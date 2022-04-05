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Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

опзж

В горсовете Мариуполя, который пытаются уничтожить российские оккупанты, получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ и назвали имена предателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском горсовете.

"Вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, именно предатели-депутаты из ОП-ЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", - отмечают в горсовете и предоставляют список депутатов:

Иващенко Константин Владимирович
Хаджинов Дмитрий Михайлович
Хармышев Евгений Александрович
Сотникова Наталья Анатольевна
Карпенко Елена Васильевна


В сообщении отмечают, что в настоящее время пособники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ.

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Топ комментарии
+39
Цього лайна ще багато в Україні,нажапь...
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05.04.2022 19:36
+32
Так ведь сами мариупольцы их и выбрали! Появилось сообщение, что спасенная из роддома беременная заявила о своей "аполитичности". А те, кто здравомыслящий, пострадали из-за скудоумных.
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05.04.2022 19:38
+21
Так це на поверхні все лежало, вони й не приховували свої вподобання. Але хто те бачити хотів.
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05.04.2022 19:39
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Цього лайна ще багато в Україні,нажапь...
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05.04.2022 19:36 Ответить
за кого голосовали избиратели Мариуполя ?
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05.04.2022 22:21 Ответить
Так ведь сами мариупольцы их и выбрали! Появилось сообщение, что спасенная из роддома беременная заявила о своей "аполитичности". А те, кто здравомыслящий, пострадали из-за скудоумных.
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05.04.2022 19:38 Ответить
Тільки дурні можуть бути аполітичні.Бо політика зараз в усіх сферах,і в газі і електроенергії в мережі і в їжі на столі і в багатьох інших сферах.Той хто вважає що від нього нічого не залежить це саме то що Росія вбиває нам в голови бо в них стадо і від нього нічого не залежить.
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05.04.2022 19:58 Ответить
так это её в вроде в донецк вывезли...?
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05.04.2022 20:42 Ответить
Її вивезли до Донецька і там вона має бути аполітичною. Вона встигла народити дитину в Маріуполі.
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05.04.2022 22:12 Ответить
вот и ответ...
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05.04.2022 22:14 Ответить
А у той бывшей беременной есть выбор? Ее с ребенком захватили орки.
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05.04.2022 22:25 Ответить
у неё БЫЛ выбор

в 2019
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05.04.2022 23:21 Ответить
А де эти ******??
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05.04.2022 19:38 Ответить
а где те, кто их выбрал ?
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05.04.2022 23:25 Ответить
Так це на поверхні все лежало, вони й не приховували свої вподобання. Але хто те бачити хотів.
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05.04.2022 19:39 Ответить
всіх цих опзжистів викликати на допит,
ше десь інфу втихаря зливають
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05.04.2022 19:41 Ответить
Ну это понятно, а кто их выбирал?
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05.04.2022 19:42 Ответить
А зільоний папугай цього не знав ?
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05.04.2022 19:42 Ответить
а чоколядый не знал ? с медведчуком кто мутил ,зелёный или чоколядый ?
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05.04.2022 19:48 Ответить
Roman Rjevskiy а Медведчук при зельоном или чоколядном сбежал? А Кива, А остальной жопоблок? А с кремлядскими кротами кто три последних года мутил?
Тоже мне, "правдоруб нашёлся. Озвучивать кремлядские нарративы. И совесть, и религия позволяет?
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05.04.2022 20:18 Ответить
Медведчук, как совладелец Г+Г вместе с Коломойским вместо чоколадного продвинули смешного
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05.04.2022 23:27 Ответить
ну не всё так просто. предателями были и есть те,кто этот Путь в Жопу выбрал!
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05.04.2022 19:42 Ответить
Так чому ця рашистська партія досі не заборонена на законодавчому рівні? Чому інша рашистська партія імені пєтушарія досі існує?!!
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05.04.2022 19:43 Ответить
Носилися з мертветчуками, бойками, шуфричами, рабіновичами та їм подібними, як дурень з гівном на голові. А тепер маємо результат.
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05.04.2022 19:43 Ответить
Це називається "за що боролися, на те і напоролися".
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05.04.2022 19:44 Ответить
ну так это было почти очевидно... и что дальше? ловить их надо и на гилляку..., пока там того суда дождешься, они выедут за границу и будут там вонять...
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05.04.2022 19:44 Ответить
А чего их ловить? В Раде так и сидят.
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05.04.2022 19:49 Ответить
У власти есть весь список опзж
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05.04.2022 19:45 Ответить
яке СБУ, просто "народний суд" і табличка на шиї "зрадник"
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05.04.2022 19:46 Ответить
А навіщо знати їхні імена ? Вони давно були всі відомі , працювали легально проти країни . І що , хоть хто небудь був покараний ? В Україні демократія , яка не вміє себе захищати . Тому маємо такі наслідки .
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05.04.2022 19:47 Ответить
Треба законодавчо заборонити проросійські партії в Україні. Рашизм має бути заборонений як нацизм і комунізм.
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05.04.2022 19:48 Ответить
Ну вот ОПЗЖ запретили. И как?
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05.04.2022 19:50 Ответить
Така заборона-до лампочки!Партії регіонів нема,а всі риги сидять в Раді В Запорізькій облраді створена нова фракція під назвою "За Україну!"з депутатів опзж,опоблоку. Другими словами:в цьому борделі переставили ліжка
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05.04.2022 20:18 Ответить
Ну от нахрена оцей наїзд ОПУ на ці три патріотичні канали?
Це що, Єрмаку муляє їх існування? Чи через те, що вони не звеличують величнішого? Чи через те що вони не транслювали інтерв`ю з цією кремлівською консервою? Чи це, класика гібридної війни - вчинити розбрат в суспільстві!?
От почекайте, с*ки, закінчиться війна. Усе вам згадаємо.
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05.04.2022 19:52 Ответить
Комусь не хватило п'яти років, щоб знищити все прокацапське риговське лайно з України
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05.04.2022 19:57 Ответить
А хтось його вибрав в парламент
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05.04.2022 20:08 Ответить
Що робить секта гундяєва РПЦ в Києво-Печерській Лаврі? Я це питання задаю з 2014 року... А вони і зараз тут. І кожен феесбешний піп ретельно фіксує інформацію яку отримує на сповідях для ФСБ...
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05.04.2022 19:58 Ответить
УСІ ГАНДОНИ з ОПЗЖ мають бути НЕГАЙНО ЗААРЕШТОВАНІ разом з тими ПЕРЕДАСТАМИ БОЙКОМ, ШУФРИЧЕМ, НОВІНСЬКИМ, РАБІНОВИЧОМ, ФЕЛЬДМАН, КОРОЛЕВСЬКА, ЛЙОВОЧКІН і ще 36 ублюдків, ВІДДАНІ ПІД СУД, а ЩЕ КРАЩЕ ПІД ВІЙСЬКОВИЙ ТРИБУНАЛ з КОНФІСКАЦІЄЮ УСЬОГО МАЙНА ними "НЕПОСИЛЬНО ЗАРОБЛЕНИМИ" ТА НАГРАБОВАНЕ В УКРАЇНІ за КРЕМЛЯДСЬКІ...$$$$$...!!!
А ЩЕ КРАЩЕ ТА ПРОСТІШЕ, ВІДДАЙТЕ ЇХ ГРОМАДІ УКРАЇНИ НА ЛІНЧ...!!!
ВСЯ МЕРЗОТА ОПЗЖ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА РАЗОМ З НАЩАДКАМИ...!!!
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05.04.2022 20:00 Ответить
Мали бути заарештовані ще 8 років тому.Але ж коли півкраїни тупе і ватне і голосує за гречку,то навіть не сподівайтесь на арешти.До того ж зараз по суті при владі суміш юди і кацапа,ті не арештовують нечисть,вони її збирають до себе.
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05.04.2022 20:13 Ответить
В ОПЖЗ є свої виборці, ця партія **** не виссана.
В країнах Прибалтики таким людям видавали паспорти "неграждан", такі люди не мали права голосу на виборах, а також права займати державні посади!!!
Якщо ці люди залишаться тут з тими самими правами, що й до війни, вони проголосують за схожу ОПЖЗ, з іншою назвою, але тим же змістом.
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05.04.2022 20:06 Ответить
В Одесі вони вийшли з ОПЗЖ і створили нову фракцію "За життя і мир". Ті ж яйця.
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05.04.2022 22:18 Ответить
Яка несподіванка. Але ж нарід наволоч вперто вибирає із року в рік. Головне побільше халявної ковбаси пообіцять і комунізму завтра... Популізм. За тих хто каже, що треба пахать багато років, щоб чогось досягти - якось з меншою охотою голосують...
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05.04.2022 20:07 Ответить
Це ціна того,що в 2014 всіляку прокляту кацапську нечість не захотіли заборонити.Тепер за це люди заплатять кров'ю. До речі за голосовання "па пріколу" та "щоб паржать" теж заплатять кров'ю,карма такого дебілізма не вибачає
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05.04.2022 20:10 Ответить
Думаю, Украине после войны нужно превратиться в жесткую диктатуру наподобие Расеи или автаркию наподобие Казахстана. На время. Чтобы вычистить всю погань и вырезать всю раковую опухоль на своем теле, выявив и наказав всю предательско-коллаборантскую гниль. А потом видно будет.
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05.04.2022 20:15 Ответить
Ні в якому випадку.Ми - европейська країна. наш шлях - европейський. Може складний - але европейський.
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05.04.2022 20:19 Ответить
Згоден, європейська. Але спочатку вирізати...
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05.04.2022 22:41 Ответить
"Потом" просто ніколи не настане. Всі ці диктатури самі не закінчуються. Вони приходять надовго, хоча намагаються - назавжди. Щоб здихатись диктатури, знов треба бути вчинити революцію. Досить нам кровопролить.
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05.04.2022 22:25 Ответить
Це вже втілюється,маємо один спільний олегархічний ТБканал,на якому повно ********* які тягнуть в етери харошіх рускіх.
Маємо СУУУУпер спікера Арестовича (щось схоже на Кашпіровського+Мавроді) який нарощує аудиторію,потім сцятиме в очі,а натовп сприйматиме як "божу росу".
Ну і на підході культ "Зеленої особистості",хоча ця "особистість і зараз лише грає роль президента,реально ж ЗСУ і натівська зброя йому затисли яйця і він не має інших варіантів поведінки. Так що маю сумніви що після війни хтось займеться колаборантами.
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05.04.2022 22:57 Ответить
А хто ж їх там обирав....
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05.04.2022 20:16 Ответить
зрадники україни.котрих заблокували разом з азовом.Азов врятувати ,зрадників - в море
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05.04.2022 21:18 Ответить
Цікава статистика голосування жителів Маріуполя....

Згідно з даними на сайті ЦВК, до Маріупольської міської ради потрапили п'ять партій. 40,74% голосів отримав «Блок Вадима Бойченка», 35,19% - партія «Опозиційна платформа - За життя», 9,26% - «Партія Шарія», по 7,41% - партії «Слуга народу» та «Сила людей», повідомляє «Вчасно"...

А до Верховної Ради маріупольці обрали В.Новінского ( в народі "су#у православную"...)

Так ось, Бойченко ...
На чергових місцевих виборах 2020 року балотується на посаду міського голови Маріуполя від партії "Блок Вадима Бойченка", членом якої є. Також він очолює список кандидатів у депутати Маріупольської міськради від цієї політсили.



У 2019 році балотувався до Верховної Ради від партії "Опозиційний Блок" 5 номером у списку як безпартійний... але "опоблок" набрав всього 3 % голосів...і розвалився...

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05.04.2022 20:34 Ответить
Щось мені підказує,що серед захисників Маріуполя всіми цими засранцями-виборцями "руцького людожерського міра" і не пахне. І "с#ка православна" там теж не спостерігається. І вся ця п#здота чомусь не на парашу, а на територію вільної України і Європи рвонула.З якого це дива?
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05.04.2022 21:37 Ответить
більшість "Азова" голосувала за ЗЕ проти Пороха
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05.04.2022 23:29 Ответить
Пардон,зе і опзж то одне й те саме?
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06.04.2022 05:24 Ответить
у другому турі 2019 не було ніякого ОПЗЖ.

з однієї сторони був колективний Вятрович, а з іншого боку був колективний Бужанський

Бужанський переміг тоді Вятровича
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06.04.2022 10:01 Ответить
А все починалось зі звичайної амбарної книги "ПР". І чому слідство не було доведенно до кінця?

На Украине опубликованы тайные документы бывшей правящей Партии регионов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к расследованию фактов коррупции в стране в период президентства Виктора Януковича. Основанием для расследования стало заявление экс-заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака. Он передал следователям НАБУ документы из так называемой "черной кассы" Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд ряду бывших и нынешних украинских высокопоставленных чиновников, политиков, судей, общественных деятелей, представителей международных организаций.
**
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05.04.2022 22:25 Ответить
А чому "забули" згадати тих ригоналів, які перемітнулися до СН?
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06.04.2022 10:28 Ответить
 
 