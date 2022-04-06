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Новости Агрессия России против Украины Война
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5 апреля уничтожены 8 крылатых ракет россиян, самолеты оккупантов не заходят в зону поражения нашей ПВО, - Воздушные Силы

ппо,іскандер

5 апреля украинские Воздушные Силы уничтожили 8 крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.

Наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.

Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 апреля было поражено 6 целей - 2 самолета, 1 вертолет, 2 крылатые ракеты и поражен самолет-ретранслятор Ил-22, - Воздушные Силы

Автор: 

крылатые ракеты (878) Воздушные силы (2262)


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Топ комментарии
+14
Що, справиних літачків вже не так багато, як намалювали? І пілоти кацапські - лайно.
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06.04.2022 00:29
+12
Пора вже знищувати аеропорти з яких нас обстрілюють, немає значеня де вони знаходяться.
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06.04.2022 00:38
+7
Тепер тільки треба дальнобійні зрк, щоб знищувати їх на зоході на позицію. Але ми ж обмежені дією конвенцій і не можемо стріляти по території інших держав? Якщо нам і дадуть дальнобійні зрк?
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06.04.2022 00:30
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Що, справиних літачків вже не так багато, як намалювали? І пілоти кацапські - лайно.
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06.04.2022 00:29 Ответить
Демілітарізація йде повним ходом
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06.04.2022 07:00 Ответить
Тепер тільки треба дальнобійні зрк, щоб знищувати їх на зоході на позицію. Але ми ж обмежені дією конвенцій і не можемо стріляти по території інших держав? Якщо нам і дадуть дальнобійні зрк?
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06.04.2022 00:30 Ответить
Пора вже знищувати аеропорти з яких нас обстрілюють, немає значеня де вони знаходяться.
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06.04.2022 00:38 Ответить
У них аеропортів багато, а у нас ракет таких дальнобійних немає. Так що схоже, що у нас перспективи тільки такі: збільшувати концентрація пво і про і можливості по ранньому оповіщенню і фіксації траекторій польоту ракет, щоб знищувати їх ешелонованою системою про і ППО, якщо ракети запускають з носіїв поза дією ППО про. Або знищувати кораблі в морі, своїми чи пкр від партнерів.
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06.04.2022 08:13 Ответить
Це статегічна авіація, пускає ракети з далеку. Ніяка ппо не візьме.
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06.04.2022 00:54 Ответить
"Калибрами-А" отстреливается и фронтовая авиация. Ударный Су-35 может нести три ракеты 3М-14Э. Кроме того их могут нести и Миг-29 и МиГ-31.
Для этого не обязательно поднимать стратегическую авиацию.
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06.04.2022 03:21 Ответить
для стрільби іншими ракетами не потрібно входити у зону дії ППО, тому що вони БР та КР запускаються з установок сухопутного та морського базування. Міста ракетами повітря-земля вони не обстрілюють - для цього вони використовують ствольну артилерію та РСЗВ. Вже і ФАБами не сиплять, бо зразу прилітає ігла, або стінгєр, або ще шось з трьома голками в дупу. Лафа в повітрі закінчилася. Літати тепер можно тільки там, де немає насиченості ПЗРК. Та і пілоти вже починають закінчуватися. Тому з підготовлених до вторгнення 300 бортів ударної авіації на землі залишилася половина, і вильотів стає все менше.
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06.04.2022 04:40 Ответить
Вони ще й стратегічну авіацію задіювали.
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06.04.2022 05:07 Ответить
ага. Два раза. Теперь хоть боевых слонов пусть задействуют. С ВСУ и военным командованием у нас сложилось, и чем дальше, тем больше начинает работать и ленд-лиз, который нас реально спасает.
А кацапам теперь остаётся только мирняк в городах артой и РСЗВ уничтожать. Но даже такая масштабная гуманитарная трагедия не способна вырабатывать у людей способность формировать в своей голове простые причинно-следственные связи.
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06.04.2022 17:07 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3801706.html "Во всём виноват Путин, а русские - ни при чём, они хорошие"...

20-летний ******** из Владивостока Михаил Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев.
Об этом https://t.me/Tsaplienko/5288?fbclid=IwAR27RDByzLw2rX8HM1vCMxqjgKxl3hSMKoMWZE8ggLZyUpR6gnFENdnLmL4 сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.
Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант.
В ответах кацап не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.



Як там вякає наш ЗЕлений придурок про кацапських солдатів, взятих у полон українцями: «Нагнали в армию детей. Они же совсем дети»…
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06.04.2022 00:30 Ответить
Правильно написал-********,оно от солей или керосина к 25 здохнет..Нормальные пацаны вертолёты угоняют,про будущее детей своих думают в нормальной стране (Ненька)) гражданство получит.
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06.04.2022 00:42 Ответить
Якщо прийде іще,хоча сумнівно,то він буде мішенью першочерговою. А так то дійсно,він ще дитина ,не старе бункерне , але ця "динина" вже міжнародний злочинець, немає шансів на існування... Та і їх всіх нелюдів потрібно подавати в міжнародний розшук, вимагати видати Україні.
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06.04.2022 00:45 Ответить
ЗЕленое ЧЬМО,сам как детя.
Все его потуги лишь для того,чтобы защитить активы Коломойского.Тварь.
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06.04.2022 00:54 Ответить
А кто индентифицировал самолёты в воздушном пространстве ***********? Может это стоит рассматривать как вооруженную агрессию? И предупредить таракана, о нанесении ответных ударов? Что по этому поводу говорит сипатый?
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06.04.2022 00:39 Ответить
А какая разніца? Мабуть гнєвноэє возмущеніє.
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06.04.2022 00:44 Ответить
накануне вторжения в Украину на ее границах было около 300 российских военных самолетов. Сейчас уничтожена уже почти половина. Чтобы восстановить мощность своей авиации, России нужно перебрасывать не только пилотов и самолеты, но и боеприпасы.

Существенные потери заставляют Россию менять свою тактику в небе на более осторожную. Кроме того, по данным экспертов, отдельные пилоты России уже отказываются «гибнуть от украинской ПВО».

В обычное время, если пилоты не нужны, их увольняют, если нужны - их призывают и учат. Но есть но. Если нужно мобилизовывать новых, а никто не хочет, что делать? Даже действующие российские пилоты сейчас отказываются летать, потому что система ПВО работает, и этому надо радоваться. Они видят, что другие пилоты не возвращаются и не хотят лететь.

Россия начинает испытывать нехватку летчиков.

Сейчас, по предварительным оценкам, у пилотов России от 50 до 80 часов налета в год. Хотя по стандартам НАТО должно быть около 300 часов. Но это самые опытные из тех, кто у них есть, и сейчас они фактически теряют опытнейших военных летчиков, а дальше они начнут задействовать уже других, у которых даже такого опыта нет
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06.04.2022 03:34 Ответить
Летчики это проблема #1.
Проблема #2 это тех состояние самих самолетов. Если половина сбита, например, то сколько среди второй половины остаются в рабочем состоянии после стольких боевых вылетов??? Помимо сбитых должно быть довольно большое количество на ремонте, то есть временно недееспособных. Думаю штук 50 это реальная цифра
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06.04.2022 07:06 Ответить
Враховуючи, що дальність польоту ракети сягає понад 1500 км, рашисти можуть запускати їх зі своїх літаків над умовним Курськом, Брянськом, Волгоградом в напрямку української території.
А якщо врахувати, що РФ щоквартально виготовляє 20 калібрів, і для їх виробництва використовуються тільки рашистськв матеріали (метал, вибухівка, пальне), без жодного імпорту, то обстріли території України можуть тривати нескінченно довго.
Або до поки бойові дії не будуть перенесені на територію рф і вказані заводи не будуть знищені
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06.04.2022 07:51 Ответить
Я розумію, що є технічні ускладнення з небажанням ворожих літаків заходити в наші зони ураження ППО....

але ж кмітливі та винахідливі зможуть знайти спосіб, як порадувати людей в Україні статистикою збитих ворожих літаків?

Бо ж "добра з салом паляниця", а без збитих ворожих літаків і доба не така.
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06.04.2022 03:49 Ответить
 
 