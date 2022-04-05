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Новости Война в Украине
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У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для горячего водоснабжения и отопления, потому что ни одна фирма не хочет с ним сотрудничать, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,флаг,прапор,росія

В посольстве России в Ирландии заканчивается топливо для отопления и горячего водоснабжения, поскольку ирландские нефтяные компании отказываются его поставлять.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Irish Mirror.

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По данным издания, ситуация вынудила российских дипломатов написать письмо в МИД с просьбой к правительству вмешаться, пока топливо не закончилось.

В письме, с которым ознакомилась газета Irish Mirror, Россия просит Министерство иностранных дел "вмешаться в это явно дискриминационное дело".

"Посольство испытывает трудности, потому что никто не хочет вести с ними дела в связи с происходящим в Украине. У них проблемы не только с некоторыми нефтяными компаниями, но и с банками и многими другими предприятиями", — сказал источник.

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Топ комментарии
+30
Так вот кто замёрзнет))
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05.04.2022 16:32
+25
Касапам пофиг, они до пор сих всей страной срать на улицу бегают.
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05.04.2022 16:34
+25
И канализацию козломордым перекрыть, пусть срут в яму во дворе при входе в посольство
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05.04.2022 16:36
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Так вот кто замёрзнет))
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05.04.2022 16:32 Ответить
Касапам пофиг, они до пор сих всей страной срать на улицу бегают.
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05.04.2022 16:34 Ответить
Ще в березні кацапи пританцьовували описуючі жахи і приниження європейців коли вони почнуть мерзнути та опалювати свої будинки дровами
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05.04.2022 16:36 Ответить
И канализацию козломордым перекрыть, пусть срут в яму во дворе при входе в посольство
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05.04.2022 16:36 Ответить
Засруть жеж.. Хоча, і так загидять
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05.04.2022 16:53 Ответить
Они будут срать прямо в здании на паркет ...
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05.04.2022 17:01 Ответить
пусть конь педальный мочи конской и кизяка подгонит
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05.04.2022 19:10 Ответить
Пускай до ирландского посольства строят трубу!!!
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05.04.2022 16:37 Ответить
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05.04.2022 16:49 Ответить
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05.04.2022 18:55 Ответить
Пусть в бидонах соляру возят.
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05.04.2022 16:37 Ответить
і веслами гребуть при цьому
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05.04.2022 16:49 Ответить
Водка, балалайка, танці з мєдвєдями.
і взагалі, нема ото чого сидіти з нормальними людьми. Висилайте їх ***** за узьким ваєнним кораблем, хай сидять у лаптєстані, деруться за цукор по магазинах з пенсіонерами.
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05.04.2022 16:37 Ответить
Я вас прошу. Треба буде - на вогнищі біля будівлі нагріють. Серти у відро можуть або взагалі за кущем. Ну як роблять звичані кацапи десь трохи далі від Масквабаду
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05.04.2022 16:39 Ответить
Яка дискримінація? Як в Маруіуполі, поспиляють дерева, поколять і дощову воду на кострі хай гріють. Тільки для їди. Свиняче рило дома помиють. Нехай проявлять солідарність.
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05.04.2022 16:40 Ответить
Нечего им вообще делать в Ирландии - домой. водки нет!
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05.04.2022 16:40 Ответить
Зате в Маріуполі їжі нема, в той час, як імпотенти у країнах європи, змагаються у надуванні мильних бульбашок, яки іронічно називають «санкціями проти росії»!
Збіговисько імпотентів!
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05.04.2022 16:41 Ответить
нехай рубллями дерв'яними опалюються!
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05.04.2022 16:41 Ответить
Пускай греются в аду. Там им черти, их братский народ, бесплатно будут парить. А сейчас пускай топят духовными скрепами и вяличием. И главное, надо кричать путепамаги рузкэх ущемляют.
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05.04.2022 16:42 Ответить
Ой, а шо такоє? Дискримінація козломордим не сподобалась. Нравица не нравица терпи мая красавица
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05.04.2022 16:42 Ответить
А от почали б своє гімно сушити, могли б їм топити. Хай їдуть на своїх лімузинах з каністрами на заправку.!
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05.04.2022 16:45 Ответить
Сподіваюсь що цей досвід "позитивної дискримінації" кацапських дипломатів стане світовим трендом.
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05.04.2022 16:53 Ответить
Краще то посольство взагалі спалити. Разом з кацапами !
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05.04.2022 16:57 Ответить
Та випити.дити їх з країни до "радних бєрьозок", але шось суки не спішать
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05.04.2022 16:57 Ответить
додому
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05.04.2022 16:59 Ответить
Стартует "Северный поток -3" до посольства рейха в Ирландии!
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05.04.2022 17:02 Ответить
подяка ірландцям за солідарність,
хай всі інші беруть з них приклад,
особливо німеччина
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05.04.2022 17:03 Ответить
Домой, в родную говень! Надеюсь, у беларусов та же ситуация.
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05.04.2022 17:34 Ответить
гнать их засратыми мётлами в *********!
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05.04.2022 17:38 Ответить
Нехай суки палять папірцями
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05.04.2022 17:54 Ответить
а че снегом печку не можна раскочегарить,всетаки и водород и кислород должно
хоорошоо гореть.
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05.04.2022 18:43 Ответить
Пердячим паром грейтесь, 3/14дарасы х@евы...
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05.04.2022 19:10 Ответить
Скло його виженуть
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05.04.2022 19:59 Ответить
 
 