Я поражен вашей циничной и откровенной ложью о том, что вы не бьете по гражданским целям, - Кислица - россиянам на Совбезе ООН

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил на лживые заявления российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, свою речь Кислица опубликовал в фейсбуке.

Он отметил: "Я хотел бы сделать свое дальнейшее заявление в ответ на лицемерные вопросы представителя Путина".

После того, как мы увидели видео с шокирующими изображениями из Бучи, Ирпени, Мотыжина и других сел, он должен задать эти вопросы себе.

– Как россияне дошли до жестокости нацистов?

– Когда вы начали наслаждаться террором как нацисты? Убийство мирных жителей, попытка перерисовать международно признанные границы, ставить задачу "наконец-то решить украинский вопрос", как Гитлер пытался "решить еврейский вопрос".

– Когда вы пропустили суть превращения россиянина в раковую опухоль в про-нацистском стиле. Невозможность и нежелание прекратить расширяться и нести соседним народам страдания, разрушения, боль и смерть.

Я поражен вашей циничной и откровенной ложью о том, что вы не бьете по гражданским целям, и именно поэтому вы двигаетесь так медленно.

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Вы поражаете гражданские цели и умерщвляете мирных жителей. Процитировать ли ваши вчерашние слова на пресс-конференции, которую вы дали здесь, в Штабе? Где вы говорили, что мирных людей убивала ваша Армия. Воспроизвести видео? Не стоит? Вы говорили, что это война, на войне гибнут мирные жители. Это война, вы сказали.

Или, возможно, по вашему мнению, детская больница в Николаеве, уничтоженная вчера российским ударом, была военной целью? Или, возможно, ребенок, убитый в результате удара, был украинским националистом?

Единственная правда, которую вы сказали, это то, что вы двигаетесь не так, как планировали. А причина единственная – сопротивление Украинской Армии и Украинского народа, а не ваше разумное военное планирование".

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