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Путину никто не решится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что у РФ нет людей, которые могут призвать президента Владимира Путина остановиться и прекратить военную агрессию против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Кто может прийти к Путину и сказать: "Хватит, остановись, надо менять тактику или уходить?" – спросил Гордон.

"Я не думаю, что кто-то решится это сделать. Скорее, за его спиной они организуют [переворот]. Так, чтобы не пришлось с ним конфронтировать и говорить ему что-то", - предположил Грозев.

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Он считает, что время, когда с Путиным можно было разговаривать и к чему-то призывать, прошло.

"То, что было в Советском Союзе, когда партийным руководителям говорили: "Надо уходить", [сейчас нереально]. Думаю, мы прошли этот период. Если будет смена власти, то скорее всего, она будет силовой", – сказал журналист.

Грозев также сообщил, что единственный человек в окружении Путина, которому он доверяет, – это глава правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. К остальным, по информации журналиста, президент РФ может только прислушиваться.

"По нашим разведданным он доверяет только Сечину. Сечин единственный может ему сказать, что он думает. Все остальные... Он вряд ли им доверяет", - сказал Грозев.

Например, по информации журналиста, Путин может прислушаться к "военным советам" министра обороны РФ Сергея Шойгу, "но доверять ему – вряд ли".

Грозев считает: чем дольше будет продолжаться война в Украине и чем больше россияне будут ощущать ее последствия, тем меньше в окружении Путина будет людей, к которым он прислушается.

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"Думаю, что сложнее будет социальная ситуация в России из-за военной ситуации (а это только будем видеть, сейчас только пик адреналина, он пройдет, и через месяц мы увидим реальное социальное напряжение), он будет все меньшему числу людей доверять и все больше чисток будет [проводить]", – спрогнозировал журналист.

Он считает, что ситуация будет похожа на времена советского диктатора Иосифа Сталина и немецкого диктатора Адольфа Гитлера.
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Топ комментарии
+10
а чего ты истеришь... Грозев журналист... не ноавиться смотри/слушай других... Соловьева, например... твоя истерика подозрительна... вор, шапка и т.д... потому что Грозев и другую инфу дает, но вымазать его нужно, да?... не прокатит.
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05.04.2022 14:58
+9
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05.04.2022 14:58
+9
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
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05.04.2022 15:01
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та нас другий варіант ще й більше влаштовує
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05.04.2022 14:52 Ответить
Главное,как можно скорее
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05.04.2022 14:59 Ответить
люто плюсую!
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05.04.2022 15:06 Ответить
Ему никто не скажет, у него методы расправы с неугодными, как у царя в средние века, или в тюрьму заточит или ядом отравит. Поэтому и в переворот пока не верится, все боятся.
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05.04.2022 14:53 Ответить
Грозев - болтун, дурогон. Ничего конкретного ещё не выдал в эфир, только декларации о намерениях и нагнетание собственной важности.
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05.04.2022 14:55 Ответить
а чего ты истеришь... Грозев журналист... не ноавиться смотри/слушай других... Соловьева, например... твоя истерика подозрительна... вор, шапка и т.д... потому что Грозев и другую инфу дает, но вымазать его нужно, да?... не прокатит.
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05.04.2022 14:58 Ответить
он высказал свое мнение. он не истина в последней инстанции. черпай информацию, думай, делай выводы. мы не раша. где газета правда, стройнее шаг и кругом враги.
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05.04.2022 15:16 Ответить
VV или ZZ-образное чмо, иди компасируй мозги своей фашистской орде. Тебя сюда никто не звал.
Не нравится, не читай и пнх.
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05.04.2022 15:32 Ответить
а когда сделают переворот, ему это... собщат о нем?...
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05.04.2022 14:58 Ответить
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05.04.2022 14:58 Ответить
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
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05.04.2022 15:01 Ответить
залежить від психіки.якщо комусь з сильними лідерськими якостями загрожуватиме конкретна п'зда від путіна,то тут вже хто кого.
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05.04.2022 14:58 Ответить
а на ср..ти на них, вони не зміняться, навіть якщо ухайдохають путлєра, а нам своє робити.
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 15:00 Ответить
Зомбі-нацисти і переворот? Це більше з фантастики.
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05.04.2022 15:00 Ответить
Гвинтики рюзьге мирства. Й одна біснувата матка
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05.04.2022 15:11 Ответить
Та українцям пох..., яким чином приберуть цю скажену тварину, аби лишень це швидше сталося.
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05.04.2022 15:02 Ответить
мда, телятся шото они долго
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05.04.2022 15:03 Ответить
Раби(с),,,,Суцільні виконавці
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05.04.2022 15:08 Ответить
Грозев сказал, написал. Слишком много шума от него. Чтобы знать столько оперативной информации надо обладать огромными ресурсами. Откуда !!! Ответ на поверхности.
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05.04.2022 15:04 Ответить
Є вульгарний спосіб- капсулювання, запуск іншого контуру управліня.
Як переключити керування
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05.04.2022 15:05 Ответить
надоїли ці експерты
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05.04.2022 15:07 Ответить
чтоб рассуждать про рашку надо в ней жить... десятилетиями (и не в мацкве)
чтоб понять рабскую душу - надо ее иметь
вера в сцаря сильна... рабы готовы голодать и жить в говне (тем более 85% так и живет из поколения в поколения) лишь бы победить...все равно кого... все равно зачем...
если им плевать на трупы своих *********.. то о чем тут говорить???
ылита, что вокруг ***** сплотилась, понимает - пока есть ***** - они ылита... сдохнет ***** - их конец тоже не за горами... поэтому они пойдут даже на голограмму вместо *****, лишь бы не оторваться от власти и далее плавить мозги планктону своими победами - единственное чем можно отвлечь от голода и нищеты...
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05.04.2022 15:18 Ответить
Вже 8 років годують нас цими "переворотами" і бунтами. Масові гроби, ізоляції кацапії, пророцтва мольфарів, договорняки, перевороти і перемогу голодильника над зомбоящиком треба забути - це інформаційне сміття. Допоможе лише міцна піздюліна.
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05.04.2022 15:24 Ответить
Шаную Ґрозєва як розслідувача, але прогнозист з нього дуже поганий.
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05.04.2022 15:39 Ответить
У их народа мозги одинаково устоены. Там прошла селекция в много столетий. Поэтому там больших разногласий в отношению к украинцам быть не может и переворот невозможен. Во всяком случае, пока от санкций нищета в народе сильно не возрастет. А на это пройдет точно не менее года.
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05.04.2022 16:11 Ответить
 
 