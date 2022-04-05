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Несколько российских дипломатов будут выдворены из постпредства РФ при ЕС, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что принял решение выдворить определенное количество дипломатов из постпредства России при ЕС.
Об этом он отметил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я принял решение признать персонами нон грата нескольких сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.
Ранее, на этой неделе некоторые европейские страны также объявили о высылке дипломатов РФ.
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Світ і УКРАЇНЦІ можуть заспокоїтися лише тоді коли буде ліквідований, закопаний та спалений останній кацапомордий москальський вбивця...!!!
Щоб на землі більше не було такої біди...!!!
Зверніть УВАГУ під час війни в УКРАЇНІ, чомусь стало НЕ ЧУТИ ні про Іділ, ні про Хезболу, ні про Талібан, терористи котрих замовкли і притихли....!!! бо припинилося кремлівське фінансування тероризму та мігрантів у світі...!!!
ВИПИЗ..Т! И гнать их надо прокисшими санымии тряпками.