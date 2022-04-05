Разведка обнародовала список военных из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Киевской области
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военных из 96-й отдельной разведывательной бригады первой танковой армии из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления против мирного населения в Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР сообщает в телеграме.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) г. Нижний Новгород, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.
В ГУР МОУ подчеркнули, что все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Просмотреть список можно по ссылке.
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1. "Кожен українець повинен знати їхні імена!"
или
2. "Мы создадим структура аналогичную и Израильскому Массаду и будем уничтожать этих подонков, в какой бы дыре РФ они не спрятались"
Почувствуйте, как говориться, разницу. Как думаете: Почему мы ни от кого не слышим второго заявления?
Думаю всем понятно, что вот это вот ""всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності" - не более чем PR и словесній понос.
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!
ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!