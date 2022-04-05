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Новости Война в Украине
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5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание пятого пакета санкций против России. По ее словам, они включают в себя закрытие портов для российских судов, угольное эмбарго и еще ряд ограничений.

Об этом она заявила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – сказала она.

По ее словам, ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. евро.

Также, как добавила глава Еврокомиссии, российским компаниям будет запрещено участвовать в госзакупках ЕС. Брюссель запретит транзакции с четырьмя банками России, включая ВТБ.

Читайте: Фон дер Ляйен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии

Кроме того, ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза. Также вводится запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд. евро в год.

Речь также идет о запрете на въезд в ЕС для российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

Брифинг фон дер Ляен закончила словами "Слава Украине!".

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Топ комментарии
+13
Пук в урагані.
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05.04.2022 16:21
+13
Обісралися як завжди!
Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
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05.04.2022 16:21
+8
"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти. " - всьому свій час. Відмовитись одномоментно нереально, бо це зруйнує економіку багатьох країн.
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05.04.2022 16:40
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Пук в урагані.
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05.04.2022 16:21 Ответить
Обісралися як завжди!
Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
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05.04.2022 16:21 Ответить
А нахера вам Эмбарго на газ и нефть? Это нечего не даст они и дальше смогут воевать по инерции еще месяца 3-4 спокойно. Запретите ввоз продуктов питание и первой необходимости вот и все. И не надо больше ничего выдумывать. Когда в магазине *** на прилавках особо не повоюешь. Тогда и начнутся беспорядки а так херня это все.
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05.04.2022 18:48 Ответить
Якщо заборонений в'їзд до ЄС російських та білоруських автоперевізників і закриті порти для російських суден, то як продукти харчування можуть потрапити до немитої?
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05.04.2022 23:18 Ответить
Ну я так понял что из россии не могут выезжать, а европейский перевозчики заезжать могут. Хотя могу ошибаться.
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06.04.2022 00:27 Ответить
Можливо, й так. Але європейським перевізникам рублями не заплатиш, до того ж, не кожен захоче до одіозної країни їхати, а по-третє - свої сидітимуть без роботи й заробітку. Отже, певна користь є.
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06.04.2022 07:53 Ответить
До сраки такі "санкції". Ви або труси вдіньте, або крестик зніміть
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05.04.2022 16:22 Ответить
Треба ємбарго нафти і газу, тільки тоді Московія буде потерпати! А не лише вугілля.
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05.04.2022 16:22 Ответить
"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти. " - всьому свій час. Відмовитись одномоментно нереально, бо це зруйнує економіку багатьох країн.
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05.04.2022 16:40 Ответить
а що, у Норвегії хіба вони не можуть купити нафти й газу?
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05.04.2022 16:54 Ответить
Ні. Норвегія не зможе забезпечити таких потреб.
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05.04.2022 17:13 Ответить
Ну, они идут поступательно, нефть будет в следующем пакете, а вот газ заменить тяжело так быстро! Уголь и нефть можно привезти кораблями, а газ нужны газопровод, спг дорогой и его тяжело доставлять даже морем
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05.04.2022 17:56 Ответить
От тільки там безліч виключень по заходу суден з продовольством... імпотентний ЄС
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05.04.2022 16:24 Ответить
може краще один пакет міцно зав'язати на голові ***** ?
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05.04.2022 16:25 Ответить
Это фото нужно показать всем зарубежными политикам. Вот из такой публики состоит армия фашистов рахи
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05.04.2022 16:26 Ответить
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05.04.2022 16:27 Ответить
Фотки российских неонацистов кремлёвские тролли постит в разные форумы как фотки Азова.
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05.04.2022 16:31 Ответить
Это же известный фашист Мильчаков воевавший за ДНР из Питера.
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05.04.2022 16:38 Ответить
Ось вже 7 років Мільчаков "виховує" молодь в "юнармії"... І ніхто ж не пристрелив...
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05.04.2022 17:20 Ответить
И не нашлось ни одного украинца, который бы решил этот вопрос?
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05.04.2022 17:36 Ответить
знову їжака голою сракою лякають
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05.04.2022 16:26 Ответить
Ну это пшик. ***** сейчас смеётся зловещим смехом, что евроимпотенты ничего против него не могут сделать
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05.04.2022 16:27 Ответить
ПОПУТНОГО ВЕТРА РУСНЯ!

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05.04.2022 16:27 Ответить
Про судно вообще смешно, зарегистрируют фирму где-то на сейшелах, и это больше не российское судно
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05.04.2022 16:28 Ответить
кацапа, якщоти думаєш, що саме розумне, то помиляєшся, ти сама тупа тварина, як і ви всі, не допоможе тобі перереєстрація.
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05.04.2022 17:36 Ответить
Знаете, кто на этом фото в центре? Житель Хабаровска Евгений Таран, мобильник которого был найден в Буче. 64 отдельная мотострелковая бригада. Среди друзей Евгения Тарана есть и любители той самой нацистской символики, которую "зачищающие" захваченные украинские города российские военные сейчас так рьяно ищут у местных жителей.
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05.04.2022 16:29 Ответить
ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора."
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05.04.2022 16:30 Ответить
Також запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Джерело: https://censor.net/ua/n3331576
Вы серьезно? За нефть и газ они получают больше за 3 дня, чем за целый год за уголь
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05.04.2022 16:34 Ответить
А нафту та газ вже прибрали...
Нічого дивно. Німеччина скоріше вийде із НАТО та ЄС чим відмовиться від кацапського газу.
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05.04.2022 16:37 Ответить
Введіть нормальні санкціі скільки ще має бути Буч і Маріуполів що б накінець дійшло що путін і його злочина кліка це зло яке має бути покаране ,санкціі найперше це ембарго на експорт нафти І повна блокада банківського сектора .
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05.04.2022 16:38 Ответить
Грузия стала одной из тихих гаваней, где россияне решили пересидеть шухер и возможно, из Грузии вылететь куда-то еще, куда российские авиакомпании уже не летают. Понятно, что освоить бабло этих россиян оказалось уж слишком заманчивым делом. Но фокус в том, что эти самые россияне тут же запускают маховик коррупции, чтобы запустить свои схематозы, что и было налажено.

Де-факто, российские фирмы-прокладки с грузинской регистрацией устроились перевалочными базами для санкционного товара в роZZию. В общем, здесь нет ничего нового, поскольку то же самое до определенного момента делала и Белоруссия, которая зацепилась в грязный схематоз москвы коготком, а потом увязла окончательно. Собственно говоря, Грузия начинает движение в этом направлении.

Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими. Так, отказавшись от санкций и став транзитной прокладкой роZZии, правительство Грузии согласилась и на военный транзит, уже однозначно направленный против Украины.

Так, если Грузия продолжает считать своими территориями Абхазию и Южную Осетию, то она обязана была высказать свою официальную позицию о том, что с военных баз, расположенных в этих местах, роZZия перебрасывает войска на войну в Украине.

Между прочим, уже были сообщения о том, что этих самых абхезов покрошили, а остальные - драпанули назад. Но дальше - хуже. Правительство Грузии разрешило вывод войск рф из Армении через свою территорию, зная что те идут воевать в Украину.

И вот буквально недавно появились документальные подтверждения турецкой разведки о том, что те самые самолеты Су-30, которые были получены Арменией в 2019 году, проследовали из Еревана через грузинский Мартуни в российский Моздок.

То есть Пашинян, от которого бились в экстазе наши любители «Новых лиц», передал эти самолеты с экипажами в распоряжение российских оккупантов для использования их в войне против Украины.

Просто уточним, что согласно Чикагской конвенции, все воздушные суда, которые имеют на своем борту военные грузы или просто это - военные самолеты, должны запрашивать добро на пролет транзитом в небе конкретной страны. Это значит, что Ереван сделал запрос на пролет самолетов и у Тбилиси были все основания узнать о характере этой операции, с правом отказать в открытии неба. Но все прошло гладко и по сути, Грузия подыграла москве.

Что касается самой Армении, то проституция этой страны уже зашкаливает. Просто на минуточку представим, что вытворяет этот любимый многими Никол Пашинян.

По первому свистку прутина, он предоставил своих военных в распоряжение путинской группировки в Сирии. Его военные прибыли в Казахстан в числе первых, после россиян и вот теперь он передал самолеты, чтобы те бомбили нашу территорию.

Уже одного только этого достаточно для того, чтобы этот гадюшник попал под санкции, ну а если будет сбит хоть один армянский самолет и там окажется армянский пилот, то это будет означать лишь одно - Армения воюет на стороне роZZии, а значит должна нести всю ответственность за военные преступления, как и она.

ANTI-COLORADOS
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05.04.2022 16:48 Ответить
Nado na neft zalozit embargo.Na ugol mozet i xoroso no eto na 10 raz mense deneg sto kacapi polucajet s gaza ili nefti
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05.04.2022 17:05 Ответить
Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів; §,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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05.04.2022 17:23 Ответить
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05.04.2022 17:24 Ответить
"Пекельні санкції - 3"? Імпотентний серіал...
Боже, перенеси Кацапську орду на Рейн, Ла-Манш чи Каліфорнію!
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05.04.2022 17:28 Ответить
Ніпрощо!За експорт нафти за день вони отримають стільки як за рік продажу того ж вугілля.Блокування транзиту немає,нафту та газ і далі купують, не всі звісно, але ..
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05.04.2022 17:29 Ответить
Мало!
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05.04.2022 17:37 Ответить
Китайські філософи стверджували, що існує мета та шлях. Шлях санкцій наближає нашу мету. Зроблено ще один крок у правильному напрямку.
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05.04.2022 17:44 Ответить
Конечно это не санкции для РФ. Плная ерунда, тем более что перевалку энергоносителей и продуктов осуществлять можно.
Для РБ санкции хорошие, но не хватает Бел ЖД. Внесли в запрет на бел. часные автокомпании компании ,а жд перевалку "случайно" забыли.
Авто экспедиции это 40% экспорта услуг и ИТ это 29% экспорта услуг РБ. Хоть на этом спасибо
Если это может конечно остановить пуски ракет и Беларуси.
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05.04.2022 17:46 Ответить
Правильное решение. Срочно эмбарго на газ и нефть из россии вводить. На лошадей будем переходить. Да и блаженная Грета будет рада. Плохо только, что лошадей придётся у Кадырова покупать.
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05.04.2022 18:06 Ответить
Довбойоб, іди й далі соси у кацапів.
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05.04.2022 23:08 Ответить
Ты чего это? Ты, что не знал, что, удобрения минеральные, их же из газа и газом делают, и ГСМ и прочую химию, а конский навоз, это же прекрасное экологически чистое удобрение, а значит и качественные вкусные продукты, и чистый воздух и чистые помыслы. Это же райская жизнь. Ну не капризничай.
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05.04.2022 23:20 Ответить
"Крім того" - дело хорошее. Его очень нужно развивать.
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05.04.2022 22:04 Ответить
 
 