Индия осудила убийства мирных украинских граждан в Буче и призвала к расследованию

Индия заявила, что решительно осуждает убийства мирных украинских граждан в Буче Киевской области и поддерживает призыв к независимому расследованию "глубоко тревожных сообщений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Осуждение Индией России на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля является самым решительным заявлением страны о полномасштабном вторжении РФ с начала войны.

До этого Индия воздерживалась от голосования за резолюции в Совете Безопасности ООН, Генеральной Ассамблее ООН и Совете ООН по правам человека, осуждающим действия России.

Страна имеет долгую историю проведения внеблоковой стратегии в международной политике. Однако ее дипломатический баланс находится под давлением западных стран, требующих помочь сдержать Россию.

Индию, зависящую от России в импорте нефти, на прошлой неделе США и Австралия раскритиковали за поддержку российской позиции, подрывающей санкции Запада.

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