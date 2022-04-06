Индия осудила убийства мирных украинских граждан в Буче и призвала к расследованию
Индия заявила, что решительно осуждает убийства мирных украинских граждан в Буче Киевской области и поддерживает призыв к независимому расследованию "глубоко тревожных сообщений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Осуждение Индией России на заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля является самым решительным заявлением страны о полномасштабном вторжении РФ с начала войны.
До этого Индия воздерживалась от голосования за резолюции в Совете Безопасности ООН, Генеральной Ассамблее ООН и Совете ООН по правам человека, осуждающим действия России.
Страна имеет долгую историю проведения внеблоковой стратегии в международной политике. Однако ее дипломатический баланс находится под давлением западных стран, требующих помочь сдержать Россию.
Индию, зависящую от России в импорте нефти, на прошлой неделе США и Австралия раскритиковали за поддержку российской позиции, подрывающей санкции Запада.
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ЦЕ ЩОСЬ НОВЕ
як не викидуй а по голові прелетить))
був такий собі старий анєкдот:
що з ним сталося, чого його ховають?
а він купив новий бумеранг
А СТАРИЙ ВИКИНУВ
не у курсі, нє?
хай хоч прокукарєкають для зачину
здавайтеся
а як літак або танк припрете ще й бабки дадуть
Друзі, увага!
Польща відкрила слідство у справі злочинів росії проти населення України, матеріали якого передадуть до Міжнародного Суду Справедливості у Гаазі.
У зв'язку з цим наразі йде пошук свідків, або осіб, які мають будь-яку інформацію про злочини та звірства, тих, хто має записи, і могли б дати свідчення у місті Жешув у Польщі.
Оплачується приїзд, перекладач, психологічна допомога. Залишаю контакти особи, яка координує це питання. Всі, хто готовий надати свідчення та знаходиться на території Польщі чи в Україні, можуть зв'язатися з Катериною за телефоном +380968121841 або написати на
Це важливо донести до світу весь той жах, який ці орки чинять на нашій землі.
Ми обов'язково переможемо, а винні будуть покарані!
Все буде Україна!
Українцям, які знаходяться в Україні, а не в Польщі це зручно.
Індія залежна купувала довгі роки у них озброєння , ще з часів СРСР , а тепер повністю залежна від запчастин і тд
Враховуючи територіальні конфлікти з Китаєм , воєнна техніка має бути в належному стані
ось в чому залежність