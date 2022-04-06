Россия ищет новых дураков среди курсантов военных училищ, чтобы отправить их на убой, - Зеленский

Продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков среди курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление.

Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – подчеркнул глава государства.

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