5 апреля уничтожены 8 крылатых ракет россиян, самолеты оккупантов не заходят в зону поражения нашей ПВО, - Воздушные Силы
5 апреля украинские Воздушные Силы уничтожили 8 крылатых ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.
Наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.
В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.
Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.
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Для этого не обязательно поднимать стратегическую авиацию.
А кацапам теперь остаётся только мирняк в городах артой и РСЗВ уничтожать. Но даже такая масштабная гуманитарная трагедия не способна вырабатывать у людей способность формировать в своей голове простые причинно-следственные связи.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3801706.html "Во всём виноват Путин, а русские - ни при чём, они хорошие"...
20-летний ******** из Владивостока Михаил Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев.
Об этом https://t.me/Tsaplienko/5288?fbclid=IwAR27RDByzLw2rX8HM1vCMxqjgKxl3hSMKoMWZE8ggLZyUpR6gnFENdnLmL4 сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.
Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант.
В ответах кацап не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.
Як там вякає наш ЗЕлений придурок про кацапських солдатів, взятих у полон українцями: «Нагнали в армию детей. Они же совсем дети»…
Все его потуги лишь для того,чтобы защитить активы Коломойского.Тварь.
Существенные потери заставляют Россию менять свою тактику в небе на более осторожную. Кроме того, по данным экспертов, отдельные пилоты России уже отказываются «гибнуть от украинской ПВО».
В обычное время, если пилоты не нужны, их увольняют, если нужны - их призывают и учат. Но есть но. Если нужно мобилизовывать новых, а никто не хочет, что делать? Даже действующие российские пилоты сейчас отказываются летать, потому что система ПВО работает, и этому надо радоваться. Они видят, что другие пилоты не возвращаются и не хотят лететь.
Россия начинает испытывать нехватку летчиков.
Сейчас, по предварительным оценкам, у пилотов России от 50 до 80 часов налета в год. Хотя по стандартам НАТО должно быть около 300 часов. Но это самые опытные из тех, кто у них есть, и сейчас они фактически теряют опытнейших военных летчиков, а дальше они начнут задействовать уже других, у которых даже такого опыта нет
Проблема #2 это тех состояние самих самолетов. Если половина сбита, например, то сколько среди второй половины остаются в рабочем состоянии после стольких боевых вылетов??? Помимо сбитых должно быть довольно большое количество на ремонте, то есть временно недееспособных. Думаю штук 50 это реальная цифра
А якщо врахувати, що РФ щоквартально виготовляє 20 калібрів, і для їх виробництва використовуються тільки рашистськв матеріали (метал, вибухівка, пальне), без жодного імпорту, то обстріли території України можуть тривати нескінченно довго.
Або до поки бойові дії не будуть перенесені на територію рф і вказані заводи не будуть знищені
але ж кмітливі та винахідливі зможуть знайти спосіб, як порадувати людей в Україні статистикою збитих ворожих літаків?
Бо ж "добра з салом паляниця", а без збитих ворожих літаків і доба не така.