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Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах, - глава МИД Великобритании Трасс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Западу нужно еще больше усиливать давление на Путина и помогать Украине вплоть до победы, потому что лидер РФ понимает только силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По ее словам, Путин вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной, если при этом продолжает обстрелы гражданского населения.

"Чтобы достичь мира, мы должны быть жесткими. Это значит, что мы, наши союзники и партнеры, удвоим то, что уже поставило Путина в неудобное положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины… Сила – это единственное, что понимает Путин. Именно это должно и дальше определять наш ответ. Нам нужно и дальше сильно бить по его режиму дополнительными санкциями. Мы должны убедиться, что Путин никогда больше не сможет угрожать Украине", - подчеркнула Трасс.

"Мы стараемся расширить коалицию свободных демократий. И мы демонстрируем железный подход в этой миссии, чтобы остановить войну Путина. Сейчас пора держаться взятого курса. Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не потерпит крах", - добавила министр.

Также читайте: Выведенная с севера Украины армия РФ нуждается в значительном переоснащении, - разведка Британии
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Топ комментарии
+46
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05.04.2022 21:10
+23
По сути сейчас повторяется ситуация Крымской войны, 1853-1856 год ... но на этот раз империя должна быть учичтожена, запад слишком часто давал шанс орде-россии возродится ... нужно не допускать ошибок прошлого .... нужно лишить орду-россию всех не национальных территорий и армии ..
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05.04.2022 21:22
+20
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05.04.2022 21:13
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05.04.2022 21:10 Ответить
вместо машинки должен быть унитаз....
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05.04.2022 23:00 Ответить
У вас немає вибору.
Не думайте що наша хата з краю. Ваша наступна.
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05.04.2022 21:10 Ответить
Comon England!
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05.04.2022 21:11 Ответить
Боже бережи її Величність Королеву, і всіх наших друзів!!! 🇬🇧🇺🇦
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05.04.2022 22:28 Ответить
Золоті слова.
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05.04.2022 21:12 Ответить
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05.04.2022 21:13 Ответить
Трохи не по темі, але пригадайте того генерела, чи полковника, що балатувався в президенти, а зараз щось пропав. Не Гриценко.
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05.04.2022 21:13 Ответить
Загуглив.. Смєшко. Де цей вояка?
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05.04.2022 21:21 Ответить
Упс, кацапчик детестед.
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05.04.2022 21:22 Ответить
Відійди від дзеркала
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05.04.2022 21:23 Ответить
Справжнього полковника? Ну того, що сучище армію нашу нищив?
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05.04.2022 21:23 Ответить
Нарешті говорять реальні і розумні речі.
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05.04.2022 21:13 Ответить
Треба більше зброі. Поки українці воюють за всю Європу.
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05.04.2022 21:15 Ответить
Процес пішов: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/5/7337410/
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05.04.2022 21:18 Ответить
незручне становище коли у тьоткі є яйця а у начальника наймогутнішої воєнної організації планети Столтенберга немає. про зєлю взагалі мовчу, тепер він сидить та думає "як після цього здаватися нахрін мені було те президенство?"
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05.04.2022 21:19 Ответить
Ну... Пішов процес: Чехія відправила в Україну танки Т-72 і бойові машини піхоти
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05.04.2022 21:20 Ответить
Це чудово!
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05.04.2022 21:27 Ответить
Хотілось би ці слова почути від керівника нашої держави ... Та куди там.... Він Три роки навіть ху#ла називав "та сторона"....
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05.04.2022 21:20 Ответить
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05.04.2022 21:20 Ответить
Мы раньше почему злые были?

Потому что у нас Джавелинов не было!
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05.04.2022 21:27 Ответить
А "Новічок" виявився таки дорогеньким.
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05.04.2022 21:21 Ответить
По сути сейчас повторяется ситуация Крымской войны, 1853-1856 год ... но на этот раз империя должна быть учичтожена, запад слишком часто давал шанс орде-россии возродится ... нужно не допускать ошибок прошлого .... нужно лишить орду-россию всех не национальных территорий и армии ..
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05.04.2022 21:22 Ответить
Я давно эту войну называю Вторая Крымская
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05.04.2022 23:24 Ответить
за плутіном плутін.. за плутіном плутін.. закінчився плутін.. ні-ні, поглянь оно знову плутін... нах... раССею, пох.. плутін...
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05.04.2022 21:22 Ответить
хватит болтать дайте оружие ракет что бы ********* флот потопить который бомбит города а также аэродромы тварей кацапских
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05.04.2022 21:23 Ответить
Давайте-давайте господа англичане! И помогите Зеленскому в мировоззрении - "корону" пусть снимет и начнёт восстанавливать территориальную целостность. А то пока никто не может его остановить от желания встретиться с Путиным и посмотреть ему в глаза, решить с ним вопросы, ЛИЧНО! За что будет Вам вдвойне благодарность!
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05.04.2022 21:24 Ответить
эта тварь не смогла и наверно и не собиралась сделать процветающей свою страну , поэтому она пытается опустить другие страны до своего и ниже уровня
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05.04.2022 21:24 Ответить
Я розумію ці золоті слова, а не перемога, коли ми відкатимось по території до 23.02.2022.
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05.04.2022 21:26 Ответить
Сила-это 300 Тамагавков по базе в Севастополе,по всем аэродромам в Рашке и Белоруси,по скоплениям русских войск.А агрессивная болтовня-это не сила
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05.04.2022 21:27 Ответить
Пам'ятаєте «спершу було слово»..
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05.04.2022 21:32 Ответить
Золотые слова!
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05.04.2022 22:15 Ответить
Дякую за все пані Трасс і Борис і вся Британія!
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05.04.2022 21:27 Ответить
настає кінець сашам-таням,камеді-*******, мартиросяноВолям ,і підаро артистам,і всякій нечисті
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05.04.2022 21:29 Ответить
Такі заяви повинен робити Зеленський.
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05.04.2022 21:38 Ответить
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05.04.2022 21:39 Ответить
"Мрія" заговорила: у Гостомелі "завівся" найбільший в світі літак.
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05.04.2022 21:47 Ответить
нам тим більше не випада зупинятися, це питання нашого існування.
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05.04.2022 22:01 Ответить
Фото ***** - вогонь👍
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05.04.2022 22:29 Ответить
боже, англосаксы - вы лучшие!
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05.04.2022 23:27 Ответить
Сейчас такие слова должен говорить Зеленский но вместо этого он хочет остановиться чтобы дать ***** второй шанс. Почему я не слышу от него этих адекватноых слов? Что он постоянно переобувается в словах и делах? Сколько еще украинцев погибнет пока этот пацифист перестанет молоть маячню про договор с ******?
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06.04.2022 01:17 Ответить
 
 