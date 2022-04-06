В немецком бундестаге запланированы дебаты о резне в Буче - ожидаются жесткие решения правительства против РФ, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию, что 6 апреля в бундестаге состоятся дебаты по разным вопросам в Буче.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "6 апреля 2022 года Бундестаг проведет пленарные дебаты (aktuelle Stunde) по поводу резни украинского мирного населения в Буче, учиненной российскими войсками, и о ее последствиях.

Мы ожидаем жестких решений немецкого правительства по отправке тяжелого оружия для Украины и введению эмбарго на российские газ, нефть и уголь".

Читайте также: Оккупанты в Буче ставили растяжки в квартирах, если находили украинскую символику, - Монастырский