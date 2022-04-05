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Мы не должны допустить, чтобы война в Украине длилась так долго, как осада Сараево, - премьер Чехии Фиала

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сравнил осаду Мариуполя Донецкой области с осадой Сараево в 90-х гг. и призвал не допустить, чтобы война в Украине продолжалась так же долго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере во вторник.

"Осада Сараево началась 30 лет назад. Она длилась почти четыре года и унесла жизни более 11 тысяч человек. Такие ужасы войны происходят прямо сейчас к востоку от нас. В Мариуполе и других городах брутальное российское вторжение оставило в заключении тысячи мирных жителей, много кто из них погиб. Мы не должны допустить, чтобы война в Украине длилась так долго, как в случае с Сараево", - написал Фиала в твиттере во вторник.

По его словам, руководство РФ, в частности, президент Владимир Путин, должны быть наказаны за военные преступления. "Мы должны сделать все возможное, чтобы Владимир Путин и все виновные в военных преступлениях понесли ответственность за свои действия", - подчеркнул Фиал.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Золотые слова.
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05.04.2022 18:28
+9
Проблема в тому що винні всі без винятку руzкіє. І за місяць чи два "метастази фашизму" в їх мізках не розсмокчуться. "Втратотерапія" має бути довгою і болісною. І лише тоді можливе зцілення...
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05.04.2022 18:33
+7
8 років вже, яке там Сараєво, він не в курсі
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05.04.2022 18:34
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Золотые слова.
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05.04.2022 18:28 Ответить
Проблема в тому що винні всі без винятку руzкіє. І за місяць чи два "метастази фашизму" в їх мізках не розсмокчуться. "Втратотерапія" має бути довгою і болісною. І лише тоді можливе зцілення...
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05.04.2022 18:33 Ответить
Тут мова не йде про терапію московитів. Хай собі живуть як знають. Мова про припинення війни та перемогу України.
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05.04.2022 18:45 Ответить
Мова йде не про "перемогу України", а про перемогу справедливості в світовому масштабі.
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05.04.2022 18:59 Ответить
8 років вже, яке там Сараєво, він не в курсі
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05.04.2022 18:34 Ответить
блаблабла.. принимайте в ЕС и война закончится. пиз*деть не мешки ворочать
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05.04.2022 18:34 Ответить
Блокады не будет Украинская Армия выпистует касапских питаров туда откуда они приползли.
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05.04.2022 18:35 Ответить
Дуже цікава облога. 13 тис. війська сербів змогло обложити 70 тис. війська босняків.
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05.04.2022 18:36 Ответить
Армия СФРЮ бьіла , фактически , сербская - офицерский корпус , тяжельіе вооружения бьіли у них . Аналогичная картина бьіла и в азербайджанско-армянском конфликте , в Приднестровье и в Грузии . Советские , т.е. российские воинские части играли там доминирующую роль .
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05.04.2022 18:45 Ответить
Мені здається, що війна в Україні триватиме набагато довше. Як в Афганістані, де де кілька поколінь виросли у війнах за свою свободу. Треба сприйняти таку реальність. Можливо будуть якісь перемир'я, але вони лише затягнуть конфлікт. Доки не буде знищена Росія, у нас не буде миру. А поки ми не помстимось, не буде миру у нас в душі. Але це скоріше завдання для наших синів і онуків.
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05.04.2022 18:37 Ответить
Економічно рашка загнеться значно раніше, ніж совок. Давайте сподіватися на краще!
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05.04.2022 20:40 Ответить
Однако ряд государств как раз этим и занимаются. Ладно фашистская Мадьярщина с ******** во главе, понятно с Белорусским АО. Но Германия, Франция. То вооружения не допросишься, то продолжают сотрудничать с рашистким режимом
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05.04.2022 18:51 Ответить
слава Богу есть трезвые головы в Европе... а то в Украине то гнусавят, то ыхспырдуют типа люси проститута...
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05.04.2022 19:14 Ответить
 
 