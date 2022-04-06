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Новости Война
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С начала вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 279 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

По состоянию на утро 6 апреля 2022 более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести, говорится в сообщении Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Стало известно, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка военными РФ погибла 13-летняя девочка.

4 апреля в результате обстрелов вооруженными силами РФ Авдеевки Донецкой области ранены двое малолетних детей.

Продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Российскую Федерацию. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, находившихся там на лечении.

Мать-воспитательница Детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из г. Мариуполя Донецкой области в город Саранск Российской Федерации.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 927 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

армия РФ (19101) дети (6477) смерть (9214) военные преступления (1428) Офис Генпрокурора (2461)


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цілеспрямоване винищення української нації
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06.04.2022 09:06 Ответить
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06.04.2022 09:26 Ответить
Я не думаю, що це повна інформація. За украінськими офіційними даними, усього по Украіні загинуло біля 1500 цивільних, тоді як тільки мер і заступник у Маріуполі оцінюють на 10-20 тисяч тільки у них у місті.
На жаль, навіть і поховати усіх не вдасться, бо вже йдуть батальйони орків з пересувними крематоріями.
Йдуть ховати сліди злочинів, які вони вчинили проти людства на наших землях.

Не сховають!

За всю кров, біль і сльзи нелюдам сповна воздасться!
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06.04.2022 22:27 Ответить
Мариуполь только 210 детей в новостях постоянно говорят .
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06.04.2022 23:11 Ответить
 
 