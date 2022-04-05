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20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, грозится вернуться в нашу страну и продолжить "резать головы" мирных граждан.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 01

Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах россиянин не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.

20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 02
20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 03
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Топ комментарии
+98
Савсєм рєбьонок, як казав Зеленський.
Нагналі дєтєй...
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05.04.2022 17:33
+64
Прощай миша.Жил ты говном и подохнешь говном. В аду уже ждут тебя черти
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05.04.2022 17:34
+39
Если этому существу крупно повезёт и оно окажется в плену ВСУ, то надо обращаться с ним гуманно. А то люська расстроится.
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05.04.2022 17:34
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Здохніть щосекундно ******** та недоноски малоросеї, Гопак буде !!!!!!!!!! на "вашей обосраной красной площади".
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05.04.2022 18:21 Ответить
думаете он один такой в россии? они там почти все такие, нормальных очень мало
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05.04.2022 18:21 Ответить
очередной кацапский фейк!
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05.04.2022 18:22 Ответить
64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии нацистской РФ, военнослужащие которой устроили массовые убийства и истязания мирного населения в Буче Киевской области, будет возвращена в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



«Российское командование не собирается проводить ротацию личного состава в этом соединении и снова бросает его на передовую», - отмечают украинские разведчики.

По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась возле города Мозыря. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород и после двухдневного отдыха планируют вернуть в Украину, в одну из самых горячих точек (ориентировочно - харьковское направление). Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.

Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают «специальные задания», полагают в ГУР МО.

«Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто творил геноцид в Буче, могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, что сделает невозможным дачу показания в будущих судах», - подчеркивают в Главном управлении.

Личный состав соединения, понимая резонанс событий в Буче и свою ответственность за совершенные преступления, массово сопротивляется возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Сейчас украинские и международные следователи документируют многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией. Ни один преступник-оккупант не избежит наказания.
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05.04.2022 21:29 Ответить
Это кто генерал? полковник? Это обычный бандюган ликвидировать которого выстроится очередь из российского криминалитета. Причем очень просто и быстро.
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05.04.2022 18:25 Ответить
после этих доказательств и чистосердечного признания вины его прибьют сами орки (пропал типа безвести)
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05.04.2022 18:28 Ответить
пацан пока еще не доехал до фронта,закажи себе погребальную панихиду,если будет
че хоронить в канаве в лучшем случае.
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05.04.2022 18:39 Ответить
Гнида з українським призвіщем. Да будеш ти проклятий до сьомого коліна!
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05.04.2022 18:42 Ответить
Небуде ніяких колін
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05.04.2022 18:53 Ответить
Якщо яйця відірвати, то не буде.
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05.04.2022 18:58 Ответить
Кому
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05.04.2022 19:00 Ответить
Будеш тут "розумного" корчити, можна і з тебе почати.
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05.04.2022 20:26 Ответить
Факт - Михайло Ткач - мав українські корні ...
Але його "перевиховали" ...
І за що він зараз воює , і що він зараз показово нагло триндить ... ?
А по вигляду - пацан пацаном ...
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05.04.2022 20:41 Ответить
Ось цього НЕЛЮДА хтось піймає вирвіть кадик та відправте тупу башку і відправити мамці бандеролькою
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05.04.2022 18:53 Ответить
это чмо тупое неспособно понять, что оно свидетель, которого точно теперь отправят под Изюм, и погонят в атаку без автомата, на корм червям. оно уже говорящий чернозем. ты падла хоть семечек не жареных насыпь в карман, что бы двойная польза!
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05.04.2022 19:29 Ответить
и кто ещё после этого будет говорить что там просто невинные 18ти летние мальчики?
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05.04.2022 18:57 Ответить
мышанька, готов очко... ишачок из Харьковского зоопарка тебя ждёт, паскуда... он тебе все порвет - от жопы до пятки... он тебе такую ***** с Бучей напомнит, что ты вместе с ********* своими будешь о смерти молить... ***** тебя ишачок будет 7 дней и 7 ночей...
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05.04.2022 18:58 Ответить
Засуну руку в жопу этому 3/14дарасу, ухвачу изнутри за язык и выверну это у@бище наизнанку как гандон...
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05.04.2022 19:15 Ответить
Семью надо вычислить.
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05.04.2022 19:15 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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05.04.2022 19:23 Ответить
20-летний жмурик-садист думает, что он Бэтмен, пардон, Алёша Попович...
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05.04.2022 19:24 Ответить
А когда это чмо попадет в плен ( если повезет )и будет размазывать сопли по щекам, даже на нашем форуме найдутся умаки , которые будуь волать про гуманное отношение к этому быдлу, так как он военнопленный.
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05.04.2022 19:25 Ответить
Попавшись кому-нибудь в руки, он просто не должен попасть в плен
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05.04.2022 20:16 Ответить
***!!!
Оце одоробло є палачем??? Люди схаменіться!!!
Я тільки ЗА щоб тому дегенерату зробити " по ребру".
Але це задрочене створіння може лише через вк ******* кого і як!
Максимум що ця шльондра зробила так це сосала дагестанцю.
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05.04.2022 19:32 Ответить
Моль шифоньерная с Владивостока , **** что оно видело в жизни кроме морской капусты. Тварь ты один куй не жилец вопрос времени мразь. **** дауна которое можно охарактеризоват по фото..
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05.04.2022 19:47 Ответить
Та, если ты, тваринка, хотя бы вблизи увидишь наших дядек с восьмилетним стажем войны с фашистами то просто обосрёшся, как и в Буче и просто сбежишь. Они дядки не мирное население - будете друг дружку трахать гуртом.
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05.04.2022 19:48 Ответить
Мразь с Владивостока ...
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05.04.2022 19:50 Ответить
Цікаво, що воно заспіває, колі відріжуть голови його батькам та дітям...
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05.04.2022 19:55 Ответить
є практика відрізання яєць щоб засунути до роту і накрити напів скальпом відтягнутої шкіри від потилиці через потолок на лице до повного задушення . Але ми не орки
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05.04.2022 19:57 Ответить
Похоже его зачали по пяни. И в младенчестве уронили головой вниз.
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05.04.2022 20:01 Ответить
Такие 20-летние пленные на жалость давят, плачут, когда мамкам звонят... Поневоле жалко их становится... А они вон какие живодеры-звереныши-гаденыши бывают😡 Успел-таки до дома добраться. А я сегодня читала, что отступивших из-под Киева направляют снова в Украину, с восточных границ.
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05.04.2022 20:20 Ответить
Выпотрошить и скармить чирвакам, аваку йоного на корм свыням. ПС. Ано проста еще не усиралось в чужих руках. Нада японцам иго ********* сдать.
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05.04.2022 20:45 Ответить
****** кацапський
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05.04.2022 21:10 Ответить
покажите это Джонсону. А то он все пытается до кацапов достучаться, и даже не русский перешел...
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06.04.2022 00:07 Ответить
Не внучок ли это пологовского маньяка Ткача, заманьячившего сотню несовершеннолетних девочек?
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06.04.2022 00:22 Ответить
Міша з СС, тобто з росгвардії. Подивіться на погони
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06.04.2022 08:22 Ответить
одним словом рашистське біосміття,а не армія
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21.05.2022 20:32 Ответить
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