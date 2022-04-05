Польша призывает выбросить Россию из мирового спорта до окончания войны в Украине

Россия должна быть исключена из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных федераций до окончания войны в Украине и компенсации ущерба нашей стране. После того как мир увидел зверства россиян в Буче, стало ясно, что преступникам и убийцам нет места в спорте.

Такое мнение высказал министр спорта Польши Камил Бортничук. Он подчеркнул, что в последние годы Россия скупала места для своих представителей в руководстве разных федераций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на сайт Polsat Sport.

"Мы выступаем за окончательное исключение россиян – до окончания мирного процесса и возмещения ущерба Украине – из всех спортивных федераций, в том числе из Международного олимпийского комитета. Всем известно, что в последние годы РФ проводила очень агрессивную дипломатическую политику, фактически скупая места в правлениях ключевых спортивных федераций. В мировом спорте нет места преступникам", – сказал Бортничук.

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