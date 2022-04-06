Украинские войска ведут упорные бои на расстоянии примерно 20 км от Херсона, - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины вскоре могут освободить Херсон, об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он завил в эфире Эспрессо ТВ.

"Наши вооруженные силы продвигаются со стороны Николаева и уже находятся на подступах к Херсону. Если брать радиус, то не более 20 километров до Херсона находятся наши военные. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои, они проходят каждый день. Мы все ждем, что наши ВСУ освободят Херсон", - отметил он.

Также читайте: Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев