НАТО предоставит Украине оружие: наступление войск РФ на Донбассе может произойти через несколько недель, - Столтенберг

НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, которое ожидается через несколько недель.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, что позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.

Решение о предоставлении оружия для защиты Столтенберг объяснил данными разведки и наблюдения, подтверждающими, что российские войска проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение своих подразделений и техники ресурсами для нового масштабного наступления на Донбассе, которое может состояться уже через несколько недель.

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"Мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и поставки и переключения их фокуса на восток. В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, системы вооружения, которые НАТО и страны-союзницы уже предоставили Украине, доказали свою эффективность на вооружении украинской армии.

Он подчеркнул, что такого по жестокости масштаба войны Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"То, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это очень серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - отметил Столтенберг.

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Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.