Представители российской политики, бизнеса и пропагандисты попадут под новые санкции ЕС, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя о предложениях к пятому санкционному пакету против РФ в связи с ее агрессией против Украины, сообщил, что в дополнительные индивидуальные списки войдут представители российской политики, бизнеса, а также "те, кто занимается пропагандистской деятельностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также расширяем санкционные списки: добавляем десятки людей из политики, бизнеса и занимающихся пропагандистской деятельностью и больше субъектов из финансового, военно-промышленного и транспортного секторов", - заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит, поддерживающих войну РФ в Украине.

Цель этих санкций, объясняется в заявлении Борреля, обнародованном в Брюсселе, остановить войну в Украине.

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