы с дубинками. 4- никаких высокотехнологических производств. Только ручной труд. 5-репарация и от государств и процент от зарплаты каждого гражданина микроулусов. 6- никогда новоулусевцы не имеют права посещать Украину, кроме случаев использования их в качестве бесплатной рабочей силы на восстановлении народного хозяйства Украины. 7-Все нефтегазоносные районы на 50 лет во владение Украины. 8- русский язык никогда не должен изучаться в будущих школах 4-летках. Так произойдет переход на исконные языки в зависимости от района проживания. Толмачей отбирать из детей аборигенов и отправлять в Украину для ограниченного образования по специальности. 9-запрещение браков между гражданами Украины и представителями лишнехромосомных народностей из эксрусии.10- Корреляция населения всех новообразованых стран-улусов путем путем химических и физических кастраций по мере необходимости.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:05 Ответить
Текст мирного договора написан на русском исключительно для понимания гражданами будущих свободных сибирских и костромских улусов своего положения после того ...издеца который они совершили на нашей земле.
показать весь комментарий
05.04.2022 17:10 Ответить
Бубочка виписує собі One the Ticket!
показать весь комментарий
05.04.2022 18:12 Ответить
 
 