РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6741 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России Война
3 841 11
война (47303) россия (91364) санкции (10627) Боррель (600)

Представители российской политики, бизнеса и пропагандисты попадут под новые санкции ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, объявляя о предложениях к пятому санкционному пакету против РФ в связи с ее агрессией против Украины, сообщил, что в дополнительные индивидуальные списки войдут представители российской политики, бизнеса, а также "те, кто занимается пропагандистской деятельностью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы также расширяем санкционные списки: добавляем десятки людей из политики, бизнеса и занимающихся пропагандистской деятельностью и больше субъектов из финансового, военно-промышленного и транспортного секторов", - заявил во вторник высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит, поддерживающих войну РФ в Украине.

Цель этих санкций, объясняется в заявлении Борреля, обнародованном в Брюсселе, остановить войну в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит

****, задрали, толерасты. Так вот это ж в Буче и был российский народ. И Мариуполь тоже сейчас российский народ ровняет. Пи.арасы европейские.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:07
+4
Пропагандистов нужно давить нещадно. Это высший эшелон Зла!
показать весь комментарий
05.04.2022 17:59
+4
"Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні."

Ну и кретины. 80% биомассы поддерживают происходящее и ржут над вами беспомощными, а вы все боитесь затронуть интересы расейского народа
показать весь комментарий
05.04.2022 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропагандистов нужно давить нещадно. Это высший эшелон Зла!
показать весь комментарий
05.04.2022 17:59 Ответить
До сраки такі санкцїї
Ембарго давайте
показать весь комментарий
05.04.2022 18:01 Ответить
только когда Мариуполь увидят
показать весь комментарий
05.04.2022 18:14 Ответить
"Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні."

Ну и кретины. 80% биомассы поддерживают происходящее и ржут над вами беспомощными, а вы все боитесь затронуть интересы расейского народа
показать весь комментарий
05.04.2022 18:04 Ответить
Шо? Це несанкції,це облуда?
Бордель коли згвалтують твоє потомство,й виріжуть,тоді нюхатимеш свої санкції. Нелюд
показать весь комментарий
05.04.2022 18:05 Ответить
та їхніх родичів з Європи гнати треба
показать весь комментарий
05.04.2022 18:06 Ответить
Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит

****, задрали, толерасты. Так вот это ж в Буче и был российский народ. И Мариуполь тоже сейчас российский народ ровняет. Пи.арасы европейские.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:07 Ответить
они никогда этого не поймут, они все разговаривают про достоевских толстых лермонтовых и пушкиных, а не про орду. котору.ю знали только Восточная Европа те кто жили в совке или под совков или росийской империи
показать весь комментарий
05.04.2022 18:16 Ответить
Мое мнение, что санкции ********* причем все. Даже полное эмбарго на продажу нефти и газа не остановят войну она и дальше будит идти по инерции. Вот если б поставки продовольствия и всех полностью всех товаров запретить вот єто помогло б. Когда приходишь в магазин а там на полках везде только соль. Тогда б єти 140 миллионов мудаков зашевелились бы, начались беспорядки а так им глубоко ***** на продажи нефти и тому подобного.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:41 Ответить
только не соль - а солёные бычьи пенисы из Бразилии...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:53 Ответить
Е ні. Як це, заборонить? А 0,00005% ввп?? Друззя і єдіномишлєнікі каломойського европейського і американського розливу на таке точно не погодяться. Свєрхпрібилі же. Це для вас пфф, а їм треба нові яхти купувать, дітям збирать бугатті вейрони з золота, купувать маєтки на райських островах. Знаєте, яке життя дороге? Ні-за-що, хоч всі там один одного повбивайте.
показать весь комментарий
05.04.2022 19:42 Ответить
 
 