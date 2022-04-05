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Руководство РФ считает себя колонизаторами. Они хотят превратить украинцев в молчаливых рабов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководство РФ считает себя колонизаторами.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Для чего Россия пришла в Украину: Руководство РФ считает себя колонизаторами, как в старину. Им нужно наше богатство и наши люди, они уже депортировали на свою территорию десятки тысяч наших граждан, РФ похитила тысячи детей и продолжает это делать. Россия хочет превратить украинцев на молчаливых рабов. Российские военные откровенно, открыто грабят наши города и села. Это мародерство наивысшего масштаба! Они воруют все, от продовольствия до золотых серьг, которые просто вырывают с кровью", - отметил глава государства.
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Причому приймає і виконує зі всіх сторін та одночасно.
14:53
«Правительство Швеции приняло решение о высылке сотрудников посольства России». Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Она отметила, что речь идет о трех дипломатах, которые ведут незаконную разведывательную деятельность в стране.
«Высылка дипломатов - дело непростое. Мы должны постоянно соизмерять собственные интересы с тем, что мы считаем необходимым депортировать, но мы не исключаем возможности, что их может быть больше», - заявила Линде.
По словам Линде, причина, по которой правительство не высылает больше людей, заключается в том, что ему необходимо оценить интересы Швеции.
17:17
Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает генкосульство России в Нарве. Латвия решила выслать 13 российских дипломатов и закрыть два генкосульства России - в Лиепае и Даугавпилсе, передает РБК.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!