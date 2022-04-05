Польша призывает выбросить Россию из мирового спорта до окончания войны в Украине
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Россия должна быть исключена из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных федераций до окончания войны в Украине и компенсации ущерба нашей стране. После того как мир увидел зверства россиян в Буче, стало ясно, что преступникам и убийцам нет места в спорте.
Такое мнение высказал министр спорта Польши Камил Бортничук. Он подчеркнул, что в последние годы Россия скупала места для своих представителей в руководстве разных федераций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на сайт Polsat Sport.
"Мы выступаем за окончательное исключение россиян – до окончания мирного процесса и возмещения ущерба Украине – из всех спортивных федераций, в том числе из Международного олимпийского комитета. Всем известно, что в последние годы РФ проводила очень агрессивную дипломатическую политику, фактически скупая места в правлениях ключевых спортивных федераций. В мировом спорте нет места преступникам", – сказал Бортничук.
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На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
******* кацапiя <<<
З ООН
З РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ДЕ ВОНИ ГОЛОВУЮТЬ ТА ЛІПЛЯТЬ НА КОЖЕН КРОК НАМ ВЕТО
Кацапів потрібно ізолювати. Їх не має сенсу навязливо переконувати зовні. Не вірять... Вони мають самі бути змушені шукати відповідь на просте питання "за що це все нам?". Лише та інформація яку людина здобуває самостійно засвоюється.
Але насправді війна закінчиться лише тоді коли останній кацап зрозуміє і усвідомить що він став фашистом і того як це з ним сталося, прохрипить в соплях і сєзах "нікода больше" і засучивши рукава почне працювати а не "за край світу заглядати чи нема країни щоб загарбать і з собою взять у домовину"...