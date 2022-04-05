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Новости Война в Украине
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На Восточном направлении 5 апреля была отбита 1 атака оккупантов, уничтожено до 80 рашистов, 4 танка (1 - захвачен), 9 БТР, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

В частности, 5 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – до 80; танков – 4 (из них захвачено – 1); БТР – 9; БМП – 10; миномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; топливозаправщики – 2

"Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без ущерба". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля".

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Топ комментарии
+20
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 21:49
+12
Для одного дня круто. І 80 орків не встигли на пошту награбоване відправити.
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05.04.2022 21:50
+8
Що значить "похожи"???
Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.

Фільтруй, що пишеш.
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05.04.2022 21:58
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.04.2022 21:49 Ответить
Для одного дня круто. І 80 орків не встигли на пошту награбоване відправити.
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05.04.2022 21:50 Ответить
Що значить "похожи"???
Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.

Фільтруй, що пишеш.
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05.04.2022 21:58 Ответить
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05.04.2022 23:27 Ответить
У кацапья цуцванг.. До 2 мая кровь из носу нужен результат, а от мотивированных головорезов остались лишь кишки. В ДНР бабы прячут своих мужиков от призыва и грозят придуркам из военкомата гаагой. Цыганское радио работает. А в атаку все равно пойдут, а то ***** на них нападёт за зраду, хотя думаю они уже не помнят, зачем в бой идут..
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05.04.2022 21:58 Ответить
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05.04.2022 22:05 Ответить
Скажи "паляниця"
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05.04.2022 22:25 Ответить
что там у тебя в Мухосранске случилось - может ты свиноруць расскажешь...
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05.04.2022 23:29 Ответить
Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.
В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
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05.04.2022 22:40 Ответить
Чому Херсон і Нову Каховку здали за лічені години і пустили воду в Крим ?



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05.04.2022 23:58 Ответить
Чтоб ты спросил, теперь - закрываем.
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06.04.2022 00:25 Ответить
Не уменьшая героизм терробороны Сумм, ставлю под сомнения - в каждом большом, и не очень, городе ВСЕГДА есть в\ч. Из Сумм их вывели?
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06.04.2022 00:24 Ответить
 
 