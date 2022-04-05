Просьба к выехавшим жителям не возвращаться в Чернигов до возобновления коммуникаций в городе, - ОВА

Руководитель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова и близлежащих населенных пунктов не возвращаться пока в свои дома. Разрушенная инфраструктура города пока не готова обеспечивать жизнь большого количества людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал чиновника.

"Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов рядом! Сейчас мы смотрим на тот трафик, который есть, видим искреннее желание жителей Чернигова вернуться в свои дома. Есть много запросов, звонков, сообщений о возвращении. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это нужно время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим", - сказал в своем обращении Чаус.

Глава ОВА призвал дождаться возобновления коммуникаций в городе.

"Когда коммуникации будут восстановлены и будет возможность вернуться, мы обязательно об этом скажем. Вопрос о том, что мы едем восстанавливать, мы отстроим все вместе, и давайте начнем с коммуникаций. Их есть кому восстанавливать, есть соответствующие службы, и, дай Боже, они это сделают относительно быстро, насколько это возможно, в этих условиях", - пояснил он.

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