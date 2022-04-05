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насилие (364) Венедиктова (723) военные преступления (1163)

Изнасилование во время войны – тоже военное преступление, - в офисе ГПУ провели спецсовещание по расследованию половых преступлений

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гпу,венедіктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела координационное совещание с правоохранительными и государственными органами, а также общественным сектором по расследованию фактов половых преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба офиса ГПУ.

По словам Генпрокурора, российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Правоохранители получают оперативную информацию о фактах такого надругательства, такие сообщения размещают в соцсетях.


"Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, потому что именно им, как свидетельствует практика по противодействию домашнему насилию, доверяются потерпевшие. И здесь мы будем в синергии: от них безопасность и терапия, от нас защита прав жертв и наказание виновных", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

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Участники совещания согласились с необходимостью применения международных протоколов расследования таких военных преступлений. А также потребность проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

"Журналисты постоянно спрашивают статистику таких преступлений, количество производств. Эти цифры ежедневно меняются, но они не зеркало ситуации. Те, кто испытал такое страшное насилие, по большей части статистикой быть не хотят. Правоохранители чаще узнают о случаях из открытых источников или от третьих лиц, а не от непосредственных потерпевших. Не всегда сигналы подтверждаются", - сообщила Генпрокурор.

В ходе обсуждения участники совещания отметили важность избежания повторной травматизации пострадавших при работе с жертвами, чтобы им не приходилось переживать ужас полового насилия, пересказывая подробности преступления по нескольку раз медикам, следователям, прокурорам, журналистам.

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"Мы должны распространить понятную инструкцию для жертв, как зафиксировать преступление. Но помним, что там где нет связи, нам вряд ли оперативно сообщат, даже при желании. Там, где нет света, не стоит надеяться, что пострадавшее лицо сможет сфотографировать травмы на телефон", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Специалисты также настоятельно призвали СМИ не охотиться за жертвами. "Да, мир однозначно должен знать правду о зверствах военнослужащих РФ, но ее цена слишком высока для пострадавших", - обратилась к журналистам Генеральный прокурор.
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Топ комментарии
+9
Чеський парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає Бучу геноцидом українців. Дякуюємо вам друзі🙏
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05.04.2022 21:43
+9
якби в січні верховний говномандуючий послухав главу американської розвідки і почав готувати країну до війни, евакуював мешканців, дітей, то трагедії в бучі, ірпіні, маріуполі точно не було. Хоча кому це я кажу, клоунші гейпрокурорші, у якої чоловік вкрав у держави мільйон.
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05.04.2022 21:44
+7
Воно кончене? В мене в Гостомелі рідні загинули, хай поюморить з цього приводу що небуть
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05.04.2022 22:18
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То вже випустіть Семенчека він до цього точно не причастний.
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05.04.2022 21:40 Ответить
Кто-то хотел отбелить путинских садистов? К чему, вообще, эти сомнения и совещания?
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05.04.2022 21:40 Ответить
нет чтоб создать нечто на подобие Моссад, Венедиктова советует " не охотится за жертвами"..сюр харьковской юр.академии какой-то....
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05.04.2022 21:53 Ответить
Ти, все ж таки, відрізняй жертву від винуватця.
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06.04.2022 00:20 Ответить
це, мордування до смерті, катування з особливою жорстокістю, а не статевий злочин, бо якщо очки повидирають це ж не називають злочином окулістичним.
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05.04.2022 21:42 Ответить
Это будет "тяжелое причинения вреда физическому здоровью без надобности" + категория "пытки"... из статута...
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05.04.2022 21:52 Ответить
Чеський парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка визнає Бучу геноцидом українців. Дякуюємо вам друзі🙏
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05.04.2022 21:43 Ответить
Батьків вбивали на очах дітей(всі до 14 років), дітям вирвали всі зуби, гвалтували не однократно, дітей вивезли до польщі, послухайте https://t.me/oko_xx/10705
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05.04.2022 21:44 Ответить
якби в січні верховний говномандуючий послухав главу американської розвідки і почав готувати країну до війни, евакуював мешканців, дітей, то трагедії в бучі, ірпіні, маріуполі точно не було. Хоча кому це я кажу, клоунші гейпрокурорші, у якої чоловік вкрав у держави мільйон.
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05.04.2022 21:44 Ответить
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 07:07 Ответить
Ну в Римском статуте нету четкого обозначения, разве что "умышленное причинение сильных страданий", хотя может ли это подойти хз....

Но мародерство есть, это точно.
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05.04.2022 21:46 Ответить
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05.04.2022 21:46 Ответить
Воно кончене? В мене в Гостомелі рідні загинули, хай поюморить з цього приводу що небуть
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05.04.2022 22:18 Ответить
воно реально кончене, але я з приводу цієї поторочі чомусь не здивований
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05.04.2022 22:23 Ответить
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 07:08 Ответить
Злочини Ів стільки, що їх роками рахуватимуть.
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05.04.2022 21:49 Ответить
Что значит "тоже" ? Начиная с незаконного перехода границы, даже простое ПДД все должно квалифицироваться под эту статью.
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05.04.2022 21:56 Ответить
У портновських вже готова відмазка на питання - "чому провалене розслідування справ проти кацапських окупантів" - зґвалтовані не жаліються. Мертві теж...
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06.04.2022 10:41 Ответить
 
 