На Донбассе отбиты 9 атак врага - уничтожены 4 танка, 24 единицы бронетехники, 5 артсистем, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информируют в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.
Также наши воины захватили один российский танк.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.
Герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.