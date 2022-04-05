НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, по отношению к Украине консенсуса нет, - Столтенберг

Если Финляндия и Швеция пожелают присоединиться к НАТО, союзники по Альянсу быстро поддержат это стремление.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В то же время он отметил, что относительно членства Украины консенсуса нет.

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