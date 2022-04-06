Оперативная информация по состоянию на 6:00 6 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 6 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались сорок вторых сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Основные усилия враг сосредотачивается на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов.

Одновременно враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-Молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

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"Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы пополнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой в войну с Украиной привлечены две батальоны тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По имеющейся информации, общие потери бригады в живой силе составляют примерно 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, выведенных из указанного направления, находятся на территории Республики Беларусь. Продолжают меры восстановления, вероятно, с целью их перегруппировки и усиления других группировок. Не исключается оставление на территории Республики Беларусь подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их опрокидывания на другие направления. Другой целью является предоставление помощи Республике Беларусь в прикрытии части белорусско-украинской границы.

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области Российской Федерации.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

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"По имеющейся информации, потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют примерно 20 процентов личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады", - сообщили в Генштабе.

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенковое.

В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Успеха нет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

На Таврическом направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

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Враг в результате наступательных действий Вооруженных Сил Украины потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.