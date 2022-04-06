Только за один день подразделение Героя Украины Шаматалюка уничтожило 90 единиц техники российских оккупантов

За один день подразделение Героя Украины Евгения Шаматалюка уничтожило 90 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Армия info, передает Цензор.НЕТ.

Командир десантно-штурмового подразделения Евгений Шаматалюк сейчас находится в Харьковской области, непосредственно на боевых позициях. Поэтому большинство подробностей военных операций пока скрыты за грифом "секретно". И даже те "скромные" факты, которые осторожно позволяют обнародовать, впечатляют. Только за один день подразделение молодого командира отразило четыре мощные атаки агрессора, уничтожило 30 единиц бронированной и 60 единиц автомобильной техники, немалое количество личного состава.

Оккупантам не осталось ничего другого, чем отступить. Кроме того, подразделение Шаматалюка взяло в плен десяток российских военнослужащих вместе с оружием и снаряжением.

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Офицер — родом из небольшого городка Тульчин Винницкой области. Он начинал войну лейтенантом, заместителем командира роты 79-ки. Граница с Крымом, Волноваха, Славянск, Дмитровка, ДАП… География боевых действий Евгения поражала еще тогда, в лейтенантские годы.

"Наш первый бой состоялся 3 июня 2014-го возле Красного Лимана, где подразделение попало в засаду, рассказывает Евгений. Тогда мы потеряли первого побратима — Юрия Власенко. Первый доклад с цифрой 200… А ты должен и дальше выполнять боевое задание, не поддаваясь эмоциям. Растерянности не было, было понимание ответственности за жизнь подчиненных".

В конце июля 2014 Евгений получил свое первое ранение. Тогда колонна попала во вражескую засаду при развозе боеприпасов и продовольствия между опорниками.

"28 июля бригада была оцеплена, — рассказывает Евгений. — Нам пополнили боекомплект и продовольствие, волонтеры привезли средства защиты. Нужно было это все передать бойцам. Попав в засаду украинские БТРы погнали на всех парах из-за посадки, ребята отстреливались. Но в какой-то момент я вместе с товарищем взлетел с БТРа. Смотрел вслед колонне и радовался, что они прорвались. Ранение ноги, которое получил тогда, не давало нормально двигаться, поэтому пришлось добираться до наших позиций ползком. Позже удалось выйти на связь с командиром, десантники нас забрали, украинцы своих никогда не бросают.

Тогда все обошлось. Госпиталь, лечение и уже осенью Евгений был снова в строю.

Восстановившись, военный со своими побратимами отправился в ДАП. А там новая невероятная история. Два наших БТР подвели вражеский танк. В одной из машин был Евгений, он получил множественные ранения брюшной полости, и продолжал вытаскивать людей.

"В БТРе все пылало. Кто-то помогал раненым, кто-то отходил от контузии, а кто-то уже не поднимался... В мгновение ока мы потеряли семерых побратимов... Я одновременно хватался за оружие и пытался помочь ребятам. Даже не сразу понял, что тоже ранен", – делится командир.

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После долгое и тяжелое лечение, несколько сложных операций. Но выжил. Несложно догадаться, где был Женя уже в 2015-м. Немножко "залатан" и снова в боевом строю с побратимами.

Сколько боевых ротаций на счету Евгения тяжело и подсчитать. Десятки тяжелых боев, где-то успешные, где-то не очень, но боевой дух и отважность всегда на максимальных мощностях.

За качественное выполнение поставленной боевой задачи, сохранение боеспособности подразделений, нанесение противнику серьезных потерь, Указом Президента Украины от 26 марта 2022 года майору Шаматалюку Евгению Викторовичу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".