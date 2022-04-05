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НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, по отношению к Украине консенсуса нет, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,столтенберг

Если Финляндия и Швеция пожелают присоединиться к НАТО, союзники по Альянсу быстро поддержат это стремление.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он отметил, что относительно членства Украины консенсуса нет.

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Топ комментарии
+31
Беня в Штатах -- Украина в НАТО.
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05.04.2022 17:28
+20
Для чого дратувати людей? Перестаньте постити висловлювання цього безхребетного слимака, мене один вигляд його переляканого ***** виводить із себе!!!
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05.04.2022 17:30
+17
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05.04.2022 17:43
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Мало того, що тупе, то ще й істеричне )) Слиною монітор не забризкав? Йди в спам, заспокойся...
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06.04.2022 09:06 Ответить
приймайти їх скоріш в НАТО...та ми будемо згодні з фінляндізаціею....
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05.04.2022 18:04 Ответить
Тупое стадо.Почитайте условия для вступления в НАТО и не пишите всякую чушь.
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05.04.2022 18:05 Ответить
Прессовать оппозицию(и это на фоне мокшанского террора) и рассчитывать втупить в НАТО или ЕС. Кто думает, что такое реально? Есть такие?
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05.04.2022 18:10 Ответить
Ну звичайно ж. Після слів зелених на адресу НАТО іншого і не слід очікувати.
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05.04.2022 18:32 Ответить
31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа", КУМ МЕДВЕДЧУКА АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.

Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев перед вторжением выехал в россию.

В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
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05.04.2022 18:38 Ответить
Скандал с Тищенко - пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл
"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.

Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.

Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://u-news.com.ua/127141-skandal-s-tischenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl.html

Напомним, что харьковский нардеп-миллионер от партии "Слуга народа" Евгений Пивоваров в течение прошлого года принимал бюджетную компенсацию на жилье в Киеве.

https://kh.depo.ua/rus/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499
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05.04.2022 18:54 Ответить
Так принимайте финнов и шведов поскорее.
Меньше слов.
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05.04.2022 19:25 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/23/7136465/
В Україні вже почалася дискусія про те, чи варто нам прагнути членства в Альянсі. Хтось каже, що у разі, якщо це настільки критично для Росії, цим можна поступитися. Інші дорікають, що Україна не отримала від НАТО захисту, про який мріяла. Популярною є думка про те, що замість НАТО потрібен інший формат, який давав би Україні ще твердіші гарантії захисту. Власне, останню думку просувають і офіційні посадовці.

Але одночасно з цією дискусією помітні також значні інформаційні зусилля, спрямовані на критику НАТО, на формування за ним іміджу "недієздатної організації", яка "не підтримує Україну". Як і те, що більша частина цієї критики ґрунтується на неправді та перекрученнях.

І насамкінець: зараз частіше, ніж будь-коли, лунають заяви про те, що Україну, мовляв, гарантовано не візьмуть до Альянсу. Мовляв, члени НАТО відверто повідомляли про це керівництво України. Забігаючи наперед: це неправда. І ті, хто її поширюють, часто знають, що це неправда. А реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну.

Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.

На жаль, останнє є можливим. Є шлях для цього (у рамках угоди з РФ), є готовність частини еліт.

Міф - "нас ніколи не візьмуть в Альянс!"

Це - ще один аргумент, який зараз доводиться чути. У тому числі особисто від президента, але не тільки від нього. Мовляв, Володимиру Зеленському про це говорили інші лідери у розмовах за закритими дверима.

З усією відповідальністю стверджуємо: це неправда.

Ні, Україна не чула від жодного з європейських та північноамериканських посадовців, а тим більше від представників НАТО заяв про те, що нам туди не увійти. Навпаки, на всіх без винятку зустрічах лунає протилежне, а у рішеннях самітів Альянсу формулювання щодо України щоразу стають амбітнішими.

Українці вірять у перемогу і не готові капітулювати. А угода без суспільної легітимності буде нікчемною і призведе до дуже непростих процесів у країні.

На Банковій це чудово розуміють - не дарма президент Зеленський заявив про готовність консультуватися з людьми ("провести референдум").

От тільки схоже, що одночасно принаймні частина українських політичних гравців почала працювати над дискредитацією НАТО, немов превентивно готуючи країну до такого сценарію. І хоча деякі їхні публічні претензії мають сенс, більшість є безпідставними.

Міф про "слабке НАТО"

"Якби Україна була членом НАТО, війна би не розпочалася". Це - слова Зеленського, що необережно прозвучали в інтерв'ю CNN наприкінці минулого тижня. Про подібне президент говорив не раз, ще до вторгнення; тоді це звучало у тому сенсі, що членство України в НАТО потрібне для того, щоби убезпечитися від нової війни.

Чого ж тоді йдеться, що це "необережні" слова? Бо в останні 2-3 тижні, невдовзі після початку переговорів з РФ, офіційний Київ почав планомірно і на усіх рівнях (передусім з Банкової) просувати думку про те, що НАТО нам не потрібне, бо Альянс "слабкий" і не має наміру захищати своїх членів у разі агресії РФ, а тому членство у ньому Україні не потрібне.

Ці два твердження є взаємовиключними.

Є всі підстави вважати, що перше з них є щирим, а друге - свідомо неправдивим. Бо реальність полягає у тому, що держави-члени Альянсу мають все те, чого прагне Україна. Системи ППО, армія союзників "на землі" у східних членах Альянсу, постійне повітряне патрулювання, статтю 5 про колективну оборону…

Якщо з України у січні-лютому, зі зростанням загрози, іноземці виводили своїх військових інструкторів, дипломатів тощо - то у Польщі та державах Балтії військова присутність союзників лише зростає. Це відбувається і в останній тиждень, попри те, що загроза нападу Росії на держави Альянсу зростає, і вже звучать навіть прямі погрози керівництва РФ у бік, наприклад, Польщі.

Тож припущення, що ключові держави-союзники не будуть захищати інших у разі нападу Путіна, позбавлені ґрунту.
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05.04.2022 19:57 Ответить
НАТО, не обращайте внимание на сегодняшнего политического руководителя Украины - оно само не понимает шо говорит - с утра в НАТО, к обеду не в НАТО, к вечеру опять в НАТО. Этому есть конечно медицинское объяснение, но главное в этом вопросе Народ Украины.
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05.04.2022 19:59 Ответить
Сдается мне, что сами НАТО зассут нас брать к себе, чтобы не воевать с паРашей. Хотя, что уже такое - русская армия, которая Анало Говнет?
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05.04.2022 20:40 Ответить
Якщо зараз прийняти Україну в НАТО то це зразу автоматично війна всіх країн НАТО з московією, а це їм лячно, яйка не виросли. Консьтитуцію міняти ні в якому разі не можна, це перспектива, а от створити оборонний союз з Польщі, Британії ну і хто забажає саме на разі , це дозволить отримати наступальну зброю, насамперед тактичні ракети середньої дальності.
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05.04.2022 20:59 Ответить
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