На Восточном направлении 5 апреля была отбита 1 атака оккупантов, уничтожено до 80 рашистов, 4 танка (1 - захвачен), 9 БТР, - ОТУ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".
В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – до 80; танков – 4 (из них захвачено – 1); БТР – 9; БМП – 10; миномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; топливозаправщики – 2
"Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без ущерба". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля".
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Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.
Фільтруй, що пишеш.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.