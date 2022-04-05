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Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігор,колихаєв

В Херсоне российским военнослужащим слили информацию о местных активистах, а также об украинских защитниках, которые были на Донбассе.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех находившихся в городе активистов. У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до клички любой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", – сказал городской голова.

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По его словам, сейчас более ста человек похищены: "Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" в отношении АТОшников. Они знают обо всех от начала до конца. Поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть, можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Более ста человек сейчас похищены. Среди них – активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Кое-кого выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают. Не знаю, где именно".

"Людей избивают, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорится, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Он предположил, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", - отмечает Колыхаев.
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Топ комментарии
+39
Всі гниди та зрадники в Україні мають бути якомога швидше виявлені та знищені...
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05.04.2022 18:23
+37
" І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. "

Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
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05.04.2022 18:26
+23
Я казав що менти і держслужбовці зіллють базу даних власників зброї і атовців ще до початку вторгнення
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05.04.2022 18:27
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Всі гниди та зрадники в Україні мають бути якомога швидше виявлені та знищені...
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05.04.2022 18:23 Ответить
ОПа
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05.04.2022 19:09 Ответить
" І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. "

Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
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05.04.2022 18:26 Ответить
Влада щось робить тільки після суспільного резонансу
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05.04.2022 18:29 Ответить
Достатньо пригадати їхні дії в 2014 у Луганську та Донецьку.
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05.04.2022 18:42 Ответить
Баканов?
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05.04.2022 19:15 Ответить
а вам не здається дивним той факт що контроль над дніпровським каналом та майже всією областю рашистами без усіляких проблем було здійснено в перші ж дні війни?невже ви думаєте контроль над кангалом путін повернне Україні?
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05.04.2022 18:26 Ответить
Я казав що менти і держслужбовці зіллють базу даних власників зброї і атовців ще до початку вторгнення
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05.04.2022 18:27 Ответить
Так, всі потрібні їм списки орки мали до вторгнення. А дехто Портнов ще раніше закликав своїх прихильників створювати такі списки на знищення патріотів.
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05.04.2022 18:43 Ответить
І по інших областях України такі списки в орків вже є. Патріоти мають це знати і бути готовими до захисту свого життя і життя своїх близьких.
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05.04.2022 18:47 Ответить
мусора скрізь однакові!!!! і в київській обалсті і в черніговській вони всім складом перейдуть на сторону окупанта і будуть водити фсб по хатах АТОвців
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05.04.2022 18:45 Ответить
не тринди. Ніхто нікуди не перейшов
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05.04.2022 19:48 Ответить
За силовиків в ОПі Зеленського відповідає довірена особа Єрмака, спікер антимайдану олег татаров.
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05.04.2022 18:36 Ответить
Потрібна "шальная пуля"....Прилітає нізвідки і летить в нікуди......
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05.04.2022 18:44 Ответить
Трофейный российский Тигр-М на службе у ВСУ
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05.04.2022 18:45 Ответить
Навіть не треба нікого називати....вони і зараз в оточенні зєлєнскава....і ще не одного зіллють і продадуть !
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05.04.2022 18:45 Ответить
Херсон треба повернути. Ми не можемо кинути наших людей.
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05.04.2022 18:46 Ответить
Зараз набіжать підари і почнуть кидатись завченими фразами: "А ти уже єдіш освобождать Хєрсон с автоматом? Ілі ти только с дівана смєлий? Тєбя уже ждут в воєнкоматє!"
Ці їбані боти не можуть пройти повз таких коментарів. Їхня задача - посіяти серед українців зневіру у скоре визволення окупованих міст і наших громадян; посіяти думку, що наша армія безсила, виснажена і немічна. Мовляв, окупували і окупували - що поробиш. Не на часі, потім якось звільнемо, згодом.
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05.04.2022 19:19 Ответить
Так і про вагнерівців злили злочинцям …
Хто мав цю інформацію, реєстрував, оформляв і таке інше, той її здав…
Коло організацій та серверів від Федоріва до мвс та міюсту на місцях…
Все можливо визначити…
Смерть московитам та їх прихвостням в Україні!,
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05.04.2022 18:46 Ответить
Знаете что в этом сообщении главное?
Не то, что слили. И не то, кто слил - понятно что кто-то из наших "доблестных органов"
Главное: Это сам факт существования подобной БАЗЫ НА АКТИВИСТОВ.
Т.е. спецсужбы (а я на 100% уверен, что это СБУ) вместо поиска и поимки русских шпионов, которыми как "неожиданно" оказалось наводнена Украина, вместо БЕЗОПАСНОСТИ Украины занимались ... составлением базы и досье на активистов!!!
Нет претензий к Баканову? "После войны"? А, господин президент?
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05.04.2022 18:50 Ответить
.
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05.04.2022 18:58 Ответить
Херсон заняли 1 марта, за 5 дней можно было их призвать в ЗСУ или просто предложить выехать. Да и сами они должны были понимать, что оставаться нельзя.
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05.04.2022 19:04 Ответить
Зброю невидавали
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05.04.2022 19:06 Ответить
Знов ОПа
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05.04.2022 19:05 Ответить
фамилии имена предателей нужно публиковать в общий доступ.
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05.04.2022 19:10 Ответить
Навіщо? Щоб потікали? Зараз воєнний час, а що треба робити зі зрадниками в воєнний час думаю всім зрозуміло
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05.04.2022 19:46 Ответить
Яка ж це місцева гнида злила інфу окупанту? В будь-якому випадку йому шибениця!
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05.04.2022 19:17 Ответить
У нас в Херсоне говорят это чз военкомат... Начальство смылось при наступлении а дела и списки тёр обороны оставило.
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06.04.2022 00:00 Ответить
У Маріупольській міській раді повідомили, що отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у місті.

Джерело:
Маріупольська міська рада
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05.04.2022 19:25 Ответить
чудово ще пан президент дав наказ розминувати прохид з крима . а коло нього сидить ворожий агэнт ермак и ще купа лайна
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05.04.2022 19:28 Ответить
Чого вони чекали,чи сокир та ножів бракувало?
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05.04.2022 19:38 Ответить
Багато ти з сокирами повоюєш.. зброю потрібно було видавати людям
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05.04.2022 19:47 Ответить
одразу кілька питань. Чому керівництво закликало приїздити вояків зза кордону, коли наші з досвідом сиділи поки їх окупували і тепер беззбройних будуть різати? З 15 березня ніби друга хвиля мобілізації. Зараз ситуація така що жінок і дітей треба по максимуму вивозити на захід, чоловіків в армію. Старих вони здебільшого не чіпають.
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05.04.2022 19:44 Ответить
Зарубав кацапа,забрав його зброю.
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05.04.2022 20:58 Ответить
это он пока говорит что просто пугают
а что на самом деле происходит я думаю он догадывается

так же могут показательно где то в подвалах расстреливать людей
и это делает фсбешные мрази
пока гур приводит данные про войсковые части которые были в ирпене буче и других
то народу кажется что это все делали солдаты этих частей
но ведь фсбешники и разные наемники нигде не числятся
они тоже там были я уверен

и про чекистов никто не будет говорить про их преступления?
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05.04.2022 21:16 Ответить
злили базу даних на всіх активістів, які знаходилися в місті

Питання зовсім не в тому, що злили (беручи до уваги ватність регіону та кількість кегебешних запроданців), а в тому, що така база проукраїнських активістів існувала, отже її хтось збирав.
Для чого українській владі збирати такі дані?
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06.04.2022 10:21 Ответить
значит в спецслужбах кроты 100%.
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07.04.2022 01:36 Ответить
Слив и сбор информации 1000% шел паралельно по разным каналам... В том числе по подставным фирмам и организацииям...
Например, через какие-либо "волантерские" программы ,например "скидки для участников АТО" куда требовали подать данные подтверждающие участие в АТО ... И эти данные легко могли быть накоплены , обработаны и переданы кацапам...
Ну и само собой, сливать могли и из органов власти...

Потом данные обобшались кацапами...
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08.04.2022 23:41 Ответить
 
 