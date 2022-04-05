Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в Украине, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что "зверства", совершенные в Украине, должны быть наказаны и призвал президента России Путина прекратить "резню мирного населения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

"За военные преступления должно быть наказание ...Президент Путин, российская власть и ее армия должны быть привлечены к ответственности за свои действия", - сказал он.

Драги призвал к независимому расследованию смертей в Буче.

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