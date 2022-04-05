Изнасилование во время войны – тоже военное преступление, - в офисе ГПУ провели спецсовещание по расследованию половых преступлений

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела координационное совещание с правоохранительными и государственными органами, а также общественным сектором по расследованию фактов половых преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба офиса ГПУ.

По словам Генпрокурора, российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Правоохранители получают оперативную информацию о фактах такого надругательства, такие сообщения размещают в соцсетях.



"Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Нарабатываем действенный алгоритм, чтобы помочь жертвам и физически, и морально, и юридически. В этом очень помогут общественные организации, потому что именно им, как свидетельствует практика по противодействию домашнему насилию, доверяются потерпевшие. И здесь мы будем в синергии: от них безопасность и терапия, от нас защита прав жертв и наказание виновных", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

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Участники совещания согласились с необходимостью применения международных протоколов расследования таких военных преступлений. А также потребность проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

"Журналисты постоянно спрашивают статистику таких преступлений, количество производств. Эти цифры ежедневно меняются, но они не зеркало ситуации. Те, кто испытал такое страшное насилие, по большей части статистикой быть не хотят. Правоохранители чаще узнают о случаях из открытых источников или от третьих лиц, а не от непосредственных потерпевших. Не всегда сигналы подтверждаются", - сообщила Генпрокурор.

В ходе обсуждения участники совещания отметили важность избежания повторной травматизации пострадавших при работе с жертвами, чтобы им не приходилось переживать ужас полового насилия, пересказывая подробности преступления по нескольку раз медикам, следователям, прокурорам, журналистам.

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"Мы должны распространить понятную инструкцию для жертв, как зафиксировать преступление. Но помним, что там где нет связи, нам вряд ли оперативно сообщат, даже при желании. Там, где нет света, не стоит надеяться, что пострадавшее лицо сможет сфотографировать травмы на телефон", - подчеркнула Ирина Венедиктова.

Специалисты также настоятельно призвали СМИ не охотиться за жертвами. "Да, мир однозначно должен знать правду о зверствах военнослужащих РФ, но ее цена слишком высока для пострадавших", - обратилась к журналистам Генеральный прокурор.