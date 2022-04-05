Путину никто не решится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной, - Грозев

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что у РФ нет людей, которые могут призвать президента Владимира Путина остановиться и прекратить военную агрессию против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Кто может прийти к Путину и сказать: "Хватит, остановись, надо менять тактику или уходить?" – спросил Гордон.

"Я не думаю, что кто-то решится это сделать. Скорее, за его спиной они организуют [переворот]. Так, чтобы не пришлось с ним конфронтировать и говорить ему что-то", - предположил Грозев.

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Он считает, что время, когда с Путиным можно было разговаривать и к чему-то призывать, прошло.

"То, что было в Советском Союзе, когда партийным руководителям говорили: "Надо уходить", [сейчас нереально]. Думаю, мы прошли этот период. Если будет смена власти, то скорее всего, она будет силовой", – сказал журналист.

Грозев также сообщил, что единственный человек в окружении Путина, которому он доверяет, – это глава правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. К остальным, по информации журналиста, президент РФ может только прислушиваться.

"По нашим разведданным он доверяет только Сечину. Сечин единственный может ему сказать, что он думает. Все остальные... Он вряд ли им доверяет", - сказал Грозев.

Например, по информации журналиста, Путин может прислушаться к "военным советам" министра обороны РФ Сергея Шойгу, "но доверять ему – вряд ли".

Грозев считает: чем дольше будет продолжаться война в Украине и чем больше россияне будут ощущать ее последствия, тем меньше в окружении Путина будет людей, к которым он прислушается.

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"Думаю, что сложнее будет социальная ситуация в России из-за военной ситуации (а это только будем видеть, сейчас только пик адреналина, он пройдет, и через месяц мы увидим реальное социальное напряжение), он будет все меньшему числу людей доверять и все больше чисток будет [проводить]", – спрогнозировал журналист.

Он считает, что ситуация будет похожа на времена советского диктатора Иосифа Сталина и немецкого диктатора Адольфа Гитлера.