Оккупанты в Буче ставили растяжки в квартирах, если находили украинскую символику, - Монастырский

Войска РФ миновали квартиры в Буче, оставляли там растяжки.

Об этом заявил во время посещения Бучи глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, только за вчерашний день спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

"Это и неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывчатки и мини-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если выявляли украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования", – рассказал Монастырский.

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