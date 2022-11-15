В Лондоне продали картину Бэнкси за более чем $100 000. Средства пойдут на "Охматдет", - Минздрав

В Лондоне состоялся благотворительный аукцион в поддержку детской больницы НДСБ Охматдет, где была выставлена уникальная антивоенная картина Бэнкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма от продажи картины анонимного английского художника Бэнкси на аукционе составила более $106 тыс. Напомним, что средства по продаже картины будут переданы украинской детской больнице"Охматдет". Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии", - говорится в сообщении .

Напомним, что торги начинались с 20 000 фунтов стерлингов.

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