В результате обстрелов Рубежного погиб один человек, еще пятеро получили ранения, - Гайдай

В результате вражеских обстрелов населенного пункта Рубежное, что на Луганщине, погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. Артобстрелы россиян нанесли ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам. В старой части Северодонецка произошло возгорание гаражей, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой, предварительно – без последствий. В доме в Попасной выгорело сразу три этажа", - сообщил он.

По его словам, во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро - получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов.

"Спасатели справились с семью пожарами в жилом фонде Луганщины", - добавил Гайдай.

Смотрите: Войска РФ ударили в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. Жителей предупреждают об опасности, - Гайдай. ФОТО