Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе Тела убитых оккупантами горожан хотят выдать за жертв от рук ВСУ, - СБУ
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Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину в ней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия "асвабадителей" наглядно показала, что на самом деле представляет собой "руZZкий мир" – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия непутевыми баснями о нацистах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней.
Для этого, как утверждают в СБУ, уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.
"По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей, как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - напоминают в СБУ.
"Поэтому планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. Зато мы сделаем все, чтобы каждый оккупант ответил за совершенные зверства ", – резюмировали в СБУ.
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рашабыдло схавает...и опять возбудится "праведным" гневом...
ЕС также может ввести ограничения на экспорт в РФ компьютеров, полупроводников и технологий для добычи сжиженного природного газа.
Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Предложение по санкциям, как отмечает агентство, будет также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из РФ.
Якщо сталася трагедія в бучі і весь світ про це дізнався - вони зараз будуть робити якусь "відповідь".
Поскладають в маріуполі трупи людей, яких самі ж вбили - і будуть говорити, що це сбу їх вбило.
А то, что они делают для запоребриковой аудитории - так на это насрать. Там уже полные зомби. Им хоть на головы сцы - всё равно скажут: Божья росса. Русский - это не нация. Это диагноз.