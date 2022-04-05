Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В горсовете Мариуполя, который пытаются уничтожить российские оккупанты, получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ и назвали имена предателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском горсовете.
"Вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, именно предатели-депутаты из ОП-ЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", - отмечают в горсовете и предоставляют список депутатов:
Иващенко Константин Владимирович
Хаджинов Дмитрий Михайлович
Хармышев Евгений Александрович
Сотникова Наталья Анатольевна
Карпенко Елена Васильевна
В сообщении отмечают, что в настоящее время пособники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
в 2019
ше десь інфу втихаря зливають
Тоже мне, "правдоруб нашёлся. Озвучивать кремлядские нарративы. И совесть, и религия позволяет?
Це що, Єрмаку муляє їх існування? Чи через те, що вони не звеличують величнішого? Чи через те що вони не транслювали інтерв`ю з цією кремлівською консервою? Чи це, класика гібридної війни - вчинити розбрат в суспільстві!?
От почекайте, с*ки, закінчиться війна. Усе вам згадаємо.
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
Маємо СУУУУпер спікера Арестовича (щось схоже на Кашпіровського+Мавроді) який нарощує аудиторію,потім сцятиме в очі,а натовп сприйматиме як "божу росу".
Ну і на підході культ "Зеленої особистості",хоча ця "особистість і зараз лише грає роль президента,реально ж ЗСУ і натівська зброя йому затисли яйця і він не має інших варіантів поведінки. Так що маю сумніви що після війни хтось займеться колаборантами.
Згідно з даними на сайті ЦВК, до Маріупольської міської ради потрапили п'ять партій. 40,74% голосів отримав «Блок Вадима Бойченка», 35,19% - партія «Опозиційна платформа - За життя», 9,26% - «Партія Шарія», по 7,41% - партії «Слуга народу» та «Сила людей», повідомляє «Вчасно"...
А до Верховної Ради маріупольці обрали В.Новінского ( в народі "су#у православную"...)
Так ось, Бойченко ...
На чергових місцевих виборах 2020 року балотується на посаду міського голови Маріуполя від партії "Блок Вадима Бойченка", членом якої є. Також він очолює список кандидатів у депутати Маріупольської міськради від цієї політсили.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний... але "опоблок" набрав всього 3 % голосів...і розвалився...
з однієї сторони був колективний Вятрович, а з іншого боку був колективний Бужанський
Бужанський переміг тоді Вятровича
На Украине опубликованы тайные документы бывшей правящей Партии регионов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к расследованию фактов коррупции в стране в период президентства Виктора Януковича. Основанием для расследования стало заявление экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака. Он передал следователям НАБУ документы из так называемой "черной кассы" Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд ряду бывших и нынешних украинских высокопоставленных чиновников, политиков, судей, общественных деятелей, представителей международных организаций.
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