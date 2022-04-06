РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5211 посетитель онлайн
Новости Война
46 000 54

Только за один день подразделение Героя Украины Шаматалюка уничтожило 90 единиц техники российских оккупантов

євген,шаматалюк

За один день подразделение Героя Украины Евгения Шаматалюка уничтожило 90 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Армия info, передает Цензор.НЕТ.

Командир десантно-штурмового подразделения Евгений Шаматалюк сейчас находится в Харьковской области, непосредственно на боевых позициях. Поэтому большинство подробностей военных операций пока скрыты за грифом "секретно". И даже те "скромные" факты, которые осторожно позволяют обнародовать, впечатляют. Только за один день подразделение молодого командира отразило четыре мощные атаки агрессора, уничтожило 30 единиц бронированной и 60 единиц автомобильной техники, немалое количество личного состава.

Оккупантам не осталось ничего другого, чем отступить. Кроме того, подразделение Шаматалюка взяло в плен десяток российских военнослужащих вместе с оружием и снаряжением.

Также читайте: Украинские войска отбили у оккупантов три села на Херсонщине, - Генштаб ВСУ

Офицер — родом из небольшого городка Тульчин Винницкой области. Он начинал войну лейтенантом, заместителем командира роты 79-ки. Граница с Крымом, Волноваха, Славянск, Дмитровка, ДАП… География боевых действий Евгения поражала еще тогда, в лейтенантские годы.

"Наш первый бой состоялся 3 июня 2014-го возле Красного Лимана, где подразделение попало в засаду, рассказывает Евгений. Тогда мы потеряли первого побратима — Юрия Власенко. Первый доклад с цифрой 200… А ты должен и дальше выполнять боевое задание, не поддаваясь эмоциям. Растерянности не было, было понимание ответственности за жизнь подчиненных".

В конце июля 2014 Евгений получил свое первое ранение. Тогда колонна попала во вражескую засаду при развозе боеприпасов и продовольствия между опорниками.

"28 июля бригада была оцеплена, — рассказывает Евгений. — Нам пополнили боекомплект и продовольствие, волонтеры привезли средства защиты. Нужно было это все передать бойцам. Попав в засаду украинские БТРы погнали на всех парах из-за посадки, ребята отстреливались. Но в какой-то момент я вместе с товарищем взлетел с БТРа. Смотрел вслед колонне и радовался, что они прорвались. Ранение ноги, которое получил тогда, не давало нормально двигаться, поэтому пришлось добираться до наших позиций ползком. Позже удалось выйти на связь с командиром, десантники нас забрали, украинцы своих никогда не бросают.

Тогда все обошлось. Госпиталь, лечение и уже осенью Евгений был снова в строю.

Восстановившись, военный со своими побратимами отправился в ДАП. А там новая невероятная история. Два наших БТР подвели вражеский танк. В одной из машин был Евгений, он получил множественные ранения брюшной полости, и продолжал вытаскивать людей.

"В БТРе все пылало. Кто-то помогал раненым, кто-то отходил от контузии, а кто-то уже не поднимался... В мгновение ока мы потеряли семерых побратимов... Я одновременно хватался за оружие и пытался помочь ребятам. Даже не сразу понял, что тоже ранен", – делится командир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"

После долгое и тяжелое лечение, несколько сложных операций. Но выжил. Несложно догадаться, где был Женя уже в 2015-м. Немножко "залатан" и снова в боевом строю с побратимами.

Сколько боевых ротаций на счету Евгения тяжело и подсчитать. Десятки тяжелых боев, где-то успешные, где-то не очень, но боевой дух и отважность всегда на максимальных мощностях.

За качественное выполнение поставленной боевой задачи, сохранение боеспособности подразделений, нанесение противнику серьезных потерь, Указом Президента Украины от 26 марта 2022 года майору Шаматалюку Евгению Викторовичу присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Автор: 

Герой Украины (455) ВСУ (6551) Херсонская область (4724)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+74
Велика подяка та безмежна шана. Дякуємо тобі!
показать весь комментарий
06.04.2022 08:56
+70
Це Українські Супергерої...Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
06.04.2022 08:57
+55
Храни Вас Бог
показать весь комментарий
06.04.2022 08:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главное чтобы мусор не разбегался...
показать весь комментарий
06.04.2022 08:53 Ответить
Умнички
показать весь комментарий
06.04.2022 08:54 Ответить
Храни Вас Бог
показать весь комментарий
06.04.2022 08:55 Ответить
Велика подяка та безмежна шана. Дякуємо тобі!
показать весь комментарий
06.04.2022 08:56 Ответить
Це Українські Супергерої...Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
06.04.2022 08:57 Ответить
одна із перлин до пласту новітньої Української Героїки
показать весь комментарий
06.04.2022 09:34 Ответить
Ну, коли в цих покидьків вже нарешті скінчиться техніка ?
Наші їх б'ють і б'ють, а навала суне далі.

Хай Вас і Ваших побратимів оберігає Небо !
показать весь комментарий
06.04.2022 08:57 Ответить
бо то нечисть і ім'я їм легіон. Але добро переможе, так було завжди і буде.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:13 Ответить
а зачем светить имя героя ?? Кацапи могут якусь подлянку ему в Тульчине зробити (або родині)
показать весь комментарий
06.04.2022 09:00 Ответить
кацапи це хто?? - татарови, єрмаки, партнови, бойки, киви, шуфричі, рабіновичі, бужанські, дубінські, мураєви....??
показать весь комментарий
06.04.2022 09:11 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:19 Ответить
є й такі про кого ми не знаємо.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:24 Ответить
Героям Слава та низкий уклін,дивує лише те, чого йому не присвоіли Героя Украіни раніше
показать весь комментарий
06.04.2022 09:02 Ответить
Справжній козак, з козацького краю.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:03 Ответить
Всім зрозуміло, що без українців маскалі ніколи не будуть мати воєнних перемог. У нас - герої, у них - різники-мародери, вбивці, гвалтівники, садисти, злодії, брехачі, одним словом - росіяни.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:03 Ответить
Пора уже "зирку" заменить на тризуб героя
показать весь комментарий
06.04.2022 09:10 Ответить
до-речі...НЕ погана ідея: ТРИЗУБ ГЕРОЯ УКРАЇНИ! треба створити петицію та просувати по всіх Украінських медіа....
показать весь комментарий
06.04.2022 09:13 Ответить
Є "Народний герой" з тризубом.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:19 Ответить
Совок тянет свои щупальца из прошлого...
показать весь комментарий
06.04.2022 09:19 Ответить
єто да..
показать весь комментарий
06.04.2022 09:28 Ответить
Зірка це СЯВОК НАТУРАЛЬНИЙ. Треба Тризуб.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:46 Ответить
Респект!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:11 Ответить
Шаматюка в Президенти України на слідуючих виборах!
Військові!
Ідіть у владу, захистіть Україну від зрадників у владі!
Це не менш важливо ніж фронт!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:11 Ответить
Военное дело и управление государством разные вещи.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:18 Ответить
В военное и послевоенное время управление государством все таки лучше доверить военному человеку чем туповатому читателю с телесуфлера( кстати спичрайтеру респект,тексты отменные).Управление государством в военное время и брынчание писюном на корпоративах это разные вещи.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:56 Ответить
А 95квартал что-то понимают в управлении государством?
показать весь комментарий
06.04.2022 10:12 Ответить
важко не погодитись. Але посередня гра актором у фільмах з ідіотськими сюжетами та кривляння на сцені - теж з державним управлінням якось не вяжеться. Лейтенант мав вищу освіту з самого початку. Якщо піде вчитися далі, то все залежить від його світогляду і запасу знань. Приймати виважені і ефективні рішення він, як бачимо, вже навчився.
Частина українців (а я надіюсь, що спілкуюся саме з таким) перебувають в системі мислення москалів - вошдь-нарот. А насправді повинно бути, що президент має бути носієм заявленої виборцям політики. А контроль і поради кращого чину тієї політики повинні бути інші люди. І не тільки військові. Тетрада (більша ніж тріада) влади: президент і уряд (виконавча), рада (сейм, скупа - законодавча), судова (нагляд і вирішення спору), контроль суспільства на рівні медіа та об'єднань громадян. Суспільство обирає і делегує повноваження всім чотирьом гілкам.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:14 Ответить
все ж таки більше спільного ніж проведення шоу і корпоративів виходить, принаймні судячі з того що в оточенні Президента усіляка шушара, а він і не збирається від того лайна відчиститися. Ну що, в цілій країні нікого немає розумнішого за дерьмака, серйозно? у нас кожен Президент так, завжди в оточенні усіляка дрянь!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:27 Ответить
Майору дати бригаду, звання бригадного генерала і орден Богдана Хмельницького.
Героям Слава.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:18 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:23 Ответить
Главное дать возможность реализовать свой талант
показать весь комментарий
06.04.2022 09:26 Ответить
Приємне спокійне обличчя, сповнене інтелектом.
Таким і має бути командир, що веде в бій за Батьківщину!
Живи 100 років, хлопче, і бий фашистів!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:29 Ответить
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
06.04.2022 09:40 Ответить
Какая же все таки разница между 2014 годом, когда вражеский танк подбивает два наших БТРа и 2022, когда десантное подразделение уничтожает 30 единиц бронированной и в два раза больше небронированной техники. Насколько выше стал уровень боеспособности ВСУ.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:44 Ответить
молодец!ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:46 Ответить
Ха, майор! Кто-то уже подполкана взял просто языком ворочая, вот это взлёт.
Надеюсь, что именно на таких майорах и будет опираться наша послевоенная страна.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:06 Ответить
Справжній козарлюга, запеклий такий справжній.....
показать весь комментарий
06.04.2022 10:07 Ответить
"містечка Тульчина" - У вас на цензорі все в порядку? Може ще повну адресу виложите? Ідіотизм вищого порядку! Нехай тепер ворог знає де шукати родину Героя!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:17 Ответить
И лицо бы надо закрыть...
показать весь комментарий
06.04.2022 10:27 Ответить
Честь відважному земляку!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:28 Ответить
Воєнної удачи тобі, майоре! Борони Україну, а Бог хай береже тебе і наших воїнів!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:28 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:28 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
06.04.2022 10:39 Ответить
ВОЇНИ -звільняють а бєНЯренигат і такаж команда-здаєєє....
показать весь комментарий
06.04.2022 10:43 Ответить
Вот и пусть деблокирует Мариуполь... А то бодро считаем железяки и перестали считать погибших
показать весь комментарий
06.04.2022 11:01 Ответить
Трижды Герой!
показать весь комментарий
06.04.2022 11:09 Ответить
Слава героям ! так тримати ми вдячні вам.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:10 Ответить
Марвелівські супергерої і поряд не стоять
показать весь комментарий
06.04.2022 11:10 Ответить
Тільки із міркувань безпеки, думаю не варто зараз оприлюднювати ім'я та фамілії наших героїв.
Непоодинокі випадки коли виродки рашисти на окупованих територіях потім по спискам шукають людей.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:13 Ответить
Вже немає жодних сумнівів, що ЗСУ має хребет з молодих, але дуже ефективних командирів, які здатні забезпечити захист країни за умов наявності ******** зброї.

Думаю, частину цих військових менеджерів можуть підсилити цивільну владу країни, щоб щонайменше - вичистити її від прокацапських виродків.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:24 Ответить
90 одиниць за день ... скільки ж залізяччя у рф ??
показать весь комментарий
06.04.2022 12:18 Ответить
такие офицеры гордость . честь и будущее УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА --- ЭТИ ЛЮДИ ЦВЕТ НАЦИИ И ЗСУ . СЛАВА ГЕРОЯМ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РАШАФАШИСТОВ
показать весь комментарий
07.04.2022 08:51 Ответить
 
 