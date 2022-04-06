РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5211 посетитель онлайн
Новости Война Резня в Буче
5 068 29

Индия осудила убийства мирных украинских граждан в Буче и призвала к расследованию

буча,ірпінь

Индия заявила, что решительно осуждает убийства мирных украинских граждан в Буче Киевской области и поддерживает призыв к независимому расследованию "глубоко тревожных сообщений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Осуждение Индией России на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля является самым решительным заявлением страны о полномасштабном вторжении РФ с начала войны.

До этого Индия воздерживалась от голосования за резолюции в Совете Безопасности ООН, Генеральной Ассамблее ООН и Совете ООН по правам человека, осуждающим действия России.

Страна имеет долгую историю проведения внеблоковой стратегии в международной политике. Однако ее дипломатический баланс находится под давлением западных стран, требующих помочь сдержать Россию.

Индию, зависящую от России в импорте нефти, на прошлой неделе США и Австралия раскритиковали за поддержку российской позиции, подрывающей санкции Запада.

Также читайте: Франция предоставит техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах, - Зеленский

Индия (404) Буча (458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Індія за*балася очі собі затуляти за рашанські грощі?
ЦЕ ЩОСЬ НОВЕ
показать весь комментарий
06.04.2022 09:22
+7
Треба їм показати вбитих корів яких при відступі рашисти знищили на фермі десь здається під Харковом
показать весь комментарий
06.04.2022 09:38
+5
а нафту перестане купувати у рашистів? поки що Індія є найбільший покупець..
показать весь комментарий
06.04.2022 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Індія за*балася очі собі затуляти за рашанські грощі?
ЦЕ ЩОСЬ НОВЕ
показать весь комментарий
06.04.2022 09:22 Ответить
бояться кармічних наслідків....
показать весь комментарий
06.04.2022 09:24 Ответить
карма вона як бумеренг
як не викидуй а по голові прелетить))

був такий собі старий анєкдот:

що з ним сталося, чого його ховають?
а він купив новий бумеранг
А СТАРИЙ ВИКИНУВ
показать весь комментарий
06.04.2022 09:27 Ответить
Что значит "*********"? Вы же понимаете, что есть "слово", а есть "дело" И в случае с Индией, они не совпадают на 100%.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:25 Ответить
"вначалє бьіло слово" (с)
не у курсі, нє?

хай хоч прокукарєкають для зачину
показать весь комментарий
06.04.2022 09:29 Ответить
Не, ну если вы начинаете цитировать религиозные сказочки ... Я сдаюсь.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:53 Ответить
у полоні макарони та котлєтки
здавайтеся
а як літак або танк припрете ще й бабки дадуть
показать весь комментарий
06.04.2022 09:56 Ответить
Это не на долго❗ Скоро совпадать будут на 💯%👍
показать весь комментарий
06.04.2022 09:30 Ответить
Ага, "будут" ... Вы просто подумайте куда идут (и будут идти) российские нефтетанкеры с выключенными транспондерами и дисконтом на нефть в 30%.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:51 Ответить
А що у світі співпадає на 100%? Хіба що в індійських йогів усе сходиться в одну точку.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:31 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
показать весь комментарий
06.04.2022 09:23 Ответить
а нафту перестане купувати у рашистів? поки що Індія є найбільший покупець..
показать весь комментарий
06.04.2022 09:26 Ответить
Більш того, з переляку закупиляся по самі гланди....
показать весь комментарий
06.04.2022 10:32 Ответить
Просто орки вытворяют такой откровенный нацизм и фашизм: убийства, издевательства, изнасилования, в том числе детей, сжигание ещё живых людей, что даже Индия офигела. Ждём глубокой обеспокоенности от диктатора Сев. Кореи.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:32 Ответить
Треба їм показати вбитих корів яких при відступі рашисти знищили на фермі десь здається під Харковом
показать весь комментарий
06.04.2022 09:38 Ответить
Священные коровы, несомненно, но и Вишну - спаситель людей и хранитель мирового порядка у индусов весьма почитаем.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:31 Ответить
https://www.facebook.com/alexeygoncharenko?__cft__[0]=AZW9KEsU-NkQaV0kCdITgi-iCBH494lWSP-FD66riMhkD4IixiQzMC3425ox7RvBkLaQfUas3GGs716mblzCKMI2Rw2sSm_KIFr-xYj7XakS3_ywyOdRU2qOuK85UHy6uvQ&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Гончаренко

Друзі, увага!
Польща відкрила слідство у справі злочинів росії проти населення України, матеріали якого передадуть до Міжнародного Суду Справедливості у Гаазі.

У зв'язку з цим наразі йде пошук свідків, або осіб, які мають будь-яку інформацію про злочини та звірства, тих, хто має записи, і могли б дати свідчення у місті Жешув у Польщі.

Оплачується приїзд, перекладач, психологічна допомога. Залишаю контакти особи, яка координує це питання. Всі, хто готовий надати свідчення та знаходиться на території Польщі чи в Україні, можуть зв'язатися з Катериною за телефоном +380968121841 або написати на



Це важливо донести до світу весь той жах, який ці орки чинять на нашій землі.
Ми обов'язково переможемо, а винні будуть покарані!
Все буде Україна!
показать весь комментарий
06.04.2022 09:41 Ответить
Якщо Польща офіційно відкрила слідство, то чому мейл на gmail.com а не якийсь gov.pl ?
показать весь комментарий
06.04.2022 11:09 Ответить
Це питання не до мене.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:15 Ответить
Не маю нічого проти. Просто треба обережно с такими штуками бути + я тут надивився на самопроголошених "координаторів", які якщоб зникли зовсім, то може справа краще пішла би.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:28 Ответить
Номер телефону, доречі, також Київстар.
Українцям, які знаходяться в Україні, а не в Польщі це зручно.
показать весь комментарий
06.04.2022 11:23 Ответить
До Індії газети з новинами везуть волами.
показать весь комментарий
06.04.2022 09:46 Ответить
Індія не залежить від їх нафти, навпаки , вони намагаються їй втулити майже за даремно , але їхні нафтосховища не підходять під кацапську марку
Індія залежна купувала довгі роки у них озброєння , ще з часів СРСР , а тепер повністю залежна від запчастин і тд
Враховуючи територіальні конфлікти з Китаєм , воєнна техніка має бути в належному стані
ось в чому залежність
показать весь комментарий
06.04.2022 10:13 Ответить
Нехай ідуть нахер.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:18 Ответить
По развитию Индия это вылитые москали, нищета и хаос, необразованность и ядерная палка, которой махают потому что не ценится в этих странах жизнь совершенно.... Там мы попадаем в средние века. И третий их партнер коммунисты Китая, страна хоть и развитая в отличии от свинособак и индусов, но с идиологией похожей : человек это ничто. Можно сказать что это раковые опухоли на современном мире.
показать весь комментарий
06.04.2022 10:58 Ответить
Nje sovsem tak. S Kitajem u Indiji vrazgda uzhe davno. Kitai u Indiji hochet otzhatj kusok territorii v storone Himalajev tak zje kak rasha vash Donbas. S Moskvoi poka druzjit, potomu chto neftj i oruzhije deshevije. Ot oruzhija pohozhe uze v seredine 2010-ih stalji otkazatsja. Posmotrim chto s neftju budet.
показать весь комментарий
06.04.2022 13:22 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2022 11:57 Ответить
индия и китай.вот кто друзья ********!
показать весь комментарий
06.04.2022 18:54 Ответить
 
 