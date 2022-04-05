За сутки в результате обстрелов в Донецкой области погиб один человек, ранены девять, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 9 – пострадали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.
"5 апреля в Бахмуте скончался человек, получивший смертельную рану в результате российского обстрела в Луганской области. За сутки россияне ранили еще 8 мирных жителей Донбасса: 4 в Марьинке, по 1 в Нью-Йорке, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке. Также сегодня удалось уточнить информацию еще об одном раненом в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - написал Кириленко.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.04.2022 22:40 Ответить Мне нравится 1
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