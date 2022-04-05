Важно поддерживать максимальное давление на Путина и РФ: В ЕС рассказали подробности пятого пакета санкций против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности пятого пакета санкций против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"В этот критический момент важно поддерживать максимальное давление на Путина и российское правительство. Четыре пакета санкций сильно ударили и ограничили политические и экономические возможности Кремля. Мы видим существенные результаты. Но, очевидно, учитывая события, нам нужно еще больше усилить наше давление. Сегодня мы предлагаем сделать наши санкции шагом дальше. Мы сделаем их более широкими и острыми, чтобы они еще глубже врезались в российскую экономику", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, пятый пакет имеет шесть направлений:

- запрет на импорт угля из России, имеющий объем в 4 миллиарда евро в год;

- полный запрет транзакций для четырех ключевых российских банков, в том числе ВТБ;

- запрет российским суднам и суднам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС;

- запрет на экспорт, оцениваемый в 10 миллиардов евро, в сферах, особенно чувствительных для России. Это экспорт квантовых компьютеров или современных полупроводников, а также оборудование в сфере машиностроения и транспорта;

- новые запреты на импорт определенных товаров, что поможет закрыть пробелы, найденные в отношениях между Россией и Беларусью;

- запрет на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах или исключение какой-либо финансовой поддержки, европейской или национальной, российским государственным органам.

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