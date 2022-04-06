Рашисты в Бородянке стреляли в тех, кто пытался достать людей из-под завалов, - глава поселка Ерко

Российские оккупанты расстреливали безоружных людей и не давали вывезти их из-под обстрелов.

Об этом рассказал. и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей териториальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", - отметил он.

В самом начале, когда жители Бородянки пытались выехать из поселка на собственных автомобилях, российские оккупанты открыли по ним огонь из автоматов. Тогда появились первые погибшие – 8 жителей поселка.

"Первый авиационный удар нанесен именно по нашему поселку. Были сброшены бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Мы сразу же пытались откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, танки, БТР – и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним в письменном виде - раскапывать они не разрешили", - рассказал Ерко.

Сколько человек до сих пор погребены под завалами многоэтажек - пока не может сказать никто.

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