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Новости Война
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Рашисты в Бородянке стреляли в тех, кто пытался достать людей из-под завалов, - глава поселка Ерко

бородянка

Российские оккупанты расстреливали безоружных людей и не давали вывезти их из-под обстрелов.

Об этом рассказал. и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей териториальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", - отметил он.

В самом начале, когда жители Бородянки пытались выехать из поселка на собственных автомобилях, российские оккупанты открыли по ним огонь из автоматов. Тогда появились первые погибшие – 8 жителей поселка.

"Первый авиационный удар нанесен именно по нашему поселку. Были сброшены бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Мы сразу же пытались откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним в письменном виде - раскапывать они не разрешили", - рассказал Ерко.

Сколько человек до сих пор погребены под завалами многоэтажек - пока не может сказать никто.

Смотрите: Бородянки практически нет, рашисты уничтожали все на своем пути, - ОВА. ВИДЕО

Бородянка (66)


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Топ комментарии
+11
* трохи не по темі. Оте Єрко - ще той гандон. Якби наші правоохоронні органи поцікавались як збирається податок на землю в Бородянському районі , а головне : КУДИ ТІ КОШТИ ІДУТЬ.....(в кишеню Єрку) ... і це тільки один епізод.
П.С.
... слідкуйте за руками, куди підуть гроші на відбудову Бородянки
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06.04.2022 03:57
+7
Як в Маріуполі в театрі. Будьте прокляті, кацапи!
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06.04.2022 03:10
+7
Подивиться на YouTube будь ласка.
Коли хлопцi ветерани зрозумiли що буде вiйна то вони почали готуватись та перед вiйной приходили до депутатiв Бородянки щоб допомогли пiдготувати оборону Якщо почнеттся вiйна та план евакуацis так хлопцiв даже в залу до депутатiв не пустили та не стали слухати коли один з хлопцiв зайшов таки до зали де вони засiдали

https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 05:45
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Як в Маріуполі в театрі. Будьте прокляті, кацапи!
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06.04.2022 03:10 Ответить
Як би в людей була зброя, ці шакали вже давно або були переполовинені або ховалися і трусилися. Цеж як боятися треба,щоб людину без зброї, щей руки звязувати..... А з безбройними жінками і дітьми та зграя недоармія парашостана завжди вміла воювати. А як тільки попадається в руки нашому воїну,то плаче падло, і до мами проситься. Ті що в полоні соплі розпускають і на навчаня їхали, думаєте не робили би те саме із мирними людьми без зброї?
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06.04.2022 03:21 Ответить
Шо ти мелеш, п'янь? Шо б ти зробив з тією 'зброєю' проти колони танків?
Не хочеш в армію, то хоч не вимахуйся тут.
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06.04.2022 03:36 Ответить
А що робили зі зброєю УПА? Нагадаю, що УПА - це звичайні селяни.
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06.04.2022 04:29 Ответить
Да, УПА прямо в лоб танки атакували. Ти хворе..
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06.04.2022 08:38 Ответить
Коктейлями бандеровскими технику врага поили во все времена , пока не догорят
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06.04.2022 11:07 Ответить
* трохи не по темі. Оте Єрко - ще той гандон. Якби наші правоохоронні органи поцікавались як збирається податок на землю в Бородянському районі , а головне : КУДИ ТІ КОШТИ ІДУТЬ.....(в кишеню Єрку) ... і це тільки один епізод.
П.С.
... слідкуйте за руками, куди підуть гроші на відбудову Бородянки
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06.04.2022 03:57 Ответить
https://youtu.be/quBCiKsN2l4
Ось дуже моторошне вiдео яке може пояснити ще щось про Бородянку.
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06.04.2022 05:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4 https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4

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06.04.2022 08:02 Ответить
Це відео потрібно подивитися кожному, щоб не було більше " я политикой не интересуюсь"
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06.04.2022 09:37 Ответить
Подивиться на YouTube будь ласка.
Коли хлопцi ветерани зрозумiли що буде вiйна то вони почали готуватись та перед вiйной приходили до депутатiв Бородянки щоб допомогли пiдготувати оборону Якщо почнеттся вiйна та план евакуацis так хлопцiв даже в залу до депутатiв не пустили та не стали слухати коли один з хлопцiв зайшов таки до зали де вони засiдали

https://youtu.be/quBCiKsN2l4
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06.04.2022 05:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4 https://www.youtube.com/watch?v=quBCiKsN2l4

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06.04.2022 08:03 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
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06.04.2022 09:03 Ответить
Я вважаю, що оте Єрко насправді задоволене , бо по-перше, спалена документація назавжди поховає докази про корупційні злочини бородянського кодла з ним самим на чолі, а по-друге, зараз будуть гроші на відновлення, які звичайно будуть вкрадені.
Я б одразу радив громадськості та правоохоронним органам слідкувати.
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06.04.2022 09:45 Ответить
 
 