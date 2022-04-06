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В немецком бундестаге запланированы дебаты о резне в Буче - ожидаются жесткие решения правительства против РФ, - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию, что 6 апреля в бундестаге состоятся дебаты по разным вопросам в Буче.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Он отметил: "6 апреля 2022 года Бундестаг проведет пленарные дебаты (aktuelle Stunde) по поводу резни украинского мирного населения в Буче, учиненной российскими войсками, и о ее последствиях.
Мы ожидаем жестких решений немецкого правительства по отправке тяжелого оружия для Украины и введению эмбарго на российские газ, нефть и уголь".
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показать весь комментарий05.04.2022 23:15
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Вони вибудували економічну залежність Німеччини від нелюдів.
на гражданчкий язык (извените) Посидели,*********-Разошлись,мне кажется,что
бургеры взяли себе на вооружение эту замечательную команду,вот так.