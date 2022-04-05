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Новости Война в Украине
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Украинские военные сбили две вражеские ракеты на севере Полтавщины, – глава ОВА Лунин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

На севере Полтавской области украинская армия сбила две вражеские ракеты, обломки которой повредили линии электропередач.

Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично", - написал Лунин.

Он отметил, что ремонтники уже выехали на место происшествия, к концу дня электроснабжение планируют возобновить.

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https://www.youtube.com/watch?v=0dm6ClfU3hY руские вас будут издить по всему миру, и скажите спасибо что просто издить, я за ликвидацию. наслаждайтесь
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05.04.2022 16:13 Ответить
обороняться на собственной территории не правильно...жители всех запоребриковых мухосрансков також должны страдать...
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05.04.2022 16:21 Ответить
система оповещения наземных комплексов ПВО малой дальности работает всё лучше и лучше.
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05.04.2022 16:32 Ответить
орлята учатся шмалять
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05.04.2022 16:33 Ответить
и того 9 за сегодня
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05.04.2022 16:32 Ответить
Нам що ПВО підігнали?) За тиждень багато Калібрів назбвали вже. Тьху,тьху,тьху, стукаю по дереву!
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05.04.2022 19:32 Ответить
 
 