20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО

Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, грозится вернуться в нашу страну и продолжить "резать головы" мирных граждан.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах россиянин не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.



