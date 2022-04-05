Руководство РФ считает себя колонизаторами. Они хотят превратить украинцев в молчаливых рабов, - Зеленский

Руководство РФ считает себя колонизаторами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Для чего Россия пришла в Украину: Руководство РФ считает себя колонизаторами, как в старину. Им нужно наше богатство и наши люди, они уже депортировали на свою территорию десятки тысяч наших граждан, РФ похитила тысячи детей и продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев на молчаливых рабов. Российские военные откровенно, открыто грабят наши города и села. Это мародерство наивысшего масштаба! Они воруют все, от продовольствия до золотых серьг, которые просто вырывают с кровью", - отметил глава государства.

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