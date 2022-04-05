3 916 11
Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине, - премьер Италии Драги
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что "зверства", совершенные в Украине, должны быть наказаны и призвал президента России Путина прекратить "резню мирного населения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.
"За военные преступления должно быть наказание ...Президент Путин, российская власть и ее армия должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - сказал он.
Драги призвал к независимому расследованию смертей в Буче.
Топ комментарии
+6 Поднипровский УКРАИНЕЦ
показать весь комментарий05.04.2022 19:28
+6 Robert Olsen
показать весь комментарий05.04.2022 19:28
+6 bezmegh
показать весь комментарий05.04.2022 19:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вы ломаете все планы зеленского, которому нужно встретиться с преступником во что бы то ни стало