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аукцион (186) искусство (250) Лондон (348) Минздрав (4826) ОХМАТДЕТ (146) Бэнкси (4)

В Лондоне продали картину Бэнкси за более чем $100 000. Средства пойдут на "Охматдет", - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бенксі

В Лондоне состоялся благотворительный аукцион в поддержку детской больницы НДСБ Охматдет, где была выставлена уникальная антивоенная картина Бэнкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма от продажи картины анонимного английского художника Бэнкси на аукционе составила более $106 тыс. Напомним, что средства по продаже картины будут переданы украинской детской больнице"Охматдет". Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии", - говорится в сообщении .

Напомним, что торги начинались с 20 000 фунтов стерлингов.

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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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05.04.2022 19:00 Ответить
Десь у Польщі 95 квартал гастролює з дивними жартами.
Хоча зараз не до жартів. Але хто на що учився....
Теж мабуть всі виручені кошти на благочинність підуть.
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05.04.2022 19:01 Ответить
Навіть війна не може побороти зебілний комплекс неповноцінності.
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05.04.2022 19:02 Ответить
https://t.me/Sharpreview/12270
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05.04.2022 19:01 Ответить
Запись, от которой стынет кровь в жилах. На глазах детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали, и говорили, чтобы они уважали в будущем россиян.
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05.04.2022 19:02 Ответить
 
 