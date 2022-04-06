"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира", - Зеленский о визите руководства Еврокомиссии

В Киеве ожидают визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в традиционном видеообращении в ночь со вторника на среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовимся принять уже в ближайшее время президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, борьба за свободу для всех на европейском континенте", – сказал он.

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