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Новости Война в Украине
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Несколько российских дипломатов будут выдворены из постпредства РФ при ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель,жозеп

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что принял решение выдворить определенное количество дипломатов из постпредства России при ЕС.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение признать персонами нон грата нескольких сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.

Ранее, на этой неделе некоторые европейские страны также объявили о высылке дипломатов РФ.

Читайте: Испания выдворит 25 российских дипломатов

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Топ комментарии
+6
против статуй зданий и безоружных людей эти обосраные смелые, и против памятников АТОшников на кладбище, а как его ссаный самолёт собьют или в плен взяли - так, ойойойой Женевская Конвенция, ойойой, сделайте телевизор погромче
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05.04.2022 16:41
+5
декількох??? якиц сміливий крок
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05.04.2022 16:38
+3
Вот это санкции, хуйло уже спешно начал выводить войска и спрашивает счёт для репараций
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05.04.2022 16:40
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05.04.2022 16:33 Ответить
против статуй зданий и безоружных людей эти обосраные смелые, и против памятников АТОшников на кладбище, а как его ссаный самолёт собьют или в плен взяли - так, ойойойой Женевская Конвенция, ойойой, сделайте телевизор погромче
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05.04.2022 16:41 Ответить
Просто прихисток старих імпотентів…
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05.04.2022 16:37 Ответить
дайте ему княгини ольги третьей степени за мушество...
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05.04.2022 16:37 Ответить
Та чого там, не стидайтесь. Вигонить так вигонить, всіх
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05.04.2022 16:38 Ответить
декількох??? якиц сміливий крок
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05.04.2022 16:38 Ответить
Вот это санкции, ***** уже спешно начал выводить войска и спрашивает счёт для репараций
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05.04.2022 16:40 Ответить
А німці і французи не проти ???
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05.04.2022 16:44 Ответить
Рашисты своими зверствами превзошли фашистов. Наконец-то, Запад осознал: «Who is Mr.Huylo?» Совпадение? Не думаю.
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05.04.2022 16:44 Ответить
смело...
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05.04.2022 16:45 Ответить
Нон-грата надо обьявить весь мордор и не допускать слуг антихриста до любых отношений и контактов. запретить торговлю, пользование и покупку любых благ цивилизации от техники до ночлега в готеле.
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05.04.2022 16:46 Ответить
Ай-яй-яй!!!! Що ж ви так багато вислали!!!
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05.04.2022 16:52 Ответить
Усі ці метастази ракової маскальскальсько-кацапомордої ФСБешної п*дарсні з Європи та цілого СВІТУ, треба негайно ІЗОЛЮВАТИ і примусово повернути та ізолювати в СКРЄПОСТАН де і знищити разом з РАКОВОЮ ПУХЛИНОЮ вбивць руцка-фашизма...!!!
Світ і УКРАЇНЦІ можуть заспокоїтися лише тоді коли буде ліквідований, закопаний та спалений останній кацапомордий москальський вбивця...!!!
Щоб на землі більше не було такої біди...!!!

Зверніть УВАГУ під час війни в УКРАЇНІ, чомусь стало НЕ ЧУТИ ні про Іділ, ні про Хезболу, ні про Талібан, терористи котрих замовкли і притихли....!!! бо припинилося кремлівське фінансування тероризму та мігрантів у світі...!!!
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05.04.2022 16:53 Ответить
ВЫДВОРЯТ!?
ВИПИЗ..Т! И гнать их надо прокисшими санымии тряпками.
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05.04.2022 16:54 Ответить
Выдворяют не не дипломатов, а шпионов и козлов-провокаторов. Когда есть политическая необходимость избавиться от дипломатов, Европа это делает очень тихо, без ущерба для репутации дипломата.
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05.04.2022 17:03 Ответить
 
 