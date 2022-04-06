"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира", - Зеленский о визите руководства Еврокомиссии
В Киеве ожидают визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в традиционном видеообращении в ночь со вторника на среду президент Украины Владимир Зеленский.
"Готовимся принять уже в ближайшее время президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, борьба за свободу для всех на европейском континенте", – сказал он.
Топ комментарии
+5 dihlofos
показать весь комментарий06.04.2022 08:04
+3 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий06.04.2022 08:14
+3 Олена Тихонова #468839
показать весь комментарий06.04.2022 08:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в мацкві ще жаби квакали..
Зе тоже замахнулся на "самороспуск", а готов ли он будет покинуть эту ДЕКОРАЦИЮ, если они ничего не сделают, не лишат паРашку право вето и не самороспустятся?
Думаю, что нет, потому что он НЕУМНЫЙ и БЕСПРИНЦИПНЫЙ, гаразд делать громкие заявления, а дел ноль - ПУСТОЗВОН!
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·
Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.
В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.
Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.
С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.
Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.
Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.
Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
И снова тролли и полезные Кремлю дебилы продолжают разгонять зрадофилию во время войны. Офигеть.
Этого подонка Касьянова надо было повесить на одной сосне с Янукоевичем и Мертветчуком. Может тогда от него была бы польза.
Зеленский на сегодня - Верховный Главнокомандующий. Вы предлагаете в разгар войны устроить хунту и его убить? сделать приятное Верховному Главкому армии РФ путину?
73% дебилов выбрали этого мудака Президентом. Потому в том числе у нас сегодня война. Но срать на него и требовать прямо сейчас его линчевать - еще большая тупость чем его выбрать в разгар войны.
зе ретельно відбирав власну команду українців-патріотів (татаров, єрмак, подоляк, арахамія, тищенко і решта покидьків)!
зе ніколи не брехав і не порушував ЗАКОН ( близько 60 порушень закону - дрібниця)!
От розповісти про все це і треба дати йому час.
А звичайні зелозунги набридли ще в 2019р