Путин понимает только силу. Мы не остановимся, пока он не потерпит крах, - глава МИД Великобритании Трасс

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Западу нужно еще больше усиливать давление на Путина и помогать Украине вплоть до победы, потому что лидер РФ понимает только силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По ее словам, Путин вряд ли серьезно относится к переговорам с Украиной, если при этом продолжает обстрелы гражданского населения.

"Чтобы достичь мира, мы должны быть жесткими. Это значит, что мы, наши союзники и партнеры, удвоим то, что уже поставило Путина в неудобное положение – санкции против его режима и значимое оружие для Украины… Сила – это единственное, что понимает Путин. Именно это должно и дальше определять наш ответ. Нам нужно и дальше сильно бить по его режиму дополнительными санкциями. Мы должны убедиться, что Путин никогда больше не сможет угрожать Украине", - подчеркнула Трасс.

"Мы стараемся расширить коалицию свободных демократий. И мы демонстрируем железный подход в этой миссии, чтобы остановить войну Путина. Сейчас пора держаться взятого курса. Вместе мы не остановимся, пока Украина не победит, а Путин не потерпит крах", - добавила министр.

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