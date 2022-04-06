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Новости Война
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Россия ищет новых дураков среди курсантов военных училищ, чтобы отправить их на убой, - Зеленский

рф

Продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков среди курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление.

Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли и нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – подчеркнул глава государства.

Также читайте: Стали известны данные оккупантов-мародеров, которые пересылали награбленное в Украине в Россию. СПИСОК

Автор: 

армия РФ (19087) Зеленский Владимир (20246) россия (95388) курсанты (158)


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Анатолій, оператор «Джавеліна» 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

- Ми з напарником стояли на передовому посту розгортання - на перехресті траси державного значення. Мали протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот» (ще радянського зразка) і три ракети.

Командир поставив бойову задачу: у випадку висунення ворожої техніки зробити по ній залп, зупинити й дати можливість нашій артилерії або авіації накрити її вогнем.

Близько 10-ї години на трасу висунулася колона російської бронетехніки - танки Т-72Б3, БТРи, БМП, самохідні артилерійські установки, системи залпового вогню «Град» і вантажівки забезпечення. Я нарахував десь 80 - 100 одиниць техніки, відстань від нас була 2,4 кілометра. На чолі колони йшов передовий загін із однієї БМП-2 й двох танків, за ними на відстані 50 метрів рухалася основна колона.

Я доповів командиру про колону й одразу зробив по ній залп. На жаль, постріли виявилися неприцільними, видно, ракети були старі. Але колона пригальмувала й почала спускатися в балку. А через кілька хвилин по нас відкрили вогонь із танків, мінометів і крупнокаліберних кулеметів. Слава, Богу, їхні коригувальники ще не почали працювати, тому вогонь був неефективним. Ми змогли відійти на іншу позицію, де мене чекав напарник із «Джавеліном». Ми разом проходили фахову підготовку.

Апарат уже був підготовлений, ми просто зайняли позицію й чекали, коли підійде ворог. І буквально за шість хвилин один танк вийшов на пагорб і почав рухатися на нас. Відстань до нього була 1,5 кілометра. Поруч із нами бойову позицію займали оператори протитанкового ракетного комплексу «Корсар» (українського виробництва). Вони зробили перший постріл і влучили. У ворожому танку здетонував боєкомплект, башта відлетіла, екіпаж був знищений. І техніка, що йшла за танком, одразу звернула з траси в той бік, де була моя позиція.

Я побачив через приціл «Джавеліна» теплову сигнатуру цілі - це був ще один танк Т-72Б3. Головка самонаведення була вже охолоджена, тому я просто зробив пуск. І влучив - ворожий танк загорівся. Після цього на пагорб виїхала ще одна російська «коробочка» (БМП). По ній одразу вистрілив наш «Корсар» і теж влучив. За кілька хвилин ми знищили з «Джавеліна» й «Корсара» два російські танки Т-72 і одну БМП.

Після цього росіяни побоялися висувати свою техніку, тільки кинули через лісопосадки піхоту. По ній уже працювала наша арта, яка теж знищила багато ворогів.

З нашого боку обійшлося без втрат - ні поранених, ні загиблих.
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06.04.2022 00:48
+10
-- Ти зачєм, прідурок, гранату разбіраєш? Она же взарвьотса!
-- Та фігня, у мєня єщо єсть...
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06.04.2022 01:07
+7
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06.04.2022 00:42
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06.04.2022 00:42 Ответить
-- Ти зачєм, прідурок, гранату разбіраєш? Она же взарвьотса!
-- Та фігня, у мєня єщо єсть...
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06.04.2022 01:07 Ответить
Але добрива буде.... Слава Україні. Смерть Москві.
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06.04.2022 00:43 Ответить
Новые ихтамсгорели обязательно найдутся)
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06.04.2022 01:13 Ответить
Анатолій, оператор «Джавеліна» 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

- Ми з напарником стояли на передовому посту розгортання - на перехресті траси державного значення. Мали протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот» (ще радянського зразка) і три ракети.

Командир поставив бойову задачу: у випадку висунення ворожої техніки зробити по ній залп, зупинити й дати можливість нашій артилерії або авіації накрити її вогнем.

Близько 10-ї години на трасу висунулася колона російської бронетехніки - танки Т-72Б3, БТРи, БМП, самохідні артилерійські установки, системи залпового вогню «Град» і вантажівки забезпечення. Я нарахував десь 80 - 100 одиниць техніки, відстань від нас була 2,4 кілометра. На чолі колони йшов передовий загін із однієї БМП-2 й двох танків, за ними на відстані 50 метрів рухалася основна колона.

Я доповів командиру про колону й одразу зробив по ній залп. На жаль, постріли виявилися неприцільними, видно, ракети були старі. Але колона пригальмувала й почала спускатися в балку. А через кілька хвилин по нас відкрили вогонь із танків, мінометів і крупнокаліберних кулеметів. Слава, Богу, їхні коригувальники ще не почали працювати, тому вогонь був неефективним. Ми змогли відійти на іншу позицію, де мене чекав напарник із «Джавеліном». Ми разом проходили фахову підготовку.

Апарат уже був підготовлений, ми просто зайняли позицію й чекали, коли підійде ворог. І буквально за шість хвилин один танк вийшов на пагорб і почав рухатися на нас. Відстань до нього була 1,5 кілометра. Поруч із нами бойову позицію займали оператори протитанкового ракетного комплексу «Корсар» (українського виробництва). Вони зробили перший постріл і влучили. У ворожому танку здетонував боєкомплект, башта відлетіла, екіпаж був знищений. І техніка, що йшла за танком, одразу звернула з траси в той бік, де була моя позиція.

Я побачив через приціл «Джавеліна» теплову сигнатуру цілі - це був ще один танк Т-72Б3. Головка самонаведення була вже охолоджена, тому я просто зробив пуск. І влучив - ворожий танк загорівся. Після цього на пагорб виїхала ще одна російська «коробочка» (БМП). По ній одразу вистрілив наш «Корсар» і теж влучив. За кілька хвилин ми знищили з «Джавеліна» й «Корсара» два російські танки Т-72 і одну БМП.

Після цього росіяни побоялися висувати свою техніку, тільки кинули через лісопосадки піхоту. По ній уже працювала наша арта, яка теж знищила багато ворогів.

З нашого боку обійшлося без втрат - ні поранених, ні загиблих.
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06.04.2022 00:48 Ответить
Вы агент ФСБ?
Надо еще про нацистов тогда рассказать и наркоманов, как Путин говорил
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06.04.2022 00:54 Ответить
Это ваш путлер начал войну,если что))
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06.04.2022 01:02 Ответить
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06.04.2022 01:10 Ответить
а чем вас всех под киевом *********
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06.04.2022 01:24 Ответить
Да как вьі смеете так про "найвеличнішого лідера **********", "залізного президента" и номинанта на нобелевскую премию мира?
А если по теме, то єта война бьіла бьі даже если бьі вьібрали Пороха. Только возможно бьіла бьі чуть позже, армия бьіла бьі лучше вооружена и Порох наверняка бьі прислушивался к данньім американской разведки.
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06.04.2022 01:48 Ответить
так отож!
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06.04.2022 05:44 Ответить
Вас нужно выбрать президентом, вот вы бы тогда всем показали, как главнокомандующая и нашли бы где-то несколько триллионов долларов и накупили бы вооружений и разгромили бы Россию, захватили бы даже Москву и Владивосток.
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06.04.2022 01:31 Ответить
Объяснять вам бесполезно, что страна 30 лет разваливалась при всех, кто был у власти, но сейчас порохоботы, зедебилы и прочие юлеботы, любители разных Гриценко сейчас вместе воюют.
И кто бы не был президентом, все равно бы было нападение, так как оно давно готовилось.
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06.04.2022 02:11 Ответить
Люди то воюють. Але скажіть, за кого воює Єрмак ? За кого воює Татаров, який вивозить елітну сепарню з країни ? За кого воює Арахамія ? Проти кого воює квартал у Польщі ?
Чому влада закрила опозиційні канали, натомість лишаючи в наших храмах відвертих зрадників церкви МП ?
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06.04.2022 08:14 Ответить
а чого ви про них мене питаєте?
я до них ніякого відношення не маю і не повинен відповідати за їх дії
це треба в них особисто запитати
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06.04.2022 08:53 Ответить
Чекайте но. Чекайте но.
Вони не просто люди, це особи, які займають посади.
Тому треба питати. І вам, і з вас. Якщо ви їх захищаєте.
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06.04.2022 09:37 Ответить
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 09:59 Ответить
Я лише хотів пояснити, що на кожній війні бувають спроби розхитати народ зсередини, щоб послабити спротив, натравити один на одного і чому Хутін використовує наративи про наркоманів, але нема кому, всі такі розумні, сидячи десь у Туреччині.
Захищав лише тих хлопців, які воюють, яких щодня бачу пораненими, як мені пояснити людям, що "зедебілами" некоректно зараз називати, та ще "ублюдками", як дехто....навіть якщо вони того Зеленського **********...та і за себе нема бажання пояснювати, що я не голосував за Зеленського і не є його прихильником.
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06.04.2022 10:13 Ответить
у зедебілів нова пісня - "віновни фсє"!
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06.04.2022 05:48 Ответить
не перекручуйТе!
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06.04.2022 05:47 Ответить
Смерть фюреру путлеру !!!
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06.04.2022 00:49 Ответить
пусть берут музыкально одаренных. Только пусть руки берегут. Кто-то же должен будет на станциях и вокзалах народ развлекать.
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06.04.2022 01:00 Ответить
И по тележке на подшипниках.
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06.04.2022 01:09 Ответить
подшипники это уже дифицит,так шо говном мазать будут и скользить)))
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06.04.2022 01:27 Ответить
тележки еще дедовские по сараям лежат. Говорил же батя - сгодится.
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06.04.2022 01:48 Ответить
И по тележке на подшипниках.
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06.04.2022 01:12 Ответить
Якщо вони переважають чисельністю, то навіщо тоді шукають дураків? В Україні десятки тисяч чоловіків з бойовим досвідом ато вже другий місяць чекають дзвінка з воєнкомату. Я вже не кажу про бажаючих в тро та просто військовозобов'язаних.
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06.04.2022 01:02 Ответить
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06.04.2022 01:15 Ответить
личинки орка,он на рахе писюха 13 лет уже сбросила двух щенков с крыши,а некоторые все скулят "онижедети это все путлер"
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06.04.2022 01:29 Ответить
Молоді ординці будуть спалені заживо як і інше лайно до них.
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06.04.2022 01:05 Ответить
Головне, щоб з тебе не зробили дурня, а ти з нас. До 9 травня треба зціпити зуби і не йти на жодні провокації, це для ***** сакральна дата, він пожертвує не лише курсантами
Зараз би Шухевича на твоє місце, орки би не просихали від страху
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06.04.2022 01:07 Ответить
Так, на 9 має бути перемога України, .. І ніяких шашликів на перше .. Хіба що з

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06.04.2022 01:21 Ответить
"этот праздник со слезами на глазах",ага там не только слезы будут когда ***** закалывать будут)))
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06.04.2022 01:30 Ответить
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06.04.2022 01:07 Ответить
Це не дурні,це злочинці. Коли вже зеленський почне називати речі своїми іменами?
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06.04.2022 01:22 Ответить
скорее всего не назовет,у него совокголовногомозга
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06.04.2022 01:31 Ответить
зеленскому надо было не жалеть идущих на забой (вообще, какая-то странная манера ********* то кацапских свиноматок - жаль ему, то курсантов-недоделков), не говорить, что они превосходят численно (ум?), а надо отойти от написанного спичрайтером и сказать - кого бы кацапия ни прислала - он будет убит... срочник - будет убит срочник, курсант - будет убит курсант, офицер - будет убит офицер, генерал - будет убит генерал... пощады не будет никому... ни одному оккупанту... а смотреть на размазывание вязкой зеленой субстанции просто надоело...
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06.04.2022 03:42 Ответить
За свій народ ДУМАЙ.
Нахєра ти за цапів переживаєш. Опять бляха т сама пісня "дєтєй отправляють"
Гидко слухати !
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06.04.2022 08:11 Ответить
А зачем ИСКАТЬ!? Там ВСЯ СТРАНА ДУРАКОВ!




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06.04.2022 09:07 Ответить
 
 