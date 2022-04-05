Отбить полномасштабную войну в ту точку, с которой она началась 24 февраля, - для нас это точно победа, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский будет считать первой победой в этой войне сохранение суверенитета Украины.
Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – не может быть никаких разговоров о том, что мы дадим возможность называть Крым чьей-то территорией. Это только наша территория, украинская территория. Относительно этого – такое компромиссное решение. И Донбасс для меня - это Украина. И то, что Россия признала ОРДЛО чем-то - мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно", - отметил глава государства.
По словам президента, отведение российских войск к позициям, которые были по состоянию на 23 февраля 2022 года, будет победой.
"Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что можем потерять и что мы сохранили. это точно победа", – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Без суверенітету ,без свободи, без волі, але це вже ваш вибір.
/ В.Черчиль/
Тобто, Зе підпише якісь папірці, не варті навіть туалетного паперу - про "гарантії", і з кацапстана знімуть санкції, а Україна залишиться зруйнованою, без НАТО, без територій, з зеленою "Зе-шоблою" біля влади, що буде грабувати країну на "Великому Крадівництві 2.0" - якраз, щоб коли нове російське ху"ло прийде до нас через 2-3-5 років, краще підготовлене - щоби вже без напрягу здати йому нарешті Україну.
А якщо за це треба заплатити обмеженням суверенітету (відмова від НАТО, навіть якщо "ми і самі передумали") + питання Криму "не зараз" + питання ОРДіЛО "теж не зараз", тоді це не перемога, а компроміс, ближче до поразки. Бо внаслідок війни ми погіршимо свій статус (права) порівняно із станом "до війни". В чому тоді перемога ?
Это изменение качества - состояние де-факто станет состоянием де-юре. Принципиальная разница.
В переводе это означает "- Хохлы, вы отбились, несмотря на все наши усилия, для вас и это победа.Вы обламали наши договорняки, но Крым и Донбасс мы с ермаком вам трогать не дадим!Уплочено!"
А довбойоб станом на 23.02.2022 не має бажання все дати взад!!!!
Тобто оселі, будинки, ЖИТТЯ ти довбойобу кусок!!!
Сильно за наших воїнів переживаєш? - рахунки куди можна перерахувати на тепловізори і броніки дати, чи сама нагуглиш?
Ніхто нікуди не втече, що за дитяча наївність.
вы готовы к этому?
Чи це твоя плата за таку перемогу? Пабєдітель х@ев.
Как ты в ту 'точку', придурок зелёный, вернётся?
А УБИТЫЕ руzнёй и изувеченные..???
А разрушенные города??
І для нас перемогою буде повне звільнення нашої Богом даної Землі та знищення кацапії!
Слава Україні!
Так что если сейчас остановиться и дать ***** передышку, будет ещё хуже, потеряем ещё больше территорий, получим ещё более разрушительную войну.