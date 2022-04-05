Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России требуют удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и о зверствах российских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Википедия сообщила о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов через российский закон о "фейках":
1. "Битва за Киев (2022)";
2. "Военные преступления в период вторжения России в Украину";
3. "Обстрел больницы в Мариуполе";
4. "Разрушение Мариупольского театра (2022)";
5. "Резня в Буче".
"Требуют удалить информацию, но какую - не сообщают", - отметили в сообществе.
Напоминается, что Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сайт на территории РФ за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.
Россиянам не нужно знать правду – считают в Роскомнадзоре.
Напомним, Википедия – это общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которую может редактировать каждый. Перед публикацией каждая статья в энциклопедии проверяется независимыми экспертами сообщества, которым занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа".
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Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову,безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор -НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа ( чистилище) и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению-съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR подтверждают моё мнение.
Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи -ложь,фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.
Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.
но невзоров как личность очень мутный тип
он был доверенным лицом путина долгое время
плюс он был другом криминального авторитета питерского кумарина
(банды криминальные были на крючке у фсбешников
каких то бандюг даже убивали отравлением полонием и прочими смертельными веществами)
то что он сейчас говорит такие вещи не значит что он "свой"
плюс он же сам напомнил про свой пропагандийский фильм "чистилище"
где сняль дичайшую ложь на чеченскую войну и на чеченцев
даже если это какой то атм режжисерский прием
народ то фильм воспринимал просто, показывают зверства, значит так и было
(зверства военных российских разумеется там никто бы не снял)
Перехват переговоров: Один из пилотов группы вертолётов ВКС России сбежал и улетел в сторону Украины
закачайте у вікіпедію
строчат на сайтах типа overlockers ru
все кто что то высказывает другое, обвиняют что они "хахлы"
хотя я на том сайте сидел с 2007го года
а эта дичь с ложью массово началась где то несколько месяцев назад
что указывает что они готовились по всем фронтам
(лживые тезисы как всегда в наборе
"8 лет бомбят данбаз"
"нацисты", "азов"...
это до 24го фервался
сейчас смакуют разрушения после ракетных атак по различным объектам )
надеюсь в свете полного закрытия информпросттранства сайт нахрен закроют
или хотя бы запретят "блогерам" новости писать, потому что новости самой редакции
никогда с подобной дичью не выходили
все по тематике сайта про компьютерное железо и с ним связанное