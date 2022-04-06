5 апреля уничтожены 8 крылатых ракет россиян, самолеты оккупантов не заходят в зону поражения нашей ПВО, - Воздушные Силы

5 апреля украинские Воздушные Силы уничтожили 8 крылатых ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.

Наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.

Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.

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