Обломки ракеты оккупантов упали на склад минудобрений на Тернопольщине, произошла утечка химикатов, - глава ОВА Труш

Силы ПВО в Тернопольской области сбили ракету оккупантов, однако ее обломки упали на склад минеральных удобрений, из-за чего произошла утечка минеральных удобрений.

Об этом в Facebook сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера, 4 апреля, в 23.30 на Тернопольщину снова была совершена воздушная атака. Вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО в Кременецком районе. Обломки упали на склад минеральных удобрений и повредили шесть резервуаров. По состоянию на сегодняшнее утро замеры не показали повышение уровня вредных веществ, однако повторные пробы показали превышение уровня аммиака в почве и реке Иква", - говорится в сообщении.

Глава области рекомендует жителям территорий, по руслу реки Иква Кременецкого района, не использовать воду из колодцев для пищевых нужд.

Также запрещается лов рыбы.

В населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода. Автомобили службы ГСЧС довозят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий.

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