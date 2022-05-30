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Обломки ракеты оккупантов упали на склад минудобрений на Тернопольщине, произошла утечка химикатов, - глава ОВА Труш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іква

Силы ПВО в Тернопольской области сбили ракету оккупантов, однако ее обломки упали на склад минеральных удобрений, из-за чего произошла утечка минеральных удобрений.

Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 4 апреля, в 23.30 на Тернопольщину снова была совершена воздушная атака. Вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО в Кременецком районе. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. По состоянию на сегодняшнее утро замеры не показали повышение уровня вредных веществ, однако повторные пробы показали превышение уровня аммиака в почве и реке Иква", - говорится в сообщении.

Глава области рекомендует жителям территорий, по руслу реки Иква Кременецкого района, не использовать воду из колодцев для пищевых нужд.

Также запрещается лов рыбы.

В населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода. Автомобили службы ГСЧС довозят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий.

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хімічна зброя не обов"язкова, щоб наробити хімічну атаку в Україні
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05.04.2022 19:24 Ответить
Твоя голова того б і не помітила.
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05.04.2022 21:05 Ответить
А який, вибачте, іпанат кальція додумався побудувати склад ХІМІЧНИХ добрив біля річки?!
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05.04.2022 19:57 Ответить
Перепрошую, то в степу можна собі таке дозволити, щоб не біля річки, а не кременеччині таке є неможливим. Як не річка, то потічок, як не потічок, то сртумочок, так що. Тим більше, на кацапських виродків ніхто ж і не розраховував.
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05.04.2022 21:08 Ответить
 
 