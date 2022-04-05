Украинские военные сбили две вражеские ракеты на севере Полтавщины, – глава ОВА Лунин

На севере Полтавской области украинская армия сбила две вражеские ракеты, обломки которой повредили линии электропередач.

Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично", - написал Лунин.

Он отметил, что ремонтники уже выехали на место происшествия, к концу дня электроснабжение планируют возобновить.

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