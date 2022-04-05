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НАТО предоставит Украине оружие: наступление войск РФ на Донбассе может произойти через несколько недель, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,столтенберг

НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, которое ожидается через несколько недель.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, что позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.

Решение о предоставлении оружия для защиты Столтенберг объяснил данными разведки и наблюдения, подтверждающими, что российские войска проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение своих подразделений и техники ресурсами для нового масштабного наступления на Донбассе, которое может состояться уже через несколько недель.

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"Мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и поставки и переключения их фокуса на восток. В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, системы вооружения, которые НАТО и страны-союзницы уже предоставили Украине, доказали свою эффективность на вооружении украинской армии.

Он подчеркнул, что такого по жестокости масштаба войны Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"То, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это очень серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - отметил Столтенберг.

Также читайте: Столтенберг о зверствах войск РФ в Буче: Есть доказательства, что эти убийства произошли в период оккупации

Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.
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Топ комментарии
+94
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05.04.2022 18:19
+70
Дайте нам наступательное вооружение. Самое современное и, как можно быстрее.
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05.04.2022 18:11
+68
Дадуть. І вже дають. Вам ще не доповіли? І правильно!
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05.04.2022 18:14
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Но Барвинкове сегодня кацапы вроде взяли. Надеюсь что не на долго.
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05.04.2022 20:22 Ответить
Когда ВСУ выбьют этих уродов из захваченных в этом году областей Им уже некем будет оборонять захваченный Крым ! б
Будут только ядерным оружием лякать
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05.04.2022 19:01 Ответить
Якщо наступ РФ аж за кілька тижнів - краще б до того витиснути агресора як можна далі з нашої землі: чим скоріше буде в нас наступальна зброя - тим менш буде втрат.
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05.04.2022 19:07 Ответить
...
наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів...
Вообще-то наступ уже идет. Уже за Барвенково бои идут.. А от Барвенково До Донецка всего 100 км... Пускай НАТО карту посмотрит.. Через 2 недели все уже будет закончено.
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05.04.2022 19:21 Ответить
Говорят что сегодня мы купили один вертолёт Ка-52 с полным боекомплектом да ещё и с большой скидкой, всего за 500 к баксов
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05.04.2022 19:26 Ответить
говорят да. сказывают, его долго искали....
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05.04.2022 19:33 Ответить
Да правда, только вертушка Ми-8 оказалась, но тоже ничего. Тимурка пацанам расскажет, может ещё технику продадут.
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05.04.2022 21:18 Ответить
Маю мрію прокинутись, а з усіх шпарин будуть казати : Всі країни, які мають кордон з роSSією, оголосили їй ноту з претензією на территорію і почали спецоперацію по поверненню своїх земель. А китайці вже коло Урала.
От було б добре
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05.04.2022 19:33 Ответить
Для чого чекати ті тижні?
Тим часом треба їх вибивати, поки вони недоукомплектовані. Треба перебити русні підтримку з Криму в районі в районі Бердянська. Тоді можна буде зайти в тил оточенню Маріуполя.
Це врятує нас самих від оточення в районі Слов'янська-Краматорська
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05.04.2022 20:29 Ответить
А ти думаєш що не вбивають хлопці? Реально ? Школяр чи дорослий дурень?
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05.04.2022 23:01 Ответить
Некоторые тут плачут: "Нас НАТО не хочет принимать! " Подумаешь. Не принимают в члены - будем партнёрами, уж от партнёрства с нами НАТО не откажется. ЗСУ доказали, что являются не хуже войск НАТО. И самое главное, что не останавливаются, не смотря на все высеры ЗЕшоблы и дают нам оружие
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05.04.2022 20:30 Ответить
Нам треба ядерна зброя від НАТО. Ми її можемо застосувати лише у випадку ядерної атаки з боку росіян. Якщо вони атакують мт їх теж знищемо. Можливо ми Українці і загинемо, але ми знищемо найбільше зло у вигляді росії.... І тоді весь світ буде врятований від російських садистів і збоченців.
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05.04.2022 20:57 Ответить
Ага, з нашим рівнем корупціі та русні у керівництві...
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06.04.2022 03:14 Ответить
Казав пан кожух дам, та й слово його тепле.
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05.04.2022 21:14 Ответить
путин-***** сьін сатаньі.
Сраное фсб рфии - идинахуй.
путин-*****.
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05.04.2022 23:02 Ответить
Вадим Гладчук:
Чому ми досі не в НАТО? Або Історія загравання Зеленського з путіним. Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на шашлики!
ДУМАЙ-ТЕ
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05.04.2022 22:31 Ответить
Ну от, готовий список питань, на які ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ дати відповідь ваван. Для початку...і без конспекту...без зовнішніх модераторів(що вони є і хто, напевно догадується кожен тверезодумаючий). А тоді подивимось-а чи є у нас през?
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06.04.2022 06:55 Ответить
Невже дадуть тактичні шкарпетки? По їхній дегенератській класифікації це - теж зброя
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06.04.2022 00:32 Ответить
это надо было делать давно.а то бздели да и бздите кацапов.а этих ушлепков ******* надо а не бздеть.смерть кацапам.
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06.04.2022 06:58 Ответить
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