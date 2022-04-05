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Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине, - премьер Италии Драги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что "зверства", совершенные в Украине, должны быть наказаны и призвал президента России Путина прекратить "резню мирного населения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

"За военные преступления должно быть наказание ...Президент Путин, российская власть и ее армия должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - сказал он.

Драги призвал к независимому расследованию смертей в Буче.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Одним словом, это называется - *********...
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05.04.2022 19:28
+6
Що вже почалось "Власть меняется". Перевзуваються на ходу.
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05.04.2022 19:28
+6
Кацапізм найпаскудніша форма нацизму
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05.04.2022 19:30
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Не фуфін а кацапія!!!
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05.04.2022 19:28 Ответить
Одним словом, это называется - *********...
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05.04.2022 19:28 Ответить
Що вже почалось "Власть меняется". Перевзуваються на ходу.
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05.04.2022 19:28 Ответить
Намагаються з'їхати з теми
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05.04.2022 19:31 Ответить
просто люди починають розуміти з ким раніше мали справу
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05.04.2022 19:36 Ответить
Кацапізм найпаскудніша форма нацизму
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05.04.2022 19:30 Ответить
Ну так притягни, чого ж ти,... Містер Очевидність!
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05.04.2022 19:34 Ответить
Тормознутые не хотят удоплять что это не путин, это мокшанская орда = она была такой всегда, их обоссаные поэты это всего-лишь исключение из правил, всего лишь бизнес!
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05.04.2022 19:40 Ответить
Ого... Сложно будет вытянуть бесноватого педофила из-под уральских гор, но все оформить должным образом нужно обязательно. Когда созреют условия, его самого оттуда вынесут. Скорее мертвым, но к тому моменту уже должен быть приговор МКС. Туда же и лошадь с машкой(чтобы не скучали), оленевода, мясника из Мариуполя Мизинцева. И других...
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05.04.2022 19:41 Ответить
Как же так?
Вы ломаете все планы зеленского, которому нужно встретиться с преступником во что бы то ни стало
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05.04.2022 19:50 Ответить
Щось слабувато у Єрмака з гарантами, знайшли якогось макаронника, Так там премєри кожен рік змінюються, попередника впіймали за руку, коли брав бабосики в Роснефті. В рузге при останньому царі був цілий орден вепсів -Союз Михаїла Архангела,займався в основному єврейськими погромами. То крисьониш по аналогії вирішив вчинити погроми в Україні. Однако не зрослось, різношерстна орда впала в розпач. Як казав здивований Кадирка, у них оружие! А залишилась у них великих слів велика сила і більш нічого.
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05.04.2022 20:36 Ответить
 
 