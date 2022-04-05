Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне российским военнослужащим слили информацию о местных активистах, а также об украинских защитниках, которые были на Донбассе.
Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех находившихся в городе активистов. У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до клички любой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", – сказал городской голова.
По его словам, сейчас более ста человек похищены: "Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" в отношении АТОшников. Они знают обо всех от начала до конца. Поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть, можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Более ста человек сейчас похищены. Среди них – активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Кое-кого выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают. Не знаю, где именно".
"Людей избивают, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорится, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Он предположил, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", - отмечает Колыхаев.
Пожалуйста, подождите...
Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
Ці їбані боти не можуть пройти повз таких коментарів. Їхня задача - посіяти серед українців зневіру у скоре визволення окупованих міст і наших громадян; посіяти думку, що наша армія безсила, виснажена і немічна. Мовляв, окупували і окупували - що поробиш. Не на часі, потім якось звільнемо, згодом.
Хто мав цю інформацію, реєстрував, оформляв і таке інше, той її здав…
Коло організацій та серверів від Федоріва до мвс та міюсту на місцях…
Все можливо визначити…
Смерть московитам та їх прихвостням в Україні!,
Не то, что слили. И не то, кто слил - понятно что кто-то из наших "доблестных органов"
Главное: Это сам факт существования подобной БАЗЫ НА АКТИВИСТОВ.
Т.е. спецсужбы (а я на 100% уверен, что это СБУ) вместо поиска и поимки русских шпионов, которыми как "неожиданно" оказалось наводнена Украина, вместо БЕЗОПАСНОСТИ Украины занимались ... составлением базы и досье на активистов!!!
Нет претензий к Баканову? "После войны"? А, господин президент?
Джерело:
Маріупольська міська рада
а что на самом деле происходит я думаю он догадывается
так же могут показательно где то в подвалах расстреливать людей
и это делает фсбешные мрази
пока гур приводит данные про войсковые части которые были в ирпене буче и других
то народу кажется что это все делали солдаты этих частей
но ведь фсбешники и разные наемники нигде не числятся
они тоже там были я уверен
и про чекистов никто не будет говорить про их преступления?
Питання зовсім не в тому, що злили (беручи до уваги ватність регіону та кількість кегебешних запроданців), а в тому, що така база проукраїнських активістів існувала, отже її хтось збирав.
Для чого українській владі збирати такі дані?
Например, через какие-либо "волантерские" программы ,например "скидки для участников АТО" куда требовали подать данные подтверждающие участие в АТО ... И эти данные легко могли быть накоплены , обработаны и переданы кацапам...
Ну и само собой, сливать могли и из органов власти...
Потом данные обобшались кацапами...