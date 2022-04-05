Представители российской политики, бизнеса и пропагандисты попадут под новые санкции ЕС, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя о предложениях к пятому санкционному пакету против РФ в связи с ее агрессией против Украины, сообщил, что в дополнительные индивидуальные списки войдут представители российской политики, бизнеса, а также "те, кто занимается пропагандистской деятельностью".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы также расширяем санкционные списки: добавляем десятки людей из политики, бизнеса и занимающихся пропагандистской деятельностью и больше субъектов из финансового, военно-промышленного и транспортного секторов", - заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам.
Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит, поддерживающих войну РФ в Украине.
Цель этих санкций, объясняется в заявлении Борреля, обнародованном в Брюсселе, остановить войну в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Ембарго давайте
Ну и кретины. 80% биомассы поддерживают происходящее и ржут над вами беспомощными, а вы все боитесь затронуть интересы расейского народа
Бордель коли згвалтують твоє потомство,й виріжуть,тоді нюхатимеш свої санкції. Нелюд
****, задрали, толерасты. Так вот это ж в Буче и был российский народ. И Мариуполь тоже сейчас российский народ ровняет. Пи.арасы европейские.