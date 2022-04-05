НАТО предоставит Украине оружие: наступление войск РФ на Донбассе может произойти через несколько недель, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, которое ожидается через несколько недель.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, что позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.
Решение о предоставлении оружия для защиты Столтенберг объяснил данными разведки и наблюдения, подтверждающими, что российские войска проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение своих подразделений и техники ресурсами для нового масштабного наступления на Донбассе, которое может состояться уже через несколько недель.
"Мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и поставки и переключения их фокуса на восток. В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.
По словам генсека, системы вооружения, которые НАТО и страны-союзницы уже предоставили Украине, доказали свою эффективность на вооружении украинской армии.
Он подчеркнул, что такого по жестокости масштаба войны Европа не видела со времен Второй мировой войны.
"То, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это очень серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - отметил Столтенберг.
Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.
Пожалуйста, подождите...
Будут только ядерным оружием лякать
наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів...
Вообще-то наступ уже идет. Уже за Барвенково бои идут.. А от Барвенково До Донецка всего 100 км... Пускай НАТО карту посмотрит.. Через 2 недели все уже будет закончено.
От було б добре
Тим часом треба їх вибивати, поки вони недоукомплектовані. Треба перебити русні підтримку з Криму в районі в районі Бердянська. Тоді можна буде зайти в тил оточенню Маріуполя.
Це врятує нас самих від оточення в районі Слов'янська-Краматорська
Сраное фсб рфии - идинахуй.
путин-*****.
Чому ми досі не в НАТО? Або Історія загравання Зеленського з путіним. Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на шашлики!
ДУМАЙ-ТЕ