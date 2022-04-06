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"Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира", - Зеленский о визите руководства Еврокомиссии

боррель,ляєн

В Киеве ожидают визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и высокого представителя по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в традиционном видеообращении в ночь со вторника на среду президент Украины Владимир Зеленский.

"Готовимся принять уже в ближайшее время президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Работать вместе в Киеве – это то, что будет положительно оценено многими народами мира. И не только в Европе. Потому что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, борьба за свободу для всех на европейском континенте", – сказал он.

Читайте: Фон дер Ляйен и Боррель на этой неделе посетят Киев, - представитель президента Еврокомиссии

Еврокомиссия (1444) Зеленский Владимир (20255) Киев (25484) Урсула фон дер Ляйен (511) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+5
Новое ООН должно быть в Киеве. Старое - на мусорку истории.
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06.04.2022 08:04
+3
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https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·



Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.

В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.

Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.

С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.

Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.

Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.

Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
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06.04.2022 08:14
+3
Цензор усі виступи "найвеличнішого" на цитати розбиває, як головні новини дня.
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06.04.2022 08:18
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Київ- звідси почалось Христианство..Бог нас збереже
а в мацкві ще жаби квакали..
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06.04.2022 07:50 Ответить
Новое ООН должно быть в Киеве. Старое - на мусорку истории.
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06.04.2022 08:04 Ответить
Не может быть никакого "нового ООН" с нынешними международными ЧИНУШАМИ, протирающими штаны в уютных кабинетах на мягких креслах за щедрый бюджетный счет.
Зе тоже замахнулся на "самороспуск", а готов ли он будет покинуть эту ДЕКОРАЦИЮ, если они ничего не сделают, не лишат паРашку право вето и не самороспустятся?
Думаю, что нет, потому что он НЕУМНЫЙ и БЕСПРИНЦИПНЫЙ, гаразд делать громкие заявления, а дел ноль - ПУСТОЗВОН!
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06.04.2022 09:41 Ответить
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https://www.facebook.com/brtcomua/posts/5057712110956069?__cft__[0]=AZWM2ks9ObIP1WS5foabQbAtBulphPR-5GQTW6mqbyQgYYojSLArL-rXNl2KuMvkSjWS-**************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·



Никаких переговоров с подонками, насильниками и убийцами быть не может.

В 1938-м году многие в Европе пытались умиротворить Гитлера. В 1939-м были те, кто надеялся, что он остановится на Польше. В начале 1940-го даже в Британии были такие, кто призывал к миру с нацистами на любых условиях. К концу 1940-го уже никто не собирался разговаривать с Гитлером.

Сегодня коллективный Запад находится в 1939-м, надеясь, что либо Украина остановит Путина, либо Путин удовлетворится Украиной. Нам поставляют мизерное количество оружия. Ноль артиллерийских систем, ноль танков, ноль бронемашин, ноль самолетов, ноль современных зенитных систем. Детей в Украине называют "Джавелинами", но нет закона о ленд-лизе, нет единого западного фронта против фашизма XXI-го века.

С Путиным разговаривают, легитимизируя, тем самым, зверства российской армии на территории Украины. С Путиным разговаривают и наши переговорщики. И это хуже всего. Переговоры с врагом подрывают веру в победу.

Мы сражаемся, и готовы биться до конца. Единственное, что нам надо - крепкий тыл; чёткая и бескомпромиссная государственная политика, исключающая любые переговоры с зверьём, кроме переговоров о капитуляции.

Наша цель может быть только одна - овобождение всей Украины, включая аннексированный Крым. Не "выход на линию разграничения", а выход на государственную границу Украины с Россией.

Всякие "компромиссы" с мерзавцами дорого стоят. А мы уже заплатили немало... Только бескомпромиссная победа может сплотить нацию на окончательный разгром врага. Только так мы можем достичь мира.
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06.04.2022 08:14 Ответить
Эта мразь Касьянов - был лидером и рупором зрадофилов во время Порошенко. Эта мразь ответственна за то что у нас 73% населения оболванено и выбрали клоуна Зелю президентом.

И снова тролли и полезные Кремлю дебилы продолжают разгонять зрадофилию во время войны. Офигеть.

Этого подонка Касьянова надо было повесить на одной сосне с Янукоевичем и Мертветчуком. Может тогда от него была бы польза.
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06.04.2022 10:21 Ответить
Цензор усі виступи "найвеличнішого" на цитати розбиває, як головні новини дня.
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06.04.2022 08:18 Ответить
а вы бы хотели - кого? Путина? а фиг вам.

Зеленский на сегодня - Верховный Главнокомандующий. Вы предлагаете в разгар войны устроить хунту и его убить? сделать приятное Верховному Главкому армии РФ путину?

73% дебилов выбрали этого мудака Президентом. Потому в том числе у нас сегодня война. Но срать на него и требовать прямо сейчас его линчевать - еще большая тупость чем его выбрать в разгар войны.
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06.04.2022 10:19 Ответить
зе героїчно будував Збройні Сили України (зірвані оборонні замовлення, на дороги в 1,5 рази більше ніж на оборону етс)!
зе ретельно відбирав власну команду українців-патріотів (татаров, єрмак, подоляк, арахамія, тищенко і решта покидьків)!
зе ніколи не брехав і не порушував ЗАКОН ( близько 60 порушень закону - дрібниця)!
От розповісти про все це і треба дати йому час.
А звичайні зелозунги набридли ще в 2019р
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06.04.2022 10:36 Ответить
Слухала вчора розумну людину на ютубі. Виявляється, Єрмак, Подоляк, Татаров не держслужбовці, а значить не влада. Отже їх критикувати треба.
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07.04.2022 09:18 Ответить
 
 