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война (47303) Зеленский (16627) ООН (3936) трибунал (247) военные преступления (1163)

Зеленский требует трибунала для виновных в военных преступлениях в Украине и призывает ООН реформировать глобальную систему безопасности или самораспуститься

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Теперь необходимо трансформировать всю систему глобальной безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно немедленно привлекать к ответственности российских военных и тех, кто отдал им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдавал такие приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам из России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека как Риббентроп и хочу напомнить архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Айхмана. Никто из виновных не скроется", - заметил глава государства.

"Сегодня самое время трансформировать систему, режимом которой является Организация Объединенных наций. Мы призываем созвать глобальную конференцию, мы просим сделать это уже в мирном Киеве для того, чтобы определиться, как будем реформировать глобальную систему безопасности, как реально гарантировать нерушимость границ, как будем утверждать верховенство международного права", – добавил он.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье, но и в темные времена. Сейчас мы нуждаемся в решениях от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы восстановить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. Или если ваш формат безальтернативный и выхода просто нет - так дальше только самороспуск", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру, - Зеленский

Он выразил убеждение, что ООН может обойтись без третьего варианта.

"Мир нужен Украине, мир нужен Европе, мир нужен миру!", - добавил он.
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Топ комментарии
+18
Чекайте. Зеленський збирається домовлятись з Хутіном .
Сам його на трибунал приведете чи як ?
Щось я не розумію...
З папірця Зеленський читає одне, а самостійно він говорить інші тези, суперечливі своїм виступам.
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05.04.2022 19:05
+10
Вова , ты завтра подпишешь мирный договорняк , подкинешь воду в Крым , территорий разных . Какой суд , трибунал , компенсации ? Бредишь ?
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05.04.2022 19:10
+8
Это все, самораспуститься? Или еще что-то сделать, пока беня спит? Трибунал в той или иной форме будет и это правильно. А вот про безопасность Украины обязан был думать ты и только ты, а не Красный Крест. У Креста своих забот хватает.
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05.04.2022 19:09
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Ага,зараз вони покинуть кормушку,зтурбуються,ще пару раз і на кіпр відпочивати
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05.04.2022 19:04 Ответить
Не треба критикувати українську владу під час війни.
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05.04.2022 19:29 Ответить
Я про оон взагалі то
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05.04.2022 20:14 Ответить
И кто это у нас такой тут ручкой трясёт и требует, и ПРИДУМАЛИ НОВУЮ МИРОВУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ. да это никак реинкарнация Маннергейма
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05.04.2022 19:04 Ответить
Не просто самораспуститься , а убиться лысой головой небензи об стену
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05.04.2022 19:05 Ответить
Чекайте. Зеленський збирається домовлятись з Хутіном .
Сам його на трибунал приведете чи як ?
Щось я не розумію...
З папірця Зеленський читає одне, а самостійно він говорить інші тези, суперечливі своїм виступам.
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05.04.2022 19:05 Ответить
Это все, самораспуститься? Или еще что-то сделать, пока беня спит? Трибунал в той или иной форме будет и это правильно. А вот про безопасность Украины обязан был думать ты и только ты, а не Красный Крест. У Креста своих забот хватает.
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05.04.2022 19:09 Ответить
Вова , ты завтра подпишешь мирный договорняк , подкинешь воду в Крым , территорий разных . Какой суд , трибунал , компенсации ? Бредишь ?
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05.04.2022 19:10 Ответить
Если не удастся отстранить мордор от блокировки, тогда самороспуск и организовать по-новому, без блокировки мордором. А полная реформа ООН позже.
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05.04.2022 19:10 Ответить
Он прав, оон самая бездарная орга, после международного красного креста(Украинское молодцы-ставим за них свечки)
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05.04.2022 19:15 Ответить
Я не голосовал за Зеленского. Конечно критиковать его надо и во время войны. Но без идиотского хамства.
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05.04.2022 19:16 Ответить
Та оон давно -помийка , на яку не варта звертати уваги .Там велика група держав , Африки , південної і центральної Америки , Азії - тупо хто їм більше відвалить бабла - тому й голос .Така сама ФІФА , і різні інші міжнародні організації .
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05.04.2022 19:19 Ответить
Вимагалка виросла? Бо тут я бачу ще одного кандидата для трибуналу, вірніше лідера списку, тільки в Україні.
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05.04.2022 19:20 Ответить
Все правильно сказал. Большинство канадцев и амеров говорят что эта шарага не нужна если от нее нет никакой пользы.
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05.04.2022 19:20 Ответить
пора бубе вулык прыдбаты...
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05.04.2022 19:22 Ответить
бжоли вулик з медом захищають, а не роздають наліво та направо по договору
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05.04.2022 19:41 Ответить
то шоб питарив ооновских було куды кыдаты...
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05.04.2022 19:44 Ответить
у вулик кацап не вміститься
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06.04.2022 08:02 Ответить
Там доречі портнов на цьому об'єднаному телемарафоні виліз. Ти теж з цього радіти будеш?
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05.04.2022 19:41 Ответить
Портнов? Виліз представником якої країни?
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05.04.2022 20:49 Ответить
Це ганьба скаржитися на кацапську худобу якимось корумпованим (самими ж кацапами!) організаціям! Відповідь має бути такою ж: вирізати чотириста кацапів у якійсь білгородській області.
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05.04.2022 19:26 Ответить
Для початку слід переглянути легітимність членства РФ в ООН, куди цей нинішній глобально-політичний смітник увійшов свого часу лише як самопроголошена правонаступниця колишніх свовьєтов, а й яка, мачи поки що право вето, нахабно й безглуздо накладає його й далеко неодноразово, гальмуючи обговорювані мирні інаціативи світового співтовариства.
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05.04.2022 19:29 Ответить
Таку кормушку з бюджетом невеликої країни, призвати до саморозпуску!
Бач, чого захотів!
А що будуть робити тисячі дармоїдів, яки там штани та спідниці протирають?!
Лише якщо з десятка три країн вийдуть з цієї ганебної установи, може вона й посиплеться.
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05.04.2022 19:32 Ответить
И какой вердикт? Посмотрим? А нам надо убивать рашистских гадов. А кто-то думал за освоение космоса. Какой первый Закон землян? Человек человеку - волк?
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05.04.2022 19:34 Ответить
Второе умное заявление за сутки. Хай буде. Але, усе одно не вірю, бо шмаркля.
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05.04.2022 19:53 Ответить
если окажется что все зверства напрямую шли по команде из кремля
и выяснится сейчас
и оон выдвинет обвинение в военных преступлениях верхушке рф
(дайте помечтать)
то что будет делать зеленский? вести переговоры в таком случае ведь невозможно
а что это значит?
а значит что ограничатся минмум, требованиями выдать командиров и офицеров, мелких чинов
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05.04.2022 20:52 Ответить
 
 