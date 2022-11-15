В Лондоне продали картину Бэнкси за более чем $100 000. Средства пойдут на "Охматдет", - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Лондоне состоялся благотворительный аукцион в поддержку детской больницы НДСБ Охматдет, где была выставлена уникальная антивоенная картина Бэнкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сумма от продажи картины анонимного английского художника Бэнкси на аукционе составила более $106 тыс. Напомним, что средства по продаже картины будут переданы украинской детской больнице"Охматдет". Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии", - говорится в сообщении .
Напомним, что торги начинались с 20 000 фунтов стерлингов.
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Хоча зараз не до жартів. Але хто на що учився....
Теж мабуть всі виручені кошти на благочинність підуть.