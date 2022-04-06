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Новости Агрессия России против Украины Война
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Я поражен вашей циничной и откровенной ложью о том, что вы не бьете по гражданским целям, - Кислица - россиянам на Совбезе ООН

кислиця

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил на лживые заявления российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, свою речь Кислица опубликовал в фейсбуке.

Он отметил: "Я хотел бы сделать свое дальнейшее заявление в ответ на лицемерные вопросы представителя Путина".

После того, как мы увидели видео с шокирующими изображениями из Бучи, Ирпени, Мотыжина и других сел, он должен задать эти вопросы себе.

– Как россияне дошли до жестокости нацистов?

– Когда вы начали наслаждаться террором как нацисты? Убийство мирных жителей, попытка перерисовать международно признанные границы, ставить задачу "наконец-то решить украинский вопрос", как Гитлер пытался "решить еврейский вопрос".

– Когда вы пропустили суть превращения россиянина в раковую опухоль в про-нацистском стиле. Невозможность и нежелание прекратить расширяться и нести соседним народам страдания, разрушения, боль и смерть.

Я поражен вашей циничной и откровенной ложью о том, что вы не бьете по гражданским целям, и именно поэтому вы двигаетесь так медленно.

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Вы поражаете гражданские цели и умерщвляете мирных жителей. Процитировать ли ваши вчерашние слова на пресс-конференции, которую вы дали здесь, в Штабе? Где вы говорили, что мирных людей убивала ваша Армия. Воспроизвести видео? Не стоит? Вы говорили, что это война, на войне гибнут мирные жители. Это война, вы сказали.

Или, возможно, по вашему мнению, детская больница в Николаеве, уничтоженная вчера российским ударом, была военной целью? Или, возможно, ребенок, убитый в результате удара, был украинским националистом?

Единственная правда, которую вы сказали, это то, что вы двигаетесь не так, как планировали. А причина единственная – сопротивление Украинской Армии и Украинского народа, а не ваше разумное военное планирование".

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Совбез ООН (1106) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+27
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06.04.2022 01:44
+17
Уважаемый Кислиця, все просто в ужасном ужасе, даже не от того что эти дьяволята врут, а от того что мы жили рядом с такой ублюдской нацией. Наши украинские деды, воевали рядом с этими подонками. Мы гибли за советский союз , за сибирь и дальний восток. За то чем они теперь гордятся-нефть и газ. Все этим тварям досталось. Нас же они хотят лешить даже нашей земли. Мы принесли победу этим ***** в великой отечественой войне. Я здохну но утащу за собой пару этих тварей.
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06.04.2022 01:41
+13
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06.04.2022 01:29
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Я бы ещё про потешную армию пуйла добавил…
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06.04.2022 01:25 Ответить
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06.04.2022 01:36 Ответить
Ничего потешного в єтих извергах и нелюдях нет.
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06.04.2022 01:44 Ответить
треба знищувати джерела і рупори брехні в середині самої параші... Тоді не буде кому лити бруд з екранів тв... Прийдуть інші? І їх теж знищувати! Щоб бачили, що буває за брехню! Бо ця брехня планетарного масштабу зайшла вже занадто далеко.
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06.04.2022 01:27 Ответить
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06.04.2022 01:30 Ответить
Я прошу прощения, но причём тут польский знак kruszwica - второй слева в верхнем ряду?
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06.04.2022 02:12 Ответить


Московские фашисты хотят повторить

4._SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
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06.04.2022 01:27 Ответить
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06.04.2022 01:29 Ответить
Підарокацапи це брехливі виродки, і це знає весь світ.
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06.04.2022 01:30 Ответить
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06.04.2022 01:32 Ответить
А чего не показать еще видео пересылок ихними *защитниками* посылок из белоруси по 450 кг. там все есть и их морды. и адреса и телефоны. Конечно. барахло (шо б они . суки. им удавились) не идет ни в какое сравнение с человеческими жизнями. Скажут опять *фейк*? Или они подкупили это в Украине? Твари!! Будьте прокляты!!
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06.04.2022 01:33 Ответить
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06.04.2022 01:35 Ответить
Ну теперь уже всем ясно для чего они там в сирии тренировались???
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06.04.2022 07:11 Ответить
Уважаемый Кислиця, все просто в ужасном ужасе, даже не от того что эти дьяволята врут, а от того что мы жили рядом с такой ублюдской нацией. Наши украинские деды, воевали рядом с этими подонками. Мы гибли за советский союз , за сибирь и дальний восток. За то чем они теперь гордятся-нефть и газ. Все этим тварям досталось. Нас же они хотят лешить даже нашей земли. Мы принесли победу этим ***** в великой отечественой войне. Я здохну но утащу за собой пару этих тварей.
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06.04.2022 01:41 Ответить
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06.04.2022 01:44 Ответить
РЕСПЕКТ!
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06.04.2022 01:48 Ответить
«Я не разделяю взгляды Путина, но всегда вел с ним диалог, несмотря на противоречия. То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского(!!!) Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным» - сказал Макрон.
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06.04.2022 01:48 Ответить
та завжди вони такі були, хочуть напитися нашої дорогоцінної крові, виїсти наше живе серце, щоб отримати друге дихання, щоб вони квітли а ми конали. вони - умертвія.
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06.04.2022 01:52 Ответить
після виплодка чуркіна нічого вже не дивує.
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06.04.2022 01:55 Ответить
как-то сливаются они вместе - дипломатия и проституция... ходят вокруг да около... а надо конкретно и помощнее...
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06.04.2022 03:45 Ответить
ООН абсолютно бесполезная дорогостоящая организация ( А ПОГОВОРИТЬ), кроме некоторых гуманитарных программ, которые может самостоятельно выполнять и Красный крест !!!

Однозначно и НАТО, мягко говоря ... может только ПОЖУРИТЬ рашистов !!!

ОГРОМНАЯ ПОДЯКА государствам,которые своей, фактической, пощью дали возможность остановить навалу ... Закрыть небо в Украине недостаточно средств и по этой причине чудовищные ЛЮДСКИЕ и материальные потери !!!
Люди Мира объединяйтесь иначе эта фашистская нечисть придёт к ВАМ !!!
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06.04.2022 08:49 Ответить
""
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06.04.2022 08:56 Ответить
Небендзя должен быть повешен.
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06.04.2022 10:14 Ответить
Этого лысого шара Васю ********** нужно закатить в лузу один хорошим ударом промеж глаз!
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06.04.2022 11:12 Ответить
Як росіяни дійшли до жорстокості нацистів?

Ні в один момент історії звіряча (на рівні інстинктів) жорстокість кацапів не була порівняна із суто ідеологічною (хоч і заснованою на антинаукових висновках) жорстокістю нацистів. Це було доведено іще під час другої світової усьому світу.
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06.04.2022 11:13 Ответить
 
 