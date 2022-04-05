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НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию, по отношению к Украине консенсуса нет, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Если Финляндия и Швеция пожелают присоединиться к НАТО, союзники по Альянсу быстро поддержат это стремление.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В то же время он отметил, что относительно членства Украины консенсуса нет.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.
Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев перед вторжением выехал в россию.
В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
"Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.
Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.
Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://u-news.com.ua/127141-skandal-s-tischenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl.html
Напомним, что харьковский нардеп-миллионер от партии "Слуга народа" Евгений Пивоваров в течение прошлого года принимал бюджетную компенсацию на жилье в Киеве.
https://kh.depo.ua/rus/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499
Меньше слов.
В Україні вже почалася дискусія про те, чи варто нам прагнути членства в Альянсі. Хтось каже, що у разі, якщо це настільки критично для Росії, цим можна поступитися. Інші дорікають, що Україна не отримала від НАТО захисту, про який мріяла. Популярною є думка про те, що замість НАТО потрібен інший формат, який давав би Україні ще твердіші гарантії захисту. Власне, останню думку просувають і офіційні посадовці.
Але одночасно з цією дискусією помітні також значні інформаційні зусилля, спрямовані на критику НАТО, на формування за ним іміджу "недієздатної організації", яка "не підтримує Україну". Як і те, що більша частина цієї критики ґрунтується на неправді та перекрученнях.
І насамкінець: зараз частіше, ніж будь-коли, лунають заяви про те, що Україну, мовляв, гарантовано не візьмуть до Альянсу. Мовляв, члени НАТО відверто повідомляли про це керівництво України. Забігаючи наперед: це неправда. І ті, хто її поширюють, часто знають, що це неправда. А реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну.
Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.
На жаль, останнє є можливим. Є шлях для цього (у рамках угоди з РФ), є готовність частини еліт.
Міф - "нас ніколи не візьмуть в Альянс!"
Це - ще один аргумент, який зараз доводиться чути. У тому числі особисто від президента, але не тільки від нього. Мовляв, Володимиру Зеленському про це говорили інші лідери у розмовах за закритими дверима.
З усією відповідальністю стверджуємо: це неправда.
Ні, Україна не чула від жодного з європейських та північноамериканських посадовців, а тим більше від представників НАТО заяв про те, що нам туди не увійти. Навпаки, на всіх без винятку зустрічах лунає протилежне, а у рішеннях самітів Альянсу формулювання щодо України щоразу стають амбітнішими.
Українці вірять у перемогу і не готові капітулювати. А угода без суспільної легітимності буде нікчемною і призведе до дуже непростих процесів у країні.
На Банковій це чудово розуміють - не дарма президент Зеленський заявив про готовність консультуватися з людьми ("провести референдум").
От тільки схоже, що одночасно принаймні частина українських політичних гравців почала працювати над дискредитацією НАТО, немов превентивно готуючи країну до такого сценарію. І хоча деякі їхні публічні претензії мають сенс, більшість є безпідставними.
Міф про "слабке НАТО"
"Якби Україна була членом НАТО, війна би не розпочалася". Це - слова Зеленського, що необережно прозвучали в інтерв'ю CNN наприкінці минулого тижня. Про подібне президент говорив не раз, ще до вторгнення; тоді це звучало у тому сенсі, що членство України в НАТО потрібне для того, щоби убезпечитися від нової війни.
Чого ж тоді йдеться, що це "необережні" слова? Бо в останні 2-3 тижні, невдовзі після початку переговорів з РФ, офіційний Київ почав планомірно і на усіх рівнях (передусім з Банкової) просувати думку про те, що НАТО нам не потрібне, бо Альянс "слабкий" і не має наміру захищати своїх членів у разі агресії РФ, а тому членство у ньому Україні не потрібне.
Ці два твердження є взаємовиключними.
Є всі підстави вважати, що перше з них є щирим, а друге - свідомо неправдивим. Бо реальність полягає у тому, що держави-члени Альянсу мають все те, чого прагне Україна. Системи ППО, армія союзників "на землі" у східних членах Альянсу, постійне повітряне патрулювання, статтю 5 про колективну оборону…
Якщо з України у січні-лютому, зі зростанням загрози, іноземці виводили своїх військових інструкторів, дипломатів тощо - то у Польщі та державах Балтії військова присутність союзників лише зростає. Це відбувається і в останній тиждень, попри те, що загроза нападу Росії на держави Альянсу зростає, і вже звучать навіть прямі погрози керівництва РФ у бік, наприклад, Польщі.
Тож припущення, що ключові держави-союзники не будуть захищати інших у разі нападу Путіна, позбавлені ґрунту.