За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погиб один человек, ранены девять, - ОВА

За сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 9 – пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела в Луганской области. За сутки россияне ранили еще 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке. Также сегодня удалось уточнить информацию еще об одном раненом в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - написал Кириленко.

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