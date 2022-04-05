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Польша призывает выбросить Россию из мирового спорта до окончания войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом Война в Украине

рф,санкції

Россия должна быть исключена из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных федераций до окончания войны в Украине и компенсации ущерба нашей стране. После того как мир увидел зверства россиян в Буче, стало ясно, что преступникам и убийцам нет места в спорте.

Такое мнение высказал министр спорта Польши Камил Бортничук. Он подчеркнул, что в последние годы Россия скупала места для своих представителей в руководстве разных федераций. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на сайт Polsat Sport.

"Мы выступаем за окончательное исключение россиян – до окончания мирного процесса и возмещения ущерба Украине – из всех спортивных федераций, в том числе из Международного олимпийского комитета. Всем известно, что в последние годы РФ проводила очень агрессивную дипломатическую политику, фактически скупая места в правлениях ключевых спортивных федераций. В мировом спорте нет места преступникам", – сказал Бортничук.

Также читайте: Представители российской политики, бизнеса и пропагандисты попадут под новые санкции ЕС, - Боррель
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Топ комментарии
+17
викинути і не тільки зі спорту, і санкції не знімати, аж допоки ми не відбудуємося.
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05.04.2022 18:05
+14
доки репарації не виплатять а платити прийдеться років так 50
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05.04.2022 18:08
+7
Неправильне твердження.
На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
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05.04.2022 18:18
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викинути і не тільки зі спорту, і санкції не знімати, аж допоки ми не відбудуємося.
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05.04.2022 18:05 Ответить
доки репарації не виплатять а платити прийдеться років так 50
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05.04.2022 18:08 Ответить
Неправильне твердження.
На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
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05.04.2022 18:18 Ответить
то я вже не знаю, що русские мають зробити, щоб Світ на це пішов.
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05.04.2022 18:23 Ответить
Люблю вечірню русофобію. І денну. І ранкову
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05.04.2022 18:05 Ответить
/
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05.04.2022 18:06 Ответить
помножити на нуль.
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05.04.2022 18:07 Ответить
хай кацапи олiмпiаду свою проводять у пiвнiчнiй кореi iм бiльше нiгде не радi

******* кацапiя <<<
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05.04.2022 18:07 Ответить
Посадити в клітку хай там конають.
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05.04.2022 18:13 Ответить
З ООН ЇХ ТРЕБА ВИКИНУТИ
З ООН
З РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ДЕ ВОНИ ГОЛОВУЮТЬ ТА ЛІПЛЯТЬ НА КОЖЕН КРОК НАМ ВЕТО
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05.04.2022 18:15 Ответить
Закінчити війну можна по різному. Можна просто "припинити стрілять" і відпустити ***** "на свободу з чистою совістю", чого як ми бачимо прагнуть *****, лавров та зєлєнський... Але закінчувати війну потрібно правильно. Тобто звільненням всіх окупованих територій, виплатою репарацій, судом над воєнними злочинцями і дії санкцій до повної відбудови всього що кацапи розбомбили та знищили в Україні. Вважаю що війна закінчиться тоді коли цього буде досягнуто.

Кацапів потрібно ізолювати. Їх не має сенсу навязливо переконувати зовні. Не вірять... Вони мають самі бути змушені шукати відповідь на просте питання "за що це все нам?". Лише та інформація яку людина здобуває самостійно засвоюється.

Але насправді війна закінчиться лише тоді коли останній кацап зрозуміє і усвідомить що він став фашистом і того як це з ним сталося, прохрипить в соплях і сєзах "нікода больше" і засучивши рукава почне працювати а не "за край світу заглядати чи нема країни щоб загарбать і з собою взять у домовину"...
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05.04.2022 18:30 Ответить
Клоун пропутинский!Не до окончания войны,а НАВСЕГДА !
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05.04.2022 18:41 Ответить
Викинути не тільки до кінця війни, а назавжди зі всіх міжнародних організацій
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05.04.2022 18:49 Ответить
не до конца войны, а до окончания выплаты всех репараций и контрибуций +50 лет... кацапстан должен перестать существовать...
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05.04.2022 19:22 Ответить
Жартуєте? Та фіфа-уєфа без кацапських грошей-хабарів вимре. Збожеволіє.
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05.04.2022 20:25 Ответить
 
 