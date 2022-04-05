Отбить полномасштабную войну в ту точку, с которой она началась 24 февраля, - для нас это точно победа, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский будет считать первой победой в этой войне сохранение суверенитета Украины.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень хочу, чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – не может быть никаких разговоров о том, что мы дадим возможность называть Крым чьей-то территорией. Это только наша территория, украинская территория. Относительно этого – такое компромиссное решение. И Донбасс для меня - это Украина. И то, что Россия признала ОРДЛО чем-то - мы должны найти выход из этой ситуации. Мы как Украина. Для нас сохранение статуса этих территорий как украинских очень важно", - отметил глава государства.

По словам президента, отведение российских войск к позициям, которые были по состоянию на 23 февраля 2022 года, будет победой.

"Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли, что можем потерять и что мы сохранили. это точно победа", – сказал Зеленский.

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