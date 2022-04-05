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Украина будет строить такое государство, которое будет способно защитить себя само, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Даже если Украина подпишет самое мощное соглашение о безопасности, Россия может вернуться снова. Поэтому нужно строить такое государство, которое будет способно защитить себя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям украинских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, во время переговорного процесса украинская сторона наряду с так называемой денацификацией отвергла требование России по демилитаризации.

"Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, понимаем, что через два года Россия может вернуться. И если мы с вами принимаем это, то и действуем соответственно", - объяснил он.

Ввиду этого Украина будет строить такое государство, которое будет способно защитить себя само, о чем украинская сторона открыто заявляет на переговорах, подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент выразил убеждение, что Украина не может воевать постоянно, пока другие страны будут развиваться. Поэтому наше государство нуждается в конкретных гарантиях безопасности.

По словам главы государства, все зависит от стран-гарантов, обеспечивающих выполнение тех или иных пунктов.

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Топ комментарии
+31
в нас ще є конституція,а в ній чітко написано НАТО і ЄС!!!!
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05.04.2022 20:11
+30
Для цього потрібно обирати президентом ПАТРІОТА України, а не совкового блазня, котрий не виконував оборонні замовлення і на 50%.
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05.04.2022 20:24
+28
Плохо то, что понадобились тысячи смертей, чтобы ему сделать этот вывод. Раньше все битумом баловались , да ракетные программы урезали, да ПВО не хотели закупать,да видосики про "не надо пугать инвесторов" снимали..
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05.04.2022 20:12
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Та мы поняли уже, что ты в нато не хочешь. Хватит уже талдычить одно и то же.
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05.04.2022 20:35 Ответить
Та й НАТО не дуже хоче. Якщо ти ще не зрозумів.
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06.04.2022 11:08 Ответить
Яким чином все це реалізувати? Відновити ЯО чи роками тримати в бойовій готовності хоча б 700 тис. військ? Скільки коштуватиме країні самостійно розбудувати ПРО, ПВО, оновити військову авіацію??? А що там про флот, які оцінки???
нейтрали йбні
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05.04.2022 20:58 Ответить
Кто мешал строить нашу армию три года назад?
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05.04.2022 21:08 Ответить
То чому ж 3 роки згорталась оборонка і ми зараз не довбемо нептунами кораблі окупантів? Чому скорочувалась армія і т.д.? Щоб зараз розказувати, що ми самі себе захищати будемо. Ми вже це робимо, попри відсутність усього необхідного озброєння, попри відсутність броніків, касок, турникетів і т.д. То чому у момент нападу цього не було? Чому ми канючимо озброєння у заходу і НАТО, які навідміну від декого везуть і везуть допомогу нашим бійцям і майже не питають чого ж так вийшло, хоча їх розвідка точно знає, що у нас відбувалось останні 3 роки...
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05.04.2022 21:20 Ответить
та невже? і трьох років не минуло. Невже колись й до гасла "Армія, Мова, Віра" дотумкає сказати?
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05.04.2022 21:23 Ответить
Господи, його не можливо навчити....воно просто "нєобучаємоє"....
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05.04.2022 21:29 Ответить
-- оно управляемое...
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05.04.2022 21:33 Ответить
Йому арахламідія з падляком та ін. + мединський напишуть найпотужнішу безпекову угоду. Зе з пу підпишуть, і ми будемо з цим жити й квітнути. Неможливо цю маячню коміка слухати й дивитись.
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05.04.2022 21:55 Ответить
Опять дороги начнет строить?Тварь,лечинка Коломойского .
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06.04.2022 01:15 Ответить
Заткнися і зарубай на носі-нам потрібно НАТо і ЄС!!
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06.04.2022 10:10 Ответить
Він тупо хоче відкласти війну на 1-2 місяці.Правда рашка за той час зробить висновки і зміцнить свою армію а ми ....оп ще кілька ярдів на дорогах розпиляє
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06.04.2022 11:04 Ответить
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