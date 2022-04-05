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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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война (47303) Зеленский (16627) Крым (26022) Донбасс (26928)

Отбить полномасштабную войну в ту точку, с которой она началась 24 февраля, - для нас это точно победа, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский будет считать первой победой в этой войне сохранение суверенитета Украины.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – не может быть никаких разговоров о том, что мы дадим возможность называть Крым чьей-то территорией. Это только наша территория, украинская территория. Относительно этого – такое компромиссное решение. И Донбасс для меня - это Украина. И то, что Россия признала ОРДЛО чем-то - мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно", - отметил глава государства.

По словам президента, отведение российских войск к позициям, которые были по состоянию на 23 февраля 2022 года, будет победой.

"Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что можем потерять и что мы сохранили. это точно победа", – сказал Зеленский.

Также читайте: Украина будет строить такое государство, которое будет способно защитить себя само, - Зеленский
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Топ комментарии
+71
Тобто без Донбасу і без Криму. Янєлох, може тобі чиплятися вже пора за рускім корабльом?
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05.04.2022 20:24
+52
А куча людей тогда зачем погибла, чтобы вернуться к ситуации на 23 февраля?...
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05.04.2022 20:26
+46
Треба вбити якогомога більше окупантів, щоб вони не повертались швидко. Бо за два роки знову буде спроба. Взагалі то цю справу треба довірити ЗСУ і Залужному. А потім ми вирішимо що для нас перемога.
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05.04.2022 20:25
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Хочете миру - здавайтеся, і у Вас за 2 години буде мир …

Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір.
/ В.Черчиль/
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05.04.2022 20:49 Ответить
До 24.02.22. А людей повернеш? А зруйновані долі, а міста?
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05.04.2022 20:50 Ответить
Для України і для нас,українців Ні, для,вас, запроданців Так
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05.04.2022 20:51 Ответить
І завважте, жодних розмов від "гідранта" про відновлення територіальної цілісності, про відшкодування й репарації з боку Росії - НІЧОГО.
Тобто, Зе підпише якісь папірці, не варті навіть туалетного паперу - про "гарантії", і з кацапстана знімуть санкції, а Україна залишиться зруйнованою, без НАТО, без територій, з зеленою "Зе-шоблою" біля влади, що буде грабувати країну на "Великому Крадівництві 2.0" - якраз, щоб коли нове російське ху"ло прийде до нас через 2-3-5 років, краще підготовлене - щоби вже без напрягу здати йому нарешті Україну.
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05.04.2022 20:53 Ответить
Це перемога, якщо крім жерт і руйнувань, інших наших втрат (читай - поступок Кремлю) не буде. Тоді так, перемога. Умовна, бо людей не повернеш (по майну легше - збитки з росіян можна стягнути). Але перемога, бо нічим не поступилися.

А якщо за це треба заплатити обмеженням суверенітету (відмова від НАТО, навіть якщо "ми і самі передумали") + питання Криму "не зараз" + питання ОРДіЛО "теж не зараз", тоді це не перемога, а компроміс, ближче до поразки. Бо внаслідок війни ми погіршимо свій статус (права) порівняно із станом "до війни". В чому тоді перемога ?
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05.04.2022 20:54 Ответить
Так это все было и до войны.Крым и ОРДЛО мы не контролировали и 8 лет переговоров не дали ничего,в НАТО тоже нас не брали.
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05.04.2022 21:03 Ответить
Да, но это не было зафиксировано с нашей стороны - что не идём в НАТО, потому что рф нам не разрешает, что Крым 15 лет нет, потому что рф может напасть . . .
Это изменение качества - состояние де-факто станет состоянием де-юре. Принципиальная разница.
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06.04.2022 00:40 Ответить
Нет.Де юре это если бы мы признали Крым росийским.А если мы впишем нейтральность в Конституцию то все-равно это будет фикция до тох пор пока рашка не уберет с Крыма военную базу ЧФ.
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06.04.2022 21:04 Ответить
То т для Зєлєнского це перемога. А для кацапів - перепочинок. А що буде потім - Зєлєнскій сам сказав - два роки - і кацапи знову нападуть. І навіщо тоді всі ці жертви? Щоб що? Щоб було ще більше? Бо кацап вразують помилки. Він точно не стратег. Так, кон'юктурник.
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05.04.2022 20:57 Ответить
Ну хтось ще хоче проголосувати за не-українця? За прокацапленого космополіта "какая разніца" з квартирами в москві, в італії, в Криму? За "свого в доску" прікольного пацанчика з "сосєднєго маіупольского дворіка" який вже кацапи на фуй розбомбили разом з "ізбіратєлями" перетнувши кримський перешийок який цей "гуманіст" і "міротворєц" наказав розмінувати напередодні вторгнення кацапів?
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05.04.2022 20:59 Ответить
Для чого ця істерика? Ви за кого голосували і що ваш кандидат зробив доброго? Всі добре памятають вибори і які кандидати там були прохідні. То у нас був кращий вибір? Це єдиний Президент який не здав нас расєюшкє, не продав і не зрадив, навіть під час війни не продавав цукерок кацапам
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05.04.2022 21:30 Ответить
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05.04.2022 21:40 Ответить
Порохобот?
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05.04.2022 21:55 Ответить
Это правда.Если нагнем рашку откатится на границы до 23.02 и с гарантиями безопасности от США то это будет оптимальный вариант.Но вначале нужно склонить США к такому варианту.
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05.04.2022 20:59 Ответить
Тільки на кордони 1991 року. Інакше безкінечний кошмар.
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05.04.2022 21:12 Ответить
А понял!
В переводе это означает "- Хохлы, вы отбились, несмотря на все наши усилия, для вас и это победа.Вы обламали наши договорняки, но Крым и Донбасс мы с ермаком вам трогать не дадим!Уплочено!"
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05.04.2022 21:00 Ответить
А може 23.02.2022 вони вводили надзвичайний стан щоби Український народ не перешкоджав рашистській "спецоперації"?
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05.04.2022 21:08 Ответить
З ОРДЛО знову будуть стріляти та вбивати військових та мирних, а Крим залишиться плацдармом для окупації півдня.
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05.04.2022 21:10 Ответить
А так як зараз є,то не стріляють там?
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05.04.2022 21:32 Ответить
Це не перемога, це поразка і неприпустимий компроміс. Бо наші зруйновані міста і вбитих, закатованих громадян неможливо повернути, отже неможливо повернути все до 24го. Мільйони трагедій не можуть бути відкинутими. росія мусить покинути усю територію України і фізично розрахуватись за кожну втрату, кожнісіньку за кожне зруйноване життя, а ще повернути в Україну її громадян, відпустити всіх депортованих, ув'язнених українців з моменту нападу у 2014 році....
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05.04.2022 21:11 Ответить
І рашка добровільно на це погодиться і побіжить додому аж бігом... В нас є міжнародні партнери і якщо переговори плануються,значить така стратегія партнерів. Але ніхто нічого не здає і не капітулює, нам дають ще більше зброї і допомоги до самої перемоги України над раісею.
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05.04.2022 21:38 Ответить
Та нікого вже не цікавить погодиться- не погодиться! Ви десь бачили злочинця який би не хотів уникнути покарання? ********* це злочинець. І має заплатити за злочини. Повну ціну - "за мертвих і живих, і ненароджених"...
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05.04.2022 22:04 Ответить
Якщо без Крима та ОРДЛО, але у НАТО за скороченою процедурою - про це можна подумати. Всі інші варіанти є поразкою України.
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05.04.2022 21:13 Ответить
І з Кримом, і з Донбасом і з НАТО!!!!!! І ні як інакше!!!!!!! Це і БУДЕ ПЕРЕМОГА!!!!!! Слава Україні!!!!!!!
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05.04.2022 23:07 Ответить
***** дурбецало!!!
А довбойоб станом на 23.02.2022 не має бажання все дати взад!!!!
Тобто оселі, будинки, ЖИТТЯ ти довбойобу кусок!!!
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05.04.2022 21:17 Ответить
Цікаво, з розумників-коментаторів є ті, хто зараз на фронті?
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05.04.2022 21:20 Ответить
Ти думаєш що ті хто на фронті тільки і мріють закінчити війну за будь яку ціну? Ти дійсно так погано думаєш про наших воїнів?
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05.04.2022 21:36 Ответить
А ти сам воюєш? Наші воїни вісім років під кулями. Постав себе на їхнє місце. Головне закінчити війну у межах до 24.02.2022г. А потім сепаратисти самі в Україну втечуть із мордору разом із територією.
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06.04.2022 10:47 Ответить
А чого ти за них розписуєшся? - всі хто зараз там - то є їх свідомий вибір. Хто сидів сидіти вдома - зараз вдома. Хто хотів ганяти кацапів - ганяє кацапів.
Сильно за наших воїнів переживаєш? - рахунки куди можна перерахувати на тепловізори і броніки дати, чи сама нагуглиш?

Ніхто нікуди не втече, що за дитяча наївність.
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06.04.2022 11:04 Ответить
Чого переживаю? Того, що мій син з 2014 на фронті. Три раза дивом врятувався. Хочу бачити сина живим та неушкодженим. Це дивне бажання?
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06.04.2022 18:20 Ответить
З 14? Тобто він щонайменше один раз продовжував контракт. Тобто це було його рішення. Ніхто його в шию не гнав. От і запитайся у нього, чи задовільнить його мир через капітуляцію?
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06.04.2022 19:08 Ответить
У нього в березні контракт мав закінчитися, але...
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07.04.2022 03:08 Ответить
Така робота у військових... це як пожежники - робота супер, але як пожежа - то хоч звільняйся.
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07.04.2022 13:05 Ответить
Так, для ментального та інтелектуального карлики це дійсно перемога.
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05.04.2022 21:22 Ответить
Це тільки відсрочка неминучого.
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05.04.2022 21:23 Ответить
президент дуже боїться. що Українська Армія перейде цю точку. що була до 24 лютого !
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05.04.2022 21:24 Ответить
В отставку и отправить на фронт в штрафбат и его и всю ОПу...
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06.04.2022 12:57 Ответить
Всю дорогу опасались задействовать военную силу, чтобы вернуть Донбас, чтоб не навлечь на себя агрессию рф. Вот она агрессия рф, чего уже боятся? Я понимаю Крым стал военной базой, там сложнее, но Донбас вернуть то можно. Все равно деокупировать всю страну, зачем оставлять этот вопрос не разрешенным? И как он будет решаться в таком случае? Не понимаю позиции.
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05.04.2022 21:25 Ответить
прзиция в жертвах со стороны Украины. Донбас +30-40 тыс. убитых, крым - не меньше...
вы готовы к этому?
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05.04.2022 23:40 Ответить
Росія отримає нашу відмову від нато. Ми отримуємо зруйновану вхлам інфраструктуру яку відбудовуємо за свої. Це капітуляція, як на мене. Тому що рашка досягла частини запланованого, а ми в повних мінусах і ще і обмежили свій суверенітет в частці права самим обирати і які союзи вступати.
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05.04.2022 21:33 Ответить
а хто ж тоді по цій логіці буде відбудовувати зруйновані міста і села.точніше не хто, а за чий рахунок?
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05.04.2022 21:34 Ответить
точно не за наш, не переживайте
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05.04.2022 23:58 Ответить
зеленський, війна в Україні закінчиться там, де вона почалася-в Криму. Парад Перемоги буде в Українському Севастополі. Якщо ти не згоден, то ти до України не маєш ні якого відношення. твоє місце-в растове. В тебе не Українські ні кров, ні душа. ти в Україні чужак. Якщо твої батьки та діти з дружиною були би в Бучі під час окупації, ти би не шукав зустрічі з пуйлом та не намагався би вести якісь перемовини з варварами та підписувати якісь договори та проводити якісь рехверендуми. Українці тебе та твоє шобло знесуть. Не встигнете зрозуміти. В Україні діє Конституція! виконуй її.
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05.04.2022 21:36 Ответить
А як ти, падла, повернеш тисячі життів вбитих українців?
Чи це твоя плата за таку перемогу? Пабєдітель х@ев.
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05.04.2022 21:36 Ответить
"відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалася 24 лютого 2022 року "-- Якщо сил хватить на це, то чому не йти дальше? І де визначені кордони для ЗСУ?
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05.04.2022 21:43 Ответить
Підождем з попкорном: що скажуть з цього приводу мешканці Херсонської, Запоріжської та Донецької областей... і, зокрема, Маріуполя...
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05.04.2022 21:48 Ответить
"в ту точку, что была 24.02"???
Как ты в ту 'точку', придурок зелёный, вернётся?

А УБИТЫЕ руzнёй и изувеченные..???
А разрушенные города??
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05.04.2022 21:49 Ответить
Для єврея може й територія. А для Українців та Татар - це наша земля!!!
І для нас перемогою буде повне звільнення нашої Богом даної Землі та знищення кацапії!

Слава Україні!
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05.04.2022 22:02 Ответить
Тю! Я щось не зрозумів,а Крим повернути!! Мабуть вже закрили справу про здачу Криму,тепер відкриють справу про те,хто ДОВІВ СВОЇМИ ДІЯМИ ДО ВІЙНИ,ХТО НЕХТУВАВ ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ ПРО ВІЙНУ І ХТО ГОТУВАВСЯ ДО ШАШЛИЧКІВ і спливе ще багато чого,що потягне на ДОВІЧНЕ!! Вова!! Тобі в цій ситуації я бачу одне спасіння---повернення в сім*ю Криму і Донеччини!!!
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05.04.2022 22:11 Ответить
Перемога - це коли рашка перестане існувати. В усіх інших випадках це тільки коротка перерва між боями, щоб їхні бабьі нарожали наступну порцію виродків - убивць і мародерів. Жодної домовленості рашка ніколи не дотримувалася і не буде дотримуватися.
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05.04.2022 22:18 Ответить
На декiлька рокiв пауза, а тим часом Велике (К)Будiвництво за кошти Заходу.
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05.04.2022 22:29 Ответить
Политика зелёного "нужно просто перестать стрелять" привела к ещё большей разрушительной войне чем та что была...
Так что если сейчас остановиться и дать ***** передышку, будет ещё хуже, потеряем ещё больше территорий, получим ещё более разрушительную войну.
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05.04.2022 22:30 Ответить
Ваван, а не пішов би ти ...
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05.04.2022 22:36 Ответить
Пусть Зеленский расскажет это выжившим детям из Ирпеня и Бучи, которых насиловали и катувалы кацапские ублюдки, с которыми он собирается договариваться
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05.04.2022 22:56 Ответить
Ми маємо не президента а ДОЛПОЙОПА!!!!!!!!!!!!воно що знову нюхає щось, а Донбас, Крим!!!!! тИ чмо казало пару днів тому за метри які ми не віддамо а зараз вже пургу несе!!!!! Треба звільняти все, потім БУДУВАТИ 6 МЕТРОВИЙ ЗОБОР як в Ізраїлі чи в Турції, на всьому протязі від Польши з бульонами до таганрога!!!!! ОЦЕ твоє завдання!!!!!!! Хоча як ти і далі будеш таку ...уйню нести, цей забор буде будувати хтось інший!!!!!!! Маю надію, що Порох!!!!!!!
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05.04.2022 22:58 Ответить
Нет слов. И переговоры на крысу тихонько, и состав группы самый мерзкий, который можно было собрать и какой мы ждем результат?
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05.04.2022 23:06 Ответить
Ідіот. ***...
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05.04.2022 23:21 Ответить
Як цей неуч дістав, Зараз це вже не важливо, не переможена федерація в будь яких кордонах це поразка Єврей ніколи не стане Українцем, це хронічний торгаш
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05.04.2022 23:35 Ответить
правильно.
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07.04.2022 02:04 Ответить
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