Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине

Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России требуют удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и о зверствах российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Википедия сообщила о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов через российский закон о "фейках":

1. "Битва за Киев (2022)";

2. "Военные преступления в период вторжения России в Украину";

3. "Обстрел больницы в Мариуполе";

4. "Разрушение Мариупольского театра (2022)";

5. "Резня в Буче".

"Требуют удалить информацию, но какую - не сообщают", - отметили в сообществе.

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Напоминается, что Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сайт на территории РФ за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.

Россиянам не нужно знать правду – считают в Роскомнадзоре.

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