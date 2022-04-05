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Оккупанты в Буче ставили растяжки в квартирах, если находили украинскую символику, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Войска РФ миновали квартиры в Буче, оставляли там растяжки.

Об этом заявил во время посещения Бучи глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, только за вчерашний день спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

"Это и неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывчатки и мини-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если выявляли украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования", – рассказал Монастырский.

Смотрите: Российские оккупанты понаставляли растяжек в ЖК "Континент" в Буче. ВИДЕО
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Прелестно, теперь носителям георгиевской ленточки назначать не штраф 850 грн, а ф1 в глотку. К-во поклонников ленты сократится на порядки.
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05.04.2022 22:00 Ответить
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05.04.2022 22:01 Ответить
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05.04.2022 22:28 Ответить
На палю!
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06.04.2022 01:34 Ответить
 
 