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Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе Тела убитых оккупантами горожан хотят выдать за жертв от рук ВСУ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить Украину в ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия "асвабадителей" наглядно показала, что на самом деле представляет собой "руZZкий мир" – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия непутевыми баснями о нацистах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней.

Для этого, как утверждают в СБУ, уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую почву. В частности, в информационное поле активно "вбрасывают" ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.

"По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их, как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы "украинцы используют мирных жителей, как живой щит". Хотя это откровенный бред. На самом деле именно российские войска уничтожают мариупольцев - еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах", - напоминают в СБУ.

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"Поэтому планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. Зато мы сделаем все, чтобы каждый оккупант ответил за совершенные зверства ", – резюмировали в СБУ.
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Топ комментарии
+13
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05.04.2022 14:57
+7
При MH17 тоже был вброс "пригнали самолёт с трупами". А кто поверит?
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05.04.2022 15:00
+6
допоки кацапи не прийшли на нашу землю ніхто нікого не вбивав.
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05.04.2022 14:58
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05.04.2022 14:57 Ответить
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 14:57 Ответить
Українці вимагають від Залужного наступальної операції!!! Напрямок Маріуполь+ Херсон!!!!!!
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05.04.2022 14:57 Ответить
Нужно соответствующее оружие. Выпилить технику орков, а без орудий сыкливые орки сами убегут. Для этого нужны байрактары и свитчблейды.
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05.04.2022 15:02 Ответить
Світчблейдів нам надали тільки 100 штук, з північного напрямку виїхало приблизно 10 000 техніки, які перекидають на південно східний напрямок і там ще приблизно стільки же техніки, тож на ще потрібно приблизно 19900 світчблейдів
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05.04.2022 15:17 Ответить
Наиболее опасную. Типа РСЗО.
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05.04.2022 15:30 Ответить
Там небо полностью закрыто для нашей авиации - очень много ПВО.
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05.04.2022 15:34 Ответить
Сегодня работали наши, кстати похоже опять по чб, ПВО их не работало. Мб оттянули на другие направления, но на тех позициях где они постоянно перемещались, их сейчас нет.
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05.04.2022 15:43 Ответить
Ті що вимагають будуть брати безпосередню участь у наступі, чи споглядати з дивана? Вони нададуть озброєння, чи воно вже в них є, у тих, що вимагають? Чи вони тільки і вміють , як діти, вимагати?
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05.04.2022 18:07 Ответить
допоки кацапи не прийшли на нашу землю ніхто нікого не вбивав.
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05.04.2022 14:58 Ответить
При MH17 тоже был вброс "пригнали самолёт с трупами". А кто поверит?
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05.04.2022 15:00 Ответить
Це намагання приховати геноцид українців.
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05.04.2022 15:02 Ответить
для внутрішнього споживання рашистів прокатає, але на Заході ніколи,супутники все фіксують.
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05.04.2022 15:02 Ответить
Точняк. СБУ напомните додикам, что спутники следят. А то кикиморы все ещё в 19 веке живут.
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05.04.2022 15:04 Ответить
В 15ом
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05.04.2022 15:08 Ответить
Ну по фейкометству кацапські нацисти попереду всієї планети.
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05.04.2022 15:04 Ответить
После Бучи и других городов которые были под оккупацией российских фашистов, необходимо всем мужчинам записаться в "тероборону" или ВСУ, или они Вас или вы их.
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05.04.2022 15:04 Ответить
Нужно оружие выдать для защиты,запись никак не защитит
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05.04.2022 15:09 Ответить
не многие поверят... (ну разве в рашаговени...там любую блевотину рашаговносми верят...тут только огнемет может помочь в лечении)
рашабыдло схавает...и опять возбудится "праведным" гневом...
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05.04.2022 15:05 Ответить
Евросоюз намерен ввести санкции на импорт цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России. Об этом во вторник сообщает Reuters.

ЕС также может ввести ограничения на экспорт в РФ компьютеров, полупроводников и технологий для добычи сжиженного природного газа.

Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Предложение по санкциям, как отмечает агентство, будет также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из РФ.
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05.04.2022 15:09 Ответить
Росія завжди діє по тактиці симетричних відповідей.
Якщо сталася трагедія в бучі і весь світ про це дізнався - вони зараз будуть робити якусь "відповідь".
Поскладають в маріуполі трупи людей, яких самі ж вбили - і будуть говорити, що це сбу їх вбило.
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05.04.2022 15:22 Ответить
Так, ви праві. Але не слід забувати, що вони рукожопі і їхні фейкі пригодні лише для внутрішнього хавання. Світ вже побачив, з ким має справу. Зараз підтрисувати рашу- забруднити себе в крові по маківку
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05.04.2022 15:49 Ответить
Те. кто убивал безоружных, насиловал и убивал деток без малейших угрызений совести будут рассказывать сказки про "преступления" ВСУ. Кацап это квинтэссенция зла.
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05.04.2022 15:55 Ответить
Очень надеюсь, что на Западе уже поняли, что КАЖДОЕ слово русских - это вранье.
А то, что они делают для запоребриковой аудитории - так на это насрать. Там уже полные зомби. Им хоть на головы сцы - всё равно скажут: Божья росса. Русский - это не нация. Это диагноз.
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05.04.2022 15:56 Ответить
Очередной пук для своих срусских свинособачих рабов. Говноцапы могут хоть сраки свои показывать друг другу, только это ничего не вызовет у общественности кроме омерзения.
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05.04.2022 20:44 Ответить
 
 