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На Донбассе отбиты 9 атак врага - уничтожены 4 танка, 24 единицы бронетехники, 5 артсистем, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информируют в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.

Также наши воины захватили один российский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте: Украинские силы на Донбассе отразили 7 атак врага - уничтожено 7 танков, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - штаб ООС
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Наші котики. Бережи вас Господь.
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05.04.2022 22:08 Ответить
Непобедимая получает кизды. Касап обосрался в Украине.
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05.04.2022 22:11 Ответить
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05.04.2022 22:13 Ответить
Молодці,добре тримаються наші захисники!!! Честь і хвала !!!
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05.04.2022 22:15 Ответить
рашики так тупо палятся))
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05.04.2022 22:16 Ответить
Йде до того, що на пабєдабєсіє бункерний пацюк отримає не дві області, а сцяним ганчіррям по смердючому ботоксному писку.
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05.04.2022 22:26 Ответить
Кожен день вони потрохи переміщаються, в вірному напрямку. В ПЕКЛО!!!
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05.04.2022 22:27 Ответить
Українські захисники героїчно утримують 30% Луганщини. Зокрема, це Рубіжне, Лисичанськ, Сіверодонецьк, Попасна.


Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.
Герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.
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05.04.2022 22:44 Ответить
 
 