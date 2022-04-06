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Новости Война Резня в Буче
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В немецком бундестаге запланированы дебаты о резне в Буче - ожидаются жесткие решения правительства против РФ, - посол Мельник

бундестаг

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обнародовал информацию, что 6 апреля в бундестаге состоятся дебаты по разным вопросам в Буче.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Он отметил: "6 апреля 2022 года Бундестаг проведет пленарные дебаты (aktuelle Stunde) по поводу резни украинского мирного населения в Буче, учиненной российскими войсками, и о ее последствиях.

Мы ожидаем жестких решений немецкого правительства по отправке тяжелого оружия для Украины и введению эмбарго на российские газ, нефть и уголь".

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Автор: 

Германия (6930) Мельник Андрей (228) Буча (458)


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Топ комментарии
+23
Так вони уже сказали. До речі, у нас уже ціни взлетіли як на комуналку,транспорт продукти. Нічого, не бастуємо лиш би Україна була жива. Бережіть себе
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05.04.2022 23:15
+8
Запретят пиво ванькам продавать по утрам для опохмела?
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05.04.2022 23:18
+5
німецька занепокоєна піздеж ?
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05.04.2022 23:19
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Так вони уже сказали. До речі, у нас уже ціни взлетіли як на комуналку,транспорт продукти. Нічого, не бастуємо лиш би Україна була жива. Бережіть себе
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05.04.2022 23:15 Ответить
от прямо "взлетіли"? на скільки відсотків?
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06.04.2022 00:37 Ответить
В цьому є вина попередніх політиків. Бо вони зробили ставку на криваву фассію.
Вони вибудували економічну залежність Німеччини від нелюдів.
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06.04.2022 09:26 Ответить
Запретят пиво ванькам продавать по утрам для опохмела?
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05.04.2022 23:18 Ответить
німецька занепокоєна піздеж ?
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05.04.2022 23:19 Ответить
Невже народять політичну згоду на нафтове ембарго? Чи просто ********* і вдарять по хвостам москалів?
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05.04.2022 23:21 Ответить
Одіб'ють Кенігсберг?
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06.04.2022 00:02 Ответить
Нам оружие вчера надо, бюрократы вы переозабоченные.
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06.04.2022 01:01 Ответить
Буде чергове ,бла,бла,бла.
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06.04.2022 09:09 Ответить
******* не мешки ворочать.хорош кацапам жопы облизовать.
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06.04.2022 09:16 Ответить
Меркель пригласите. Она вам расскажет, что в ННР под патронатом кремля жить будет лучше.
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06.04.2022 09:55 Ответить
Зато у мадьяр ,,жизнь налаживается ,, и коммуналка на минимуме.
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06.04.2022 10:20 Ответить
Когдо служил на флоте 69-72гг. в бч-5 у нас была команда произвести ППР,перевоже
на гражданчкий язык (извените) Посидели,*********-Разошлись,мне кажется,что
бургеры взяли себе на вооружение эту замечательную команду,вот так.
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06.04.2022 12:34 Ответить
 
 