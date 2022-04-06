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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация по состоянию на 6:00 6 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 6 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались сорок вторых сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

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"Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой в войну с Украиной привлечены две батальоны тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют примерно 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, выведенных из указанного направления, находятся на территории Республики Беларусь. Продолжают меры восстановления, вероятно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается оставление на территории Республики Беларусь подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их опрокидывания на другие направления. Другой целью является предоставление помощи Республике Беларусь в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области Российской Федерации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют примерно 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады", - сообщили в Генштабе.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенковое.

В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Успеха нет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

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Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

армия РФ (19087) Генштаб ВС (6208)


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Топ комментарии
+15
https://t.me/military_az/16592 В Украине с почестями отправляют в последний путь этнического азербайджанца,который сражаясь за Украину погиб в боях. Исполняют гимн Азербайджанской Республики на украинском языке.
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06.04.2022 07:14
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.04.2022 07:15
+8
"...Известный израильский предприниматель, один из бывших владельцев ЮКОСа Леонид Невзлин в интервью Юлии Латыниной рассказал о том, "куда исчез Шойгу".

Невзлин рассказал: "Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули - там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими.
Была информация, что он был и в Китае, и не только, но в Китае ему отказали. Вместе с тем в Корее он просидел дольше всего. Это была его конечная точка. Неизвестно, какие арсеналы есть у КНДР, но, все равно, я уверен, их не хватит для преодоления устойчивости украинской стороны"
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06.04.2022 07:23
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https://t.me/military_az/16592 В Украине с почестями отправляют в последний путь этнического азербайджанца,который сражаясь за Украину погиб в боях. Исполняют гимн Азербайджанской Республики на украинском языке.
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06.04.2022 07:14 Ответить
я не знаю, якої віри він був
зараз це не важливо

але він був ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
інакше ніхто не зібрав би тих, хто його проводжав у останню путь разом

Азербайджан, ДЯКУЮ
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06.04.2022 08:47 Ответить
Героям слава!
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06.04.2022 20:50 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.04.2022 07:15 Ответить
Не знаю, який алєнь подає таку "оперативну інформацію", але це - переливання з одної сторони моста у річку з другої. ЧИСЛА Людям цікаві, а ГОЛІ співи про "події" - вплив на психологічний стан загальної маси населення. Карта де? Малюнок має серйозну "вагу" навіть для вирішення того самого питання,в яке Штаб бависи.
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06.04.2022 07:19 Ответить
...алєнь рукавадіт стадам лапатних алєнєй-котороє лапатнікі клічут армієй...
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06.04.2022 07:25 Ответить
Карти на відповіних сайтах. Наприклад: https://liveuamap.com/
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06.04.2022 08:51 Ответить
Мадам, сайти не тут. А те, що нашльопано, картини не робить. Майору у відставці, який ЧУДОВО розуміє, що він не Вам написав, ваші подарунки ніц не потрібні.
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06.04.2022 12:53 Ответить
"...Известный израильский предприниматель, один из бывших владельцев ЮКОСа Леонид Невзлин в интервью Юлии Латыниной рассказал о том, "куда исчез Шойгу".

Невзлин рассказал: "Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули - там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими.
Была информация, что он был и в Китае, и не только, но в Китае ему отказали. Вместе с тем в Корее он просидел дольше всего. Это была его конечная точка. Неизвестно, какие арсеналы есть у КНДР, но, все равно, я уверен, их не хватит для преодоления устойчивости украинской стороны"
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06.04.2022 07:23 Ответить
Слава Украине!!!
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06.04.2022 07:52 Ответить
хтось пояснить ось це?
На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Джерело:
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06.04.2022 08:06 Ответить
А ще цікаво - через повітряний простір якої країни вони мають туди потрапити? Кількість варіантів дуже обмежена
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06.04.2022 08:25 Ответить
Саме це мене і цікавить і бентежить. Невже через члена НАТО Румунію? Чи навіть гірше?
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06.04.2022 08:52 Ответить
Попасти вони можуть туди тільки тільки через Україну, що дуже сумнівно. Від аеродрому до українського кордону кілометрів десять. Так що це буде чергова Чорнобаївка.
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06.04.2022 09:08 Ответить
Мені цікаво,вже треба писати що Татаров допоміг сісти кацапським літакам в Тирасполі,чи пізніше?Ну і активно цьому сприяв Єрмак,звичайно. Мене дуже бентежить ще те,що Придністровя стає другою Білорусією.І не держава,і аеродром цілий- і полетять по Україні і літаки, і ракети.
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06.04.2022 10:01 Ответить
 
 